Dominantā un recesīvā gēna nozīme – kādā krāsā bērnam būs acis?

Runā, ka acis ir dvēseles spogulis, un tās piešķir cilvēka ārējam izskatam īpašu nozīmi. Kad gaidāms vai tikko piedzimis bērniņš, vecāki nereti diskutē un cenšas uzminēt, kura gēns būs spēcīgāks un ņems virsroku mazuļa acu krāsā. Apskati, kādas ir iespējas bērnam būt zilacītim, zaļacītim vai brūnacītim, ņemot vērā vecāku acu krāsas.

Acu krāsu dzīves laikā nav iespējams mainīt (tikai mākslīgi, liekot krāsainās lēcas). Parasti cilvēkiem ir zilas, zaļas vai brūnas acis, kuras var būt atšķirīgas toņos un sajaukumos. Tas, kāda bērnam būs acu krāsa, nosaka recesīvie un dominantie vecāku gēni.

Acu krāsa ir cilvēka iezīme, kura veidojas no gēnu pāriem. Bērns manto 50 procentus katra vecāka ģenētiskā materiāla, un mutācijas rezultātā izveidojas viena gēna alternatīvās formas, ko sauc par alēlēm. Bērniņam acu krāsa ir atkarīga no tā, kuras no tām tiks iemantotas, piemēram, dažas alēles ir dominantas, bet citas – recesīvas. Bērns var pārņemt divas dominantas alēles, divas recesīvas, kā arī no katras pa vienai.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Apskati, kāda ir procentuālā iespēja bērna tādai vai citādai acu krāsai!

1. brūna + brūna = 75% brūna, 18,75% zaļa, 6,25% zila

2. zaļa + brūna = 50% brūna, 37,5% zaļa, 12,5% zila

3. zila + brūna = 50% brūna, 0% zaļa, 50% zila

4. zaļa + zaļa = 1% brūna, 75% zaļa, 25% zila

5. zaļa + zila = 0% brūna, 50% zaļa, 50% zila

6. zila + zila = 0% brūna, 1% zaļa, 99 % zila

Lielākā daļa mazuļu piedzimst ar zilu acu krāsu, taču parasti krāsa vēl mainās. Īsto un paliekošo acu krāsu var noteikt, kad bērniņš sasniedzis trīs gadu vecumu.

Atceries, ka pat līdz pēdējam sīkumam izstrādātām un pierādītām teorijām var būt izņēmumi – kas to lai zina, kas tam liktenim prātā! Lai nu kā, šis ir špikeris vairumam gadījumu, taču jāņem vērā arī fakts, ka cilvēkiem var nebūt tikai viena, izteikta acu krāsa, kas var ieviest manāmas korekcijas.

Informācija apkopota no "MomJunction".