Diāna Zande vecākiem stāstīs, kā rūpēties par mazuli karstā laikā

Tuvojoties vasarai, aktuāls kļūst temats par bērnu rūdīšanu un to, cik ilgi vajadzētu uzturēties saulē. Pieredzējusī psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite un piecu bērnu māmiņa Diāna Zande trešdien, 9. maijā, tirdzniecības parkā "Alfa" par šo tēmu vadīs lekciju, kuras laikā dalīsies personīgajā pieredzē un ieteiks citu speciālistu atzītus paņēmienus.

"Tuvojas vasara, un tas ir īstais laiks sarunai par to, kā veicināt veselīgu mazuļa attīstību, norūdot viņu. Šoreiz runāsim par to, kā ar vienkāršiem paņēmieniem norūdīt savu mazuli, veicot ikdienas aprūpi, kā viņu vannot un kādi kosmētiskie līdzekļi var būt noderīgi šajā procedūrā. Pārrunāsim to, cik daudz saules mazulim ir labi un kad tās ir par daudz, kā pasargāt mazuli no insektu kodumiem, lai viņam pašam un vecākiem jauka vasara," norāda lekcijas vadītāja Zande.

Uz bezmaksas informatīvajām lekcijām aicināts ikviens interesents. To mērķis ir izglītot un iedvesmot jaunos vecākus, kā arī palīdzēt rūpīgi iepazīt savu mazuli. 9. maija "Chicco info" stundas tēma būs "Bērnu rūdīšana un vannošana".

Lekcijas noslēgumā psiholoģe Zande atbildēs uz interesējošiem jautājumiem, kā arī uzklausīs citu cilvēku pieredzi.

Pirms došanās uz lekciju iepriekš ieteicams pieteikties šeit.