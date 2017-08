Dr. Klauns lūdz sabiedrības atbalstu medicīnas klaunādes žanra izrādes tapšanā

Biedrībai "Dakteris Klauns" tuvojas piecu gadu dzimšanas diena, un tieši tik ilgi dakteri Klauni rūpējas par bērnu labsajūtu Latvijas slimnīcās, esot līdzās dažādu procedūru laikā, atbalstot, iepriecinot un ieviešot slimnīcu vidēs vairāk smaidu.

"Vēlamies darīt vairāk un spert nākamo soli. Lai to izdarītu, nepieciešama jūsu aktīva iesaistīšanās. Kopā ar "The Dream Doctors Project" klaunu un režisoru Ļošu Gavrielovu (Лёша Гавриелов) Izraēlā radīsim un uz Latviju atvedīsim pirmo medicīnas klaunādes žanra izrādi. Izrādi spēlēsim Latvijas slimnīcās, un to varēs redzēt ikviens interesents, un tā palīdzēs pacientiem un viņu vecākiem tikt galā ar pārdzīvojumiem hospitalizācijas laikā, atgriežot bērniem bērnību un prieku," informē biedrības pārstāvji.

Lai sapnis kļūtu par īstenību, biedrībai pietrūkst pavisam nedaudz. "Paldies atsaucīgajiem, kuri šo ideju jau atbalstījuši, bet tās īstenošanai nepieciešama arī tava iesaistīšanās. Atbalsti mūsu ideju radīt izrādi visiem bērniem, kas dažādu iemeslu dēļ nokļuvuši slimnīcā. Ziedo biedrībai "Dr.Klauns" ar norādi "Izrāde bērniem slimnīcā" sev ērtākajā veidā, iespējas skati šeit," šāds lūgums izteikts biedrības mājaslapā.