Dokumentālās filmas 'Turpinājums' varone – poniju mīļotāja Anastasija no Stoļerovas

22. martā Latvijas kinoteātros pirmizrādi piedzīvos dokumentālā kino klasiķa Ivara Selecka dokumentālā filma "Turpinājums", kas tapusi studijā "Mistrus Media". "Turpinājums" ir pirmā daļa no ieplānota ilgtermiņa kino vērojuma par pieciem Latvijā dzimušiem bērniem. Filmu cikla mērķis ir atgriezties pie pirmās filmas varoņiem ik pēc septiņiem gadiem un dokumentēt viņu dzīves gājumu līdzi laikam. Filma top Nacionālā kino centra programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei".

Anastastiju audzina mamma, abas dzīvo Latgalē, vecā guļbaļķu mājā ar nosaukumu "Zilie Kadiķi". Māju Anastasijas mamma ar tēti nopirkuši par Anglijā nopelnīto naudu. Viņi bija vieni no pirmajiem emigrantiem, kas Latvijā atgriezās jau 2000. gadā. Īpašums ir paliels – pie mājas ir trīs ar pusi hektāru un pāri ceļam vēl 9,3 hektāru zemes. Anastasijas ģimene uz lauku īpašumu pārcēlusies no 5. stāva dzīvokļa Madonā, pirms deviņiem gadiem. Anastasijas mamma audzē zirgus, kas ir viņas bērnības sapnis, lai gan pēc izglītības ir programmētāja. Par zirgiem, it īpaši ponijiem, rūpēties palīdz arī Anastasija.

Filma veidota divu gadu garumā no 2015. gada septembra – tobrīd, trīs gadus pirms Latvijas simtgades, mācības pirmajā klasē dažādos Latvijas novados sāka pieci bērni, un filma "Turpinājums" izseko viņu gaitām visa pirmā skolas gada garumā.

Filmas radošajā komandā ietilpst arī operators Valdis Celmiņš, producenti Antra Gaile un Gints Grūbe, komponists Kārlis Auzāns, skaņu režisors Ernests Ansons, montāžas režisore Andra Dorša, montāžas un scenārija konsultante Krista Burāne, varoņu izpēti veica Dace Dzenovska un Antra Gaile. Filma top studijā "Mistrus Media", un "Turpinājums" ir jau otrā Ivara Selecka filma, kas top šajā studijā.

Filmas režisors Ivars Seleckis ir viens no leģendārās Rīgas dokumentālās kino skolas pamatlicējiem un jau 1968. gadā debitējis kā dokumentālā kino režisors. Liela daļa no Ivara Selecka veidotajam filmām pieskaitāma Latvijas kinovēstures zelta fondam, viņa filma "Šķērsiela" (1988) saņēmusi trīs prestižākās dokumentālās kino balvas pasaulē, Seleckis saņēmis arī nacionālo kino balvu "Lielais Kristaps" par mūža ieguldījumu kinomākslā.

Filmu studija "Mistrus Media" ir viena no vadošajām filmu studijām Latvijā, kas pēdējos gados producējusi daudzas Latvijā un pasaulē zināmas filmas – Viestura Kairiša "Melānijas hronika", Dāvja Sīmaņa "Escaping Riga", Ievas Ozoliņas "Mans tēvs baņķieris", Jura Pakalniņa "Ģenerālplāns". 2018. gada rudenī pirmizrādi piedzīvos vēl divi "Mistrus Media" darbi, kas top programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" – Dāvja Sīmaņa spēlfilma "Tēvs Nakts" (oktobrī) un Ginta Grūbes dokumentālā filma "Lustrum" (augustā).