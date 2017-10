Drošas braukšanas skolas ieteikumi, kā pareizi automašīnā vizināt mazuli

Ikkatrs no vecākiem domā par sava bērna drošību automašīnā, it īpaši, kad bērnam ir nepieciešams auto sēdeklītis vai paliktnis. Tomēr ar auto sēdeklīša iegādi vien nepietiek. Ir jāsaprot, kā pareizi nofiksēt sēdeklīti pie auto sēdekļa, kā pareizi izvēlēties sēdeklīti, kur to automašīnā novietot un, visbeidzot, kā piesprādzēt bērnu un braukt, nenovēršot uzmanību no ceļa.

Par to, kā pasargāt savu bērnu automašīnā, stāsta semināra "Gaidību 4diena" lektors, Drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks. Pirmā un svarīgākā lieta, lai droši pārvietotos ar bērnu, ir piemērots auto sēdeklītis. Iegādājoties bērna sēdeklīti, ir jāņem vērā parametri, kāda auguma, svara un vecuma bērniem tas ir piemērots un paredzēts. Noteikti viens bērna sēdeklītis nederēs vairākiem gadiem, un tas regulāri būs jāmaina, līdz bērns sasniegs 150 cm garumu, no kura nav nepieciešams ne paliktnis, ne sēdeklītis. Būtiski, ja bērns ir mazs, tad viņam ir nepieciešams speciāls bērnu sēdeklītis ar savām siksnām, jo mašīnas jostas var savainot mazo un, galvenokārt, nespēs pasargāt bērnu negadījuma laikā. Nākamais, kas jāņem vērā, braucot automašīnā ar bērnu, kur pareizi novietot auto sēdeklīti. Visbīstamākā vieta atpakaļskata sēdeklītim ir priekšējā pasažiera vieta blakus vadītājam. Ja notiek kaut mazākais negadījums un atveras drošības spilveni, šī vieta bērnam var būt nāvējoša. Drošākā vieta bērnu sēdeklītim būs uz aizmugurējā sēdekļa no sevis pa diagonāli, lai nepieciešamības gadījumā ērti būtu pārredzamas bērna darbības. Vanks uzsver: "Svarīgi gan vecākiem, gan bērniem ielāgot, ka bērnu sēdeklītis automašīnā ir jālieto vienmēr, neatkarīgi no tā, cik garš ceļa attālums ir jāveic. Pat, ja esam pārliecināti par savām spējām pie auto stūres, nevaram to sacīt par citiem ceļu satiksmes dalībniekiem." Tāpat jāatceras, ka bērns var kļūt niķīgs vai satraukts, kā rezultātā braukšana var būt apgrūtināta, vecākiem nākas novērst uzmanību no ceļa, un situāciju ir grūtāk kontrolēt, ja mazulis nav piesprādzējies vai brīvi pārvietojas pa automašīnu. Foto: Shutterstock Viens no maldinošākajiem uzskatiem ir tāds, ka pietiek bērnu paņemt rokās un piesprādzēties kopā ar to, vai piesprādzēties pašam, turot bērnu klēpī. Nekādā gadījumā nav atļauts pārvadāt bērnu nepiesprādzētu vai piesprādzētu kopā ar pieaugušo. Avārijas situācijā vienīgais, kas spēs pasargāt bērnu no nelaimes, būs pareiza autosēdeklīša lietošana. Spēks, kas radies sadursmes laikā, ir tik liels, ka bērnu rokās fiziski nav iespējams noturēt, un kur nu vēl pasargāt. Ievērojot visus priekšnosacījumus, iespējams radīt bērnam un sev drošāku vidi automašīnā. Kad par bērna drošību ir padomāts, vecāki, braucot pie stūres, varēs koncentrēties ceļu satiksmei, neuztraucoties, ka bērns pats var atsprādzēties, izkrist no sēdeklīša vai pat brīvi pārvietoties automašīnā un radīt bīstamas situācijas. Plašāku informāciju par braukšanu automašīnā kopā ar bērnu, par ultrasonogrāfijas nozīmi, zāļu tēju lietošanu grūtniecības laikā, kā arī citām jaunajām māmiņām noderīgām tēmām varēs uzzināt "Gaidību 4dienas" seminārā. Tas notiks 26. oktobrī no pulksten 11 līdz 13 tirdzniecības centrā "Domina Shopping", Ieriķu ielā 3, Rīgā (centrālajā laukumā pie restorāna "Vairāk saules"). Dalība seminārā ir bez maksas.