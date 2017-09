'Erasmus' – ne tikai studentiem: iespēja katram jaunietim iepazīt sevi un pasauli sev apkārt

Kas ir pirmās asociācijas, kas tev ienāk prātā, kad izdzirdi vārdu "Erasmus"? Studijas augstskolā un iespēja mācību semestri pavadīt citā valstī? Jā, protams, "Erasmus+" sniedz iespēju studentiem doties uz ārvalstīm un kādu laiku studēt tur, taču ir daudz plašākas iespējas, kuras jaunieši var izmantot, kļūstot par daļu no "Erasmus+" programmas.

Jebkurš jaunietis vecumā no 13 līdz 30 gadu vecumam ir aicināts piedalīties dažādos "Erasmus+" jaunatnes jomas projektos: populārākie no tiem ir Jauniešu apmaiņas projekti un Eiropas Brīvprātīgais darbs. Tajos interesantā veidā un ar vērienu var iepazīt pasauli un cilvēkus sev apkārt, uzzināt daudz jauna par dažādu valstu kultūrām, kā arī paplašināt savu redzesloku un izkāpt no daudziem rāmjiem, kas citādi ikdienā ierobežo. Ne velti programmas moto ir: "Maini dzīvi, domā plašāk!", stāsta programmas organizatori.

Jauniešu apmaiņas projekti

Jauniešu apmaiņas projekta laikā jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadu vecumam ir iespēja savā valstī uzņemt jauniešus no citām valstīm vai doties uz kādu citu valsti, lai kopā ar citām grupām piedalītos kopīgi veidotā projektā. Projektu mērķis ir veicināt jauniešu starpkultūru pieredzi, līdzdalību viņiem svarīgu tēmu un ideju realizēšanā, attīstīt jauniešos dažādas kompetences un nostiprināt tādas vērtības kā solidaritāte, demokrātija, draudzība un citas, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Piemēram, īstenojot Jauniešu apmaiņas projektu, Latvijā ir radīts projekts "Baltic DJ School", kurā, veicinot starpkultūru dialogu un jauniešu savstarpējo sapratni, dalībnieki tiek rosināti domāt par Eiropas nākotni, kā galveno metodi izmantojot radošu, inovatīvu un potenciālu aktivitāti – mūzikas producēšanu. Pieminēšanas vērts ir arī projekts "The story of the plastic bottle", kas norisinājās Latvijā un kura mērķis bija, izmantojot neformālās izglītības metodes un radošumu, rosināt jauniešus domāt par vidi, ekoloģiju, materiālu pārstrādi, veicināt diskusiju un ideju apmaiņu, kā arī veidot jauniešu uzskatus par vides saglabāšanas svarīgumu. Jauniešu apmaiņas projekta aktivitāte ilgst no piecām līdz 21 dienai, un tiek segtas ceļa, uzturēšanās, materiālu iegādes un citas ar projektu īstenošanu saistītas izmaksas.

Eiropas Brīvprātīgais darbs

Cik aizraujoši un radoši ir Jauniešu apmaiņas projekti, tik un, iespējams, pat mazliet vairāk satraucošs ir Eiropas Brīvprātīgais darbs. Ikviens jaunietis vecumā no 17 līdz 30 gadiem, kas vēlas iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, kā arī iepazīt citu valstu kultūru, izmantojot neformālās izglītības metodes, ir aicināts doties Eiropas Brīvprātīgajā darbā, kurā, starp citu, ir iespējams piedalīties tikai vienu reizi.

