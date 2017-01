Dobeles traģēdijā cietušie trīs, četrus un piecus gadus vecie bērni, kuri palikuši bāreņos un zaudējuši arī mazo deviņus mēnešus veco māsiņu, vēl joprojām atrodas Dobeles slimnīcā un viņu veselības stāvoklis ir vidēji grūts, "Delfi" pastāstīja slimnīcas galvenā ārste, pediatre Ilva Strūve.

Tomēr labā vēsts ir tāda, ka "ar lielu varbūtību" bērni piektdien, 6. janvārī, no slimnīcas varētu tikt izrakstīti un nodoti tuvinieku aprūpē, kuri jau esot izteikuši vēlmi kļūt par bērnu aizbildņiem.

Pēc izrakstīšanas no slimnīcas bērniem īpaša ārstēšanās nebūs nepieciešama, taču Strūve norāda, ka noteikti viņu aprūpētājiem būs jāvēršas pie ģimenes ārsta jaunajā dzīvesvietā.

Līdz šim bērni nonākuši slimnīcā ar bronhītu un dažādām vīrusu saslimšanām, taču Strūve uzsver, ka to nebūt nevarētu saistīt ar vecāku bezatbildību vai nolaidību bērnu aprūpē, jo slimo visi – gan no labvēlīgajām, gan no mazāk labvēlīgajām ģimenēm nākuši bērni.

Dobeles novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Lapinska-Leiere apliecināja, ka bāriņtiesā vērušies cietušo bērnu tuvi radinieki, lūdzot viņiem piešķirt aprūpes tiesības. Par to bāriņtiesa lems nākamnedēļ.

Kā uzsvēra Lapinska-Leiere, līdz sēdei tiks pieprasīta informācija par šo personu, kura lūgusi piešķirt aprūpes tiesības pār bērniem. Bāriņtiesas priekšsēdētāja cer, ka lēmums būs pozitīvs, jo ģimeniska vide bērniem ir vislabākais, un šajā gadījumā tie ir tuvi radinieki. Tomēr viņa neatklāja, kāda radniecība bērniem ir ar personu, kura ir gatava turpmāk rūpēties par mazajiem. Tas esot bērnu interesēs.

To, vai bērni zina par notikušo, Lapinska-Leiere nevarēja komentēt, jo jautājums par to – teikt vai neteikt bērniem sliktās ziņas par vecāku un māsas zaudēšanu, atstāts tuvinieku izvērtēšanai. Tāpat bērniem noteikti vēlāk tiks nodrošinātas psihologa konsultācijas.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja uzsvēra, ka līdz šim ģimene bāriņtiesas redzeslokā nebija nonākusi, un par notikušo iestāde uzzināja tikai 4. janvārī.

Jau vēstījām, ka Dobelē, visticamāk, no narkotiku pārdozēšanas atrasti miruši laulātie, kā arī no bada miris pāra deviņus mēnešus mazais zīdainis.

Kā 4. janvārī preses konferencē informēja Valsts policijas (VP) priekšnieks Ints Ķuzis, notikusī nelaime atklājās pēc tam, kad policija Dobelē saņēma iesniegumu no mirušās sievietes mātes, kura nevarēja sazvanīt savu meitu.

Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka dzīvoklim bijis atvērts logs un telpās dzirdami bērnu kliedzieni. Policija izsauca ugunsdzēsējus-glābējus, kuri iekļuva dzīvoklī pa logu.

Kā izteicās Ķuzis, policisti vēlāk ieraudzījuši šausminošu ainu. Dzīvoklī miris atrasts 1966. gadā dzimis vīrietis un 1993. gadā dzimusi sieviete, kā arī zem gultas atrasts miris deviņus mēnešus vecs bērns. Tika konstatēts, ka bērns nomiris badā.

Tāpat dzīvoklī bija trīs, četrus un piecus gadus veci bērni.