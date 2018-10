Dēls vai meita: kā dzimuma atšķirības ietekmē bērnu audzināšanu

Varētu šķist, ka nav nozīmes tam, vai tu audzini dēlu vai meitu, taču tā nebūt nav. Neskatoties uz to, ka savai atvasei, netkarīgi no dzimuma, vēlies iemācīt līdzīgas vērtības, tev jāatzīst, ka bērna dzimums ietekmē jebkuru audzināšanas aspektu, ieskaitot tavu balss toni, skaļumu un ķermeņa valodu.

Portālā "Professorshouse" tika veikta aptauja, kur vecākiem bija jāatbild tikai uz vienu jautājumu – ko ir vieglāk audzināt – dēlu vai meitu? No 265 aptaujātajiem 99 procenti uzskata, ka dēlu audzināt ir vieglāk nekā meitu. Kāpēc tā? Kāda ir atšķirība, vai tu audzini puiku vai meiteni? Visiem ir skaidras bioloģiskās atšķirības starp vīrieti un sievieti, bet portāls "Professorshouse" stāsta par vēl citām atšķirībām, kas liek vecākiem vienbalsīgi nolemt – dēlu audzināt ir vieglāk nekā meitu.

Atļaut nokrist vai tomēr pasargāt

Paši vecāki, sevišķi tie, kuri audzina gan meitu, gan dēlu, noteikti ir pamanījuši, ka meiteni audzina citādāk nekā zēnu. Bērna dzimums nosaka to, kā mēs audzinām savu atvasi, pat tad, ja paši to neapzināmies. Piemēram, brīdī, kad mazā meitiņa-peciņa sāk staigāt, vecākiem ir tieksme viņu sargāt, neļaujot pakrist un atsisties, turpretim, kad dēls sāk staigāt, vecāki apzināti ik pa laikam ļauj viņam pakrist, tādā veidā iemācot pašam piecelties un turpināt ceļu. Kā nekā jūs taču audzināt nākamo vīrieti un negribat, lai viņš izaug par memmes dēliņu.

To, kā audzināt dēlu, lai viņš kļūtu par "īstu vīrieti" lasi šajā rakstā.

Spēja kontrolēt emocijas

Tāpat meitenes, esot vēl pavisam mazas, spēj daudz labāk kontrolēt savas emocijas. Portāls "Everydayhealth" informē, ka tas ir atkarīgs no hormoniem. Zēniem, esot vēl zīdaiņa vecumā, ir augstāks testosterona līmenis, kas ir viens no iemesliem, kāpēc puišus ir daudz vieglāk nokaitināt un grūtāk nomierināt. Augstais testosterona līmenis zēnu organismā ir arī viens no iemesliem, kāpēc viņi bieži vien ir agresīvi noskaņoti. Meitenes turpretim vajadzības gadījumā spēj pašas sevi nomierināt, piemēram, sūkājot īkšķi. Šo pašnomierināšanās tehniku izmanto daudzi zīdaiņi, taču daži īkšķa vietā izvēlās mātes krūti vai knupīti.

Spēļu izvēle un vēlme sacensties

Vecāki noteikti ir ievērojuši arī to, ka meitenes un zēni spēlējas atšķirīgi. Runa nav par to, ka zēni spēlējas ar vienām rotaļlietām, bet meitenes ar citām, bet gan par to, kā viņi rotaļājas. Piemēram, zēni lielākoties izvēlas spēlēties lielās grupās, bet meitenes turpretim labāk izvēlas laiku pavadīt mazākā pulciņā. Arī spēļu izvēle atšķiras. Kamēr zēni labprātāk nododas spēlēm, kurās ir iespēja vienam ar otru sacensties, skaitīt punktus un noteikt labākos, meitenes izvēlas spēlēt "mājās", "skolās" vai citas spēles, kuru mērķis ir veidot attiecības, neizvirzot vienu par līderi, kā to patīk darīt puišiem. Tāpēc, ja nolem spēlēties kopā ar savu dēlu vai meitu, noteikti izvēlies tās rotaļas un spēles, kuras zēna gadījumā spēs attīstīt viņa spēju konkurēt un azartu, bet meitenes gadījumā vēlmi pēc attiecību veidošanas un vienlīdzības.

Tāpat, zinot, ka tavs dēls ir tendēts uz sacensību, tu vari atrast veidus, kā likt viņam darīt lietas, kuras viņš visbiežāk atsakās veikt. Piemēram, ja tavam dēlam no rītiem ir grūtības ātri saģērbties un sataisīties, tad pamudini viņu, sarīkojot sacensības, kurš ātrāk sataisīsies uz skolu. Vajadzības gadījumā vari arī skaitīt punktus vai izdomāt kādu nelielu balviņu. Arī divu dēlu māte Barbara Fleminga portālam "Parents" stāsta, ka viņa nereti dēlu vēlmi nemitīgi sacensties izmanto savā labā. "Dažreiz es saprotu, ka varu to izmantot sev par labu, piemēram, kad viņi pošas uz miegu. Viss, ko man atliek pateikt, ir: "Klau, puikas, kurš no jums pirmais uzvilks pidžamu?", un viņiem uzreiz ieslēdzas azarts. Taču, jāatzīst, ka lielākoties tas ir vienkārši nogurdinoši," viņa atklāj.