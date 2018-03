Daudzbērnu tēvs norāda uz jaundzimušo nabiņas klemmju slikto kvalitāti; dzemdību iestādes un BKUS to noliedz

Zigmārs Ancveirs ir trīs bērnu tēvs, un viņa jaunākajai atvasei – meitiņai – patlaban ir četri ar pusi mēneši. Bērnam ik pa laikam arī šajā vecumā mēdzot suloties nabiņa, un kāda Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) ķirurga izteicieni liekot apšaubīt, cik kvalitatīvas dzemdību iestādēs ir nabas klemmes. Gan BKUS oficiālā nostāja, gan saņemtā informācija no divām dzemdību iestādēm ir tāda, ka šī nebūt neesot tendence, lai gan, protams, izņēmumi var gadīties.

Ar tēta atļauju publicējam viņa ierakstu feisbukā (nedaudz labots atbilstoši gramatikas likumiem – red.): "Kārtējā nejēdzība! Pirms kāda laiciņa mazajam brīnumam sāka suloties naba. Kā vienmēr, visiem viss ir skaidrs, internets iemāca un vajag nopirkt to, šito un vēl to pulverīti. Labi, var jau mēģināt, līdz mostas veselais saprāts un sāc iedziļināties, kas šim visam ir par iemeslu. Tā nu mēs devāmies pie ģimenes ārsta, tad uz Bērnu slimnīcu pie ķirurga. Viss kā pienākas, viss skaisti. Un tur mūs apgaismoja – naba sulo, jo valsts iepirkumu sistēma ir iepirkusi lētos nabas nospiešanas klipšus, kas neļauj nabai kārtīgi saaugt un liek tai atkal un atkal suloties. To teica ķirurgs, kurš šādus mazuļus ārstē diendienā. Viņš par šo ir arī informējis augstāk stāvošos, bet … (cenzēts – red.) šo visu noklusē un uzdzīvojas uz mūsu bērnu rēķina. Pūstošā iekārta."

Sarunā ar "Cālis.lv" tētis atzina, – ķirurgs teicis, ka tas viss ir tādēļ, ka sākotnēji naba nav labi nospiesta. Turklāt bērnam naba neesot sulojusi pirmajā dzīves mēnesī, bet jau krietni vēlāk, un joprojām, četru mēnešu vecumā, ik pa laikam to varot novērot.

Visi Zigmāra bērni dzimuši Jūrmalas slimnīcas Dzemdību nodaļā, tādēļ taujājām, vai atbilst patiesībai šis tēta apgalvojums par slikto klemmju kvalitāti.

"Viennozīmīgi varam atbildēt, ka nabas klemmēšanai nav nekāda sakara ar nabas sulošanos, klemmes visa pasaulē principā ir vienādas un nesavlaicīgi slēgušās nabas iemesli ir pietiekami daudz un reti saistīti ar nepareizu kopšanu. Komentārus par nabas klemmēšanas teorijām tad varat prasīt no kompetentā ķirurga, lai sniedz teorētiski pamatotu atbildi," norādīja Jūrmalas slimnīcas neonatologs Dina Krūze.

Rīgas Dzemdību nama sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Saulīte informēja, ka Dzemdību nams nabas klemmes iepērk, rīkojot atklātu iepirkumu un izvēloties kvalitatīvāko piedāvājumu, izvērtējot gan atbilstību prasībām, gan prasot atsauksmes ārstiem, kas jau strādā ar konkrētiem piedāvātajiem produktiem.

"Nabas klemmes neesam iegādājušies ar EIS starpniecību, tādēļ nevaram komentēt, vai šajā sistēmā konkrētais produkts tiek piedāvāts un kāda ir tā kvalitāte. Jā, arī mūsu praksē ir bijis gadījums, kad izvēlētās nabas klemmes realitātē nav atbildušas mūsu kvalitātes prasībām, kādēļ līgums tika lauzts un sludināts jauns iepirkums. Taču tas bija jau pirms kāda laika un tagad nekādu problēmu ar iegādātajiem materiāliem mums nav," tā uzsvēra Priedniece.

Arī BKUS pārstāve Vita Šteina norādīja, ka Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pacientu statistika neapstiprina iepriekš minēto apgalvojumu. "Šajā gadījumā, visdrīzāk, tas ir bijis viena ķirurga viedoklis, kas nav balstīts uz Bērnu slimnīcas pacientu datiem."