Vecākiem var šķist, ka viņu bērni zina, kāda ir viņu profesija un kādus pienākumus viņi ikdienā veic. Lai gan daļa bērnu par to tiešām māk pastāstīt, tomēr ir bērni, kuri tikai aptuveni nojauš vai pat nezina, kāda ir viņu vecāku ikdiena.

Aicinot 1. jūnijā uzņēmumos rīkot "Darbā bērni" dienu, lai sniegtu bērniem iespēju iepazīt mammas vai tēta profesiju, "Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm" veikusi eksperimentu, noskaidrojot, ko, pēc bērnu domām, vecāki darbā dara.

Starp bērnu atbildēm bija gan spožas "pērles", gan pavisam pārliecinošas un gudras atbildes. Piemēram, Keita, stāstot par savas mammas profesiju – personāla daļas vadītāja –, teic: "Viņa strādā augstsprieguma tīklā un viņa vada elektrību. Viņai ļoti daudz tur vadi ir." Marta, kuras tētis ir biznesa drošības vadītājs, par viņa pienākumiem stāsta: "Mans tētis izmeklē noziegumus, viņš komandē policistus un viņš skatās kamerās." Savukārt Miks pārliecināti stāsta, ka viņa tētis strādā Stradiņa slimnīcā, un viņš ir sirds ķirurģijas nodaļas vadītājs.

Lai palīdzētu bērniem iepazīt vecāku ikdienu un vecāki iegūtu sajūtu par darba un ģimenes dzīves līdzsvaru, akcijas iniciatori aicina Latvijas uzņēmumus iesaistīties akcijā "Darbā bērni", 1. jūnijā rīkojot īpašu dienu darbinieku ģimenēm, un iedvesmoties dažādām interesantām idejām un padomiem praktiskā, noderīgā rokasgrāmatā. Tā elektroniskā formātā pieejama šeit.

Mamma dēlam, kurš mācās 2. klasē, un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Administratīvā departamenta projektu vadītāja Kristīne Rubina par akcijas "Darbā bērni" norisi teic: "Mans dēls ļoti priecājās par iespēju viesoties mammas darbavietā, jo tur ir dators. Ierodoties RTU, viņš saprata, cik lielā iestādē es patiesībā strādāju. Iespaidīga un atmiņa paliekoša viņam bija viesošanās RTU Zinātniskajā bibliotēkā, kur šajā dienā darbinieku bērniem bija organizētas vairākas aktivitātes." Kristīne savam dēlam stāsta, ka, lai nākotnē iegūtu labu darbu, ir svarīgi mācīties un iegūt izglītību. Bet viņa uzsver, ka pats svarīgākais ir būt labam cilvēkam.

"Šī ir lieliska iespēja pilnīgi visiem – gan darba devējiem, gan vecākiem, gan bērniem. Pirmkārt, vecākiem ir iespēja veidot ciešāku saikni ar saviem bērniem, parādot, ko viņi īsti darbā dara, radīt bērniem prieku pat ar ikdienišķām un vienkāršām lietām. Savukārt bērniem tie ir jauni iespaidi un prieka pilna diena. Un, protams, galvenais ieguvums ir pozitīva un motivējoša darba vide, ko darba devējs var nodrošināt saviem darbiniekiem," stāsta divu bērnu tēvs Artūrs Freimanis, "Amigo" vadītājs.

Ir profesijas, kuras bērniem ir labi saprotamas, piemēram, pavārs, skolotājs vai gleznotājs, taču daudzas mūsdienīgas profesijas mazajiem nereti šķiet "miglainas". Mēdz gadīties, ka profesiju neprot aprakstīt ne tikai bērni, bet pat pieaugušie, piemēram, sabiedrisko attiecību konsultants, informācijas sistēmu administrators vai biznesa attīstības analītiķis.

Rīkojot "Darbā bērni" dienu, darbinieku bērni ne tikai klātienē redz, kur tētis vai mamma katru dienu no rītiem brauc un kādus pienākumus veic, bet šāda iespēja paplašina bērnu redzesloku. Viņiem, iespējams, radīsies pārdomas par savas nākotnes profesijas saistīšanu tieši ar jomu, kurā strādā vecāki. Turklāt šādas aktivitātes stiprina ģimenes attiecības un vairo darbinieku motivāciju strādāt. Laimīgi darbinieki ir arī uzņēmuma panākuma atslēga, un darbinieki ir laimīgi, ja darba devējs dod iespēju veiksmīgi savienot darba un ģimenes dzīvi. Un viens no veidiem, kā to darīt, ir rīkot "Darbā bērni" dienu savā uzņēmumā.

Pērn "Darbā bērni" dienu ar īpašiem pasākumiem darbinieku bērniem 1. jūnijā atzīmēja vismaz 20 Latvijas uzņēmumi. Starp tiem tika pārstāvēti gan lielie, gan vidējie, gan arī mazie uzņēmumi, tādējādi iesaistot vairākus tūkstošus darbinieku un viņu ģimenes locekļu.