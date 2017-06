No 2017. gada 1. jūlija daudzbērnu ģimenes varēs braukt reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos, saņemot atlaidi 25 procentu apmērā no biļetes cenas, bet ar vienu nosacījumu, - ja tām būs 3+ Ģimenes karte. To paredz 27. jūnijā valdība apstiprinātie Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi, iekļaujot daudzbērnu ģimenes locekļus kā jaunu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju kategoriju.