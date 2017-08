Disciplīna, reliģija un citi vecāku domstarpību avoti. Kā tos risināt

Kļūstot par vecākiem, pāri var satuvināt dažādos veidos, taču nav noslēpums, ka katram var būt citādas idejas par to, kā audzināt bērnu, un tas var radīt daudz domstarpību starp partneriem. Psiholoģe Mišela Brodija portālā "Parenting" dalās ar padomiem, kā pārtraukt ķīviņus, audzinot bērnus kopā ar savu otru pusi.

"Mēs visi vēlamies radīt lieliskus bērnus, bet tas ir izaicinošs darbs un mums ir daudz jācenšas, lai to paveiktu pareizi," saka Mišela Brodija, kura strādā par vadošo treneri un klīnisko psihologu Ņujorkā un ir sarakstījusi grāmatu "Stop the fight! An Illustrated Guide for Couples". "Var izjust lielāku atbildību, ja cilvēks pats nav bijis apmierināts ar to, kā tas ticis audzināts, un vienmēr esat teicis, ka nepieļausiet tās pašas kļūdas, ko jūsu vecāki. Kad jūs redzat, ka jūsu partneris audzināšanā izmanto kādu no šīm lietām, ir tikai pašsaprotami, ka vēlaties to pārtraukt. Tomēr jūsu partneri var vadīt citas vērtības par to, kā audzināt bērnu, tāpēc šādā situācijā var rasties konflikti."

Jaundzimušais

Reizēm lielākā vecāku cīņa sākas, kad pasaulē ierodas mazais. "Laiks, kad ģimenē ierodas bērns, ir stresa pilns. Abiem vecākiem nepieciešams atbalsts vienam no otra, bet miega trūkuma dēļ un tik krasas lomu maiņas iespaidā ir grūti to sniegt," stāsta psiholoģe.

Kā rīkoties?

Vispirms ir nepieciešams atzīt mammas un tēta jauno lomu un savstarpējos stresa faktorus. "Sakiet viens otram tādus vārdus kā "mēs abi cīnāmies", "mēs abi esam noguruši" vai "bērna audzināšana ir daudz grūtāka, ka bijām domājuši"," iesaka Brodija. "Citiem vārdiem sakot, pažēlojieties viens otram, lai kopā atlaistu stresu." Tā darot, jūs radīsiet viens otram sajūtu, ka esat komandas biedri un esat šajā visā procesā kopā.

Cita opcija ir sniegt pateicību. "Atrodiet tik daudz veidu, cik vien varat, lai pateiktos savam mīļotajam cilvēkam par lietām, ko tas ir izdarījis. Vai tā būtu barošana divos naktī, ļaujot tev pagulēt, vai netīro autiņu nomainīšana. Tava pateicība var raisīt dāsnumu un pateicību tavā partnerī. Audzinot mazuli, ir nepieciešams daudz rūpju un mīlestības no abiem partneriem, un vienīgais veids, kā to radīt, ir atbalstot vienam otru.", stāsta Brodija.

Reliģija

Runājot par to, kā iekļaut savā dzīvē reliģiju un garīgumu, nesaprašanās var sākties, kad tiek spriests par to, kuru reliģiju piekopt un kādus rituālus ieviest ikdienas dzīvē.

Kā rīkoties?

Jāatceras, ka pamatā reliģiskie uzskati ir par vērtībām. "Katrs vecāks var lolot noteiktas reliģiskas idejas un rituālus un dalīties savās atklāsmēs un vērtībās ar saviem bērniem. Ja abi vecāki piekopj dažādas reliģijas, tad tie var vienoties par to, kādas pamata vērtības vēlas nodot savai atvasei. Galvenais ir spēja izrunāt un vienoties par šo reliģisko dilemmu," iesaka psiholoģe Brodija.

Disciplīna

Viens no vecākiem var izvēlēties vairāk disciplinētu pieeju audzināšanā, bet otrs tam visam pieiet no vieglākas puses.

Kā rīkoties?

Atkal ir nepieciešams vienoties ar savu partneri, kuras vērtības vēlaties savā bērnā ieaudzināt. Mišela Brodija stāsta: "Piemēram, tu esi ļoti disciplinēts un vēlies to iemācīt savam bērnam, jo tas palīdz būt organizētam un produktīvam, bet tavs partneris ir ļoti relaksēts un vēlas bērnam iemācīt, ka arī atpūta ir vērtība, jo tā mazina stresu. Tas var radīt sadursmi, jo vēlaties iemācīt divas krasi atšķirīgas dzīves vērtības vienlaicīgi."

Tā vietā iemāciet savam bērnam, ka būt organizētam un produktīvam, kā arī kontrolēt un pieskatīt savu stresa līmeni ir ļoti svarīgi. Respektīvi, nav nepieciešams katram raut deķi uz savu pusi, jo šādā situācijā var pielikt kopīgu pūliņu un iemācīt abas lietas pienācīgā veidā.

"Bērni redz, ka, piemēram, mamma ir daudz relaksētāka un tētis ir vairāk disciplinēts, bet tas arī palīdz saprast viņam, ka abas lietas ir svarīgas un noderīgas. Atzīstot, ka abas ir vajadzīgas vērtības, jūs iztiksiet bez strīdiem un bērns spēs apgūt abas vērtības."

Pabērni

"Pabērnu audzināšana var būt grūti kontrolējama situācija. Cilvēks var justies tā, it kā atrodoties starp diviem dzirnakmeņiem, mēģinot saglabāt lojalitāti gan pret bērniem, gan pret jauno laulāto draugu," saka Mišela Brodija. Esot patēvam vai pamātei, var rasties arī neizpratne par to, kādu lomu tu ieņem šiem pieņemtajiem bērniem, un tas var radīt lielu spriedzi.

Psiholoģe stāsta: "Dažreiz gadās, ka šie jaunie vecāki pārāk ātri iejaucas savas otras puses bērnu audzināšanā."

Kā rīkoties?

Plāno uz priekšu! "Kad tu ieņem šo jauno lomu, kļūstot par pamāti vai patēvu, izrunā ar savu partneri visas robežas un to, cik tālu tu vari iet, uzņemoties audzināt sava partnera bērnus. Izrunājiet to, kādas cerības liek liktas uz tevi, kādas ir bailes un uztraukumi par jauno situāciju. Un protams, arī to, kā atbalstīt vienam otru."