Projektos līdz 12 mēnešiem parasti jaunieši var izmēģināt iegūt darba pieredzi sev interesējošā jomā, kas, ļoti iespējams, kļūst arī par viņa nākotnes profesiju. Piemēram, strādāt ar bērniem jauniešu centrā, attīstīt savas digitālās prasmes, veicot mārketinga aktivitātes kādā kultūras vai izglītības iestādē, uzzināt, kā rūpēties par dabas ilgtspējību, darbojoties kādā nevalstiskajā organizācijā u.tml.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Iesaistoties brīvprātīgajā darbā, jauniešiem par piedalīšanos nav jāmaksā. Arī viņiem alga par brīvprātīgo darbu netiek maksāta. Bet apmaksāts tiek teju viss – ceļa izdevumi, pārtika, dzīvesvieta, valodas apmācība, ja nepieciešams – īpašas vakcīnas u.c. Katram brīvprātīgajam tiek maksāta arī neliela kabatas nauda, kuru viņš var tērēt pēc saviem ieskatiem. Projektā jaunieši var darīt gan sev, gan sabiedrībai noderīgu darbu, tā uzsver programmas īstenotāji.

Lai kļūtu par brīvprātīgo, jauniešiem jāatrod organizācija Latvijā, kura ir gatava kopā ar jaunieti uzrakstīt Eiropas Brīvprātīgā darba projektu. Eiropas Brīvprātīgā darba projekta akreditēto organizāciju sarakstu var atrast šeit.

Neskaitot Jauniešu apmaiņas projektus un Eiropas Brīvprātīgo darbu, jauniešiem un organizācijām ir iespējams piedalīties vēl dažnedažādos projektos. Piemēram, jaunieši var aktīvi iesaistīties politiskajā dzīvē, kļūstot par daļu no Strukturētā dialoga. Tā mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību sabiedrībā un sekmēt diskusijas par Strukturētā dialoga tēmām un prioritātēm, kā arī par jaunatnes politiku.

Organizācijas var iesaistīties Stratēģiskās partnerības projektos jaunatnes jomā, kas ir iespēja organizācijām ieviest inovatīvas pieejas jaunatnes darbā, risināt jauniešiem aktuālas problēmas un uzlabot jaunatnes darba kvalitāti. Savukārt personas, kas ir iesaistītas jaunatnes darbā, var piedalīties Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos. Tā, savukārt, ir iespēja mācīties starptautiskajā vidē kopā ar kolēģiem no citām valstīm, papildinot zināšanas kādā specifiskā jaunatnes darba jomā, uzlabot prasmes un iemaņas praktiskajā darbā, kā arī veidot jaunus sadarbības tīklus. Plašāk par projektiem var uzzināt šeit.

Iesniedz savu projektu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Rasa Lazdiņa atzīst, ka bieži jaunieši, kam nav iepriekšējas pieredzes darbā ar projektiem, satraucas par projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, tāpēc Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra organizē dažādus informatīvos pasākumus, kā arī tematiskas apmācības, uz kurām var pieteikties ikviens interesents. Par to plašāku informāciju atradīsi šeit.

Foto: Shutterstock

Ikviens jaunietis var uzrakstīt savu projektu un no galvas līdz papēžiem iesaistīties "Erasmus+: Jaunatne darbībā" programmā. Vēl līdz 4. oktobrim, kas šogad ir arī noslēdzošais projektu iesniegšanas termiņš, jauniešiem ir iespēja izstrādāt un tiešsaistē iesniegt savu projektu. To īstenošanai šogad ir palicis nepilns miljons eiro! Nav pamata uztraukumam par to, ka kaut kas var neizdoties, jo projektu iesniegt ir nudien vienkārši. Ar būtiskākajiem projekta iesniegšanas soļiem ir iespējams iepazīties šeit.

Nav nepieciešams gaidīt līdz studijām augstskolā vai lieki pārdzīvot, ja kā studentam nav izdevies aizceļot apmaiņas programmā uz citu valsti! Iespējas ir, un to ir daudz, – tās gaida, kad tās tiks izmantotas un no tām gūta pieredze. Iepazīšanās ar citām kultūrām, ar jauniešiem no ārvalstīm, kļūstot par daļu no projekta, ne tikai paplašinās tavu redzesloku, uzlabos valodu zināšanas, bet ļaus tev pašam izkāpt no komforta zonas un gūt jaunu priekšstatu pašam par sevi, atklājot sevī spējas, par kurām, iespējams, nemaz nenojauti, mudina rīkoties programmas organizatori.