'Deja ir visa mana dzīve' – Iveta Lejava-Majore un viņas ģimene vienoti uz deju plača

Elejas vidusskolas direktores vietniece, divu brīnišķīgu meitu mamma, sieva un divu deju kolektīvu – "Tracis" un "Medaga" vadītāja – Ivita Lejava-Majore. Viņa visu savu dzīvi mīlējusi deju un atzīst, ka ne vienmēr ceļš līdz panākumiem ir bijis viegls. Vadīt kolektīvus, būt labai mammai un sievai – nav vienkārši. Bet deja un mīlestība pret latvisko ir dziļi sirdī. "Deja ir mana dzīve!" apliecina Ivita.

Satiekamies dienu pirms deju lieluzveduma "Māras zeme" ģenerālmēģinājuma. Šie Dziesmu un deju svētki Ivitai ir septītie pēc kārtas, kuros piedalās kā dejotāja vai kā deju kolektīvu vadītāja. Prieks par padarīto, kā arī ar nepacietību tiek gaidīts gala koncerts.

Dejā ievilkta visa ģimene

"Dejā esam mēs visi," atzīst Ivita un viņas vīrs Arnis Majors. Viss sācies ar divu māsu – Ivitas un Arnitas ideju par deju kolektīvu "Medaga", tam sekoja jauniešu kolektīva "Tracis" izveide, kur arī tika satikts vīrs Arnis. "Sadejojāmies nemanot, un dejojam dzīvē joprojām," atzīst Ivita.

"Māsa Arnita Lejava-Lembere ir mans viens no lielākajiem atbalstiem, cilvēks, kas iedrošinājis tapt tam, kas ir izveidots," tā par ģimeni saka Ivita. Viņas māsa atzīst, ka Ivita ir ļoti talantīga, bet prasīga vadītāja, taču bez tā nevarot. "Labs rezultāts nāk tikai ar smagu darbu un augstiem standartiem. Sirsnīgs prieks par padarīto, ka no idejas tapa divi sirsnīgi deju kolektīvi, un ar katru gadu dejot gribētāju pulciņš kļūst arvien kuplāks. Bez ģimenes un viņu atbalsta tas viss nebūtu tapis, paldies viņiem par to," tā Ivita.

Lepna par meitām

Šie Dziesmu un deju svētki ir īpaši Ivitai arī kā mammai. Abas meitas dejos uz lielās Dziesmu un deju svētku skatuves Daugavas stadionā. Vecākā meita Eva piedalīsies, pārstāvot jauniešu TDA "Tracis", bet jaunākā meita Nikija pirmo reizi piedalīsies arī kā dejotāja ar TDA "Vēja zirdziņš". Meita Nikija atzīst, ka, dzīvojot mazpilsētā, nav pieradusi pie lielās burzmas un ir mazs satraukums par notiekošo.

"Pirmo reizi visa ģimene būsim kopā šajos XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. Tas ir īpaši saviļņojoši! Es kā vadītāja vērošu visu skatītāju rindās, un mans vīrs ar meitām dejos. Daugavas stadionā, sēžot un skatoties gala rezultātu, noteikti būšu bez vārdiem. Vairāk nekā 18 tūkstoši dažādu vecuma dejotāju izdejos mūsu tautas vēsturi, no baltu cilšu pirmsākumiem līdz šodienai, ornamenti, ritms, enerģija. Tajā visā būs kaut kas ļoti maģisks!" jau tagad gala koncertu nespēj sagaidīt Ivita.

Sapnis – reiz atkal dejot pašai

Sarunas gaitā secinām, ka vadīt divus deju kolektīvus ir liels izaicinājums vienai smalka auguma, skaistai, kaut arī spēcīgai sievietei. Protams, būtu vieglāk, ja tas būtu Ivitas pamatdarbs, bet deju kolektīvu vadītāju un skolotāju alga ir tāda, kāda ir. Paralēli Ivitai ir pamatdarbs, un visu apvienot reizēm ir ļoti grūti.

Vaicāta, vai pati negribētu lēkt visiem līdzi un atkal piedalīties kā dalībniece un dejotāja Dziesmu un deju svētkos, Ivita atplaukst smaidā un priecīga saka: "Protams, ka gribētos, bet, kas tad vadīs "Traci" un "Medagu"?" To nevarot apvienot.

Foto: Privātais arhīvs

Lai arī pašai vienmēr gribējies atkal piedalīties kā dejotājai, tomēr kādam arī esot jāizdara tas "melnais darbs", jāparūpējas par dejotājiem, transportu, naktsmītnēm, katra dejotāja drošību un skaisto gala rezultātu. Ivita cer, ka reiz atkal izdosies dejot pašai uz lielās Dziesmu un deju svētku skatuves. Bet pašreiz gluži vienkārši tam neatliekot laika. Jāizdara iesāktais līdz galam, jāsasniedz lielāki un mazāki mērķi. "Ar Dziesmu un deju svētkiem viss nebeidzas. Ir jaunas idejas, koncerti un pasākumi. Protams, dziesmu un deju svētki ir kulminācija, augstākā virsotne, katra dejotāja un dziedātāja sapnis," apliecina Ivita.

Viņai ir liels prieks par saviem jelgavniekiem, jo esot A grupas kolektīvs. "Esmu lepna, ka mūsējos mēģinājumos paslavē. Protams, koncertā, īpaši Dziesmu un deju svētku gala koncertā, parasti sēžot un skatoties, sariešas laimes asaras, ir vērts darīt savu sirds darbu un mīlēt deju un savējos!" uzsver dejotāja.

Lai skaisti svētki ikvienam!