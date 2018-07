CSP: arvien vairāk bērnu dzimst sievietēm 30 līdz 39 gadu vecumā

Arvien vairāk bērnu dzimst sievietēm 30 līdz 39 gadu vecumā – no 6 920 jaundzimušajiem 2010. gadā līdz 9 589 jaundzimušajiem 2017. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) publicētajā datu krājumā "Bērni Latvijā 2018" apkopotā informācija.

Jaundzimušo mātes vidējais vecums ir palielinājies no 28,5 gadiem 2010. gadā līdz 30,2 gadiem 2017. gadā. Būtiski ir samazinājies jaundzimušo bērnu skaits sievietēm vecumā līdz 19 gadiem – no 1 152 jaundzimušajiem 2010. gadā līdz 628 jaundzimušajiem 2017. gadā, savukārt vecumā no 20 līdz 24 gadiem samazinājums attiecīgi no 4 649 līdz 2 967 jaundzimušajiem.

2018. gada sākumā 18,5 procenti (358 800 personu) no visiem Latvijas iedzīvotājiem bija bērni vecumā līdz 17 gadiem. Salīdzinot ar 2017. gada sākumu, bērnu skaits ir palielinājies par 0,6 procentiem jeb 2,2 tūkstošiem. Vislielākais bērnu īpatsvars ir Pierīgā (21 procents).

2017. gadā 27,3 procentos mājsaimniecību aug bērns vai jaunietis līdz 17 gadu vecumam. 7,4 procentos mājsaimniecību bija pāris ar vienu bērnu, 5,4 procentos mājsaimniecību – pāris ar diviem bērniem – un tikai 1,8 procentos - pāris ar trim un vairāk bērniem. Savukārt gandrīz katra trešā mājsaimniecība (32,9 procentos) bija vienas personas mājsaimniecība.

CSP publicētajā datu krājumā "Bērni Latvijā 2018" ir apkopota statistiskā informācija par bērnu skaitu, dzimstību un mirstību pēdējo gadu laikā, izglītību, nodarbinātību, veselības stāvokli, atrašanos sociālajās aprūpes iestādēs un adopciju, noziedzīgiem nodarījumiem pret bērniem, kā arī plašs starptautiskais salīdzinājums par bērnu situāciju Latvijā un citās valstīs.