Eksperimentā pētīs fizisko aktivitāšu ietekmi uz skolēnu miega kvalitāti

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) projektā "Sporto visa klase" jau otro gadu pēc kārtas tiks veikts divus mēnešus ilgs fizisko aktivitāšu eksperiments. Tā laikā noskaidros, cik daudz laika miegam velta bērni Latvijā un kā miega kvalitāti ietekmē skolēnu fiziskās aktivitātes.

Kā norāda Pasaules Veselības organizācijas mediķi, kvalitatīvs miegs ir viens no būtiskākajiem bērna attīstību un augšanu ietekmējošajiem faktoriem. Diemžēl mūsdienu dinamiskajā vidē miegam arvien mazāk stundas velta ne tikai pieaugušie, bet arī bērni, radot nopietnus riskus jaunās paaudzes veselībai. Nepietiekama atpūta izraisa ilgstošu nogurumu, paaugstinātu asinsspiedienu, mazina koncentrēšanās un intelektuālās spējas, stresa noturību, kā arī negatīvi ietekmē imūnsistēmu, garīgo veselību un kopējo labsajūtu.

Lai noskaidrotu, vai Latvijas skolēni guļ pietiekami, vai miegs ir kvalitatīvs un kā to ietekmē fiziskās aktivitātes, LOK sadarbībā ar Latvijas Mobilo Telefonu (LMT) veic īpašu eksperimentu. Tā laikā ar "Garmin" sporta viedaproču palīdzību tiks fiksēti eksperimentu dalībnieku nostaigātie soļi un fizisko aktivitāšu intensitātes minūtes, kā arī miegā pavadītais laiks un kvalitāte. "Sporto visa klase" eksperimentā piedalās Valmieras Pārgaujas sākumskolas 6. klašu skolēni.

Eksperimenta laikā ar sporta viedaproču palīdzību skolēnu miega kvalitāte tiks mērīta pēc tādiem kritērijiem kā kopējais miegā pavadītais laiks, pamošanos skaits naktī, sirdsdarbības ātrums, kā arī gulētiešanas un mošanās laiks.

LOK iniciatīva "Sporto visa klase" notiek jau ceturto gadu un tā piesaistījusi jau 5240 dalībnieku no 233 klasēm visā Latvijā. Valmieras Pārgaujas sākumskola ir viena no šī projekta aktīvākajām mācību iestādēm, tādēļ eksperimenta dalībnieki tika izraudzīti no šīs skolas.

Eksperimenta laikā viedaproces saņems kopumā 44 audzēkņi no Valmieras Pārgaujas sākumskolas 6.b un 6.d klases. Mērījumu laikā iegūtie dati ļaus uzzināt ne tikai to, cik daudz stundu diennaktī skolēni velta fiziskām aktivitātēm un miegam, bet arī noskaidrot, vai projekta "Sporto visa klase" dalībnieki, kuri ik nedēļu skolā aizvada par trīs sporta stundām vairāk nekā citi bērni, var lepoties ar ciešāku miegu.

Eksperiments norisināsies astoņas nedēļas. Rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā un analizēti, piedaloties LOK zinātniskā pētījuma "Fiziskā aktivitāte un bērnu vispārējais veselības stāvoklis" vadošajiem pētniekiem Dacei Reihmanei un Valdim Pīrāgam. Ar eksperimenta gaitā iegūtajiem secinājumiem plašāka sabiedrība varēs iepazīties nākamā gada februārī.