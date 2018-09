Diāna Zande lekcijā stāstīs par bērna miedziņu un midzināšanu

Daudzi bērni nespēj nogulēt visu nakti, mostas un ir nemierīgi, tomēr pilnvērtīgs miegs ir svarīgs gan mazuļa attīstībai, gan vecāku labsajūtai. Trešdien, 12. septembrī, pieredzējusī psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite un piecu bērnu māmiņa Diāna Zande stāstīs ne tikai par mazuļu miega fizioloģiju, bet dalīsies arī ieteikumos no personīgās pieredzes.

"Kad ģimenē piedzimst bērniņš, vecāki saņem laba vēlējumus, un viens no tiem skan – lai mazulim labs miegs! Tas, cik viegli, vai grūti mazulis iemieg un guļ, tiešām ir svarīgi gan mazuļa attīstībai, gan vecāku labsajūtai. Lai gan miegs ir ļoti būtiska cilvēka dzīves daļa, vecāki joprojām ir par maz informēti par mazuļa miega fizioloģiju. Nodarbībā runāsim par to, kā mazuļu miegs atšķiras no pieaugušo miega, cik un kādā vecumā bērniņam būtu jāguļ, kad un kā sākt veidot veselīgus miega ieradumus bērnam un kā risināt tipiskās ar zīdaiņa un maza bērna miegu saistītās grūtības," stāsta lekcijas vadītāja Diāna Zande.

Diānas Zandes lekcija norisināsies tirdzniecības parkā "Alfa". Tās laikā ir paredzēts ne tikai uzklausīt psiholoģes ieteikumus un padomus, bet arī uzdot interesējošos jautājumus, par mazuļa miegu, tā fāzēm, miega traucējumiem un iespējamajiem risinājumiem.

Pirms došanās uz lekciju iepriekš ieteicams pieteikties šeit.

Bezmaksas informatīvās lekcijas norisinās reizi divos mēnešos. Uz tām aicināts ikviens interesents. 2018. gadā informatīvās lekcijas norisināsies arī novembrī. To mērķis ir izglītot un iedvesmot jaunos vecākus, kā arī palīdzēt rūpīgi iepazīt savu mazuli.