Esmu neglīta: četri veidi, kā atbrīvoties no bērnībā radītiem kompleksiem

Pretenzijas pret sevi – tās ir atskaņas no mūsu iekšējā vecāka, kurš mūžīgi ir neapmierināts. Priekš sevis ir jāizlemj – vai palikšu šis neapmierinātais vecāks vai ļaušu tam kļūt mīlētam.

Kāpēc sievietes ir neapmierinātas ar savu ārējo izskatu un kā atbrīvoties no bērnībā gūtiem kompleksiem, portālam "Letidor" skaidro pedagoģe un psiholoģe Elēna Gončarova, piedāvājot veidus, kā izvēlēties to otru variantu no iespējamajiem.

Svētku laiks vai vasaras tuvošanās daudzām sievietēm liek aktualizēt neapmierinātību ar savu ārieni. Šie slimīgie pārdzīvojumi tiek dēvēti par kompleksiem. Neatkarīgi no tā, tie ir reāli vai iedomāti, to pamats ir balstīts uz psiholoģiju. Psiholoģe piedāvā tikt skaidrībā, kādēļ rodas kompleksi un kā no tiem atbrīvoties.

Sveiciens no bērnības

Vissarežģītākais variants psihologa praksē – tie ir kompleksi, kuri radušies agrīnā bērnībā.

Meitene, kura no vecākiem nav saņēmusi beznosacījuma mīlestību un sievišķības apliecinājumu no tēva, jūtas par sevi nepārliecināta, tāda, kurai ar gadiem veidojas stabili kompleksi. Un tas rezultējas caur īgņošanos par neesošiem ķermeņa trūkumiem. Tā viņa attaisno savu vecāku "nemīlestību".

Starp citu, kā uzsver Gončarova, kompleksi var būt arī pašas mātes ieaudzināti, kura savā meitā redzējusi sāncensi (par vīra uzmanību vai par pārsteidzošo daiļumu). Diemžēl, tas arī nereti gadās. Turklāt māte pati var arī neapzināties savas skaudīgās jūtas. Un tad joka veidā meitene dzird: "Viss tev ir labi, lūk, tikai potītes tādas apaļākas".

Pusaudžu vecumā "dzimušie" kompleksi

Viens no sarežģītākajiem posmiem cilvēka dzīvē ir pārejas vecums. Meitene pirmo reizi iemīlas. Vienlaikus, visticamāk, viņa apzinās, ka viņas vienaudžiem ārējais izskats ir daudz par morāles vērtībām: popularitāti nezin kādēļ neiemanto erudītākās meitenes, bet spilgtākās, modīgākās un sievišķīgākās. Pusaudžiem tas ir ierasts stāsts.

Foto: Shutterstock

Un, ja kaut kādu iemeslu pēc meitene nesaņem vēlamo uzmanību no klasesbiedru puses, tad viņa sāk meklēt iemeslus savā izskatā, izskaidrojot savas "neveiksmes" ar ceļu formu vai kājas izmēru.

Sociālie tīkli

Varētu šķist, ka jau nedaudz pieaugušajai meitenei norisinās vērtību pārvērtēšana, bet kompleksi paši par sevi neizzūd. Pat pieaugušas sievietes sāk sevi salīdzināt ar sievišķo panākumu un skaistuma "etalonu", kas sociālajos tīklos savāc tūkstošiem nospiestu "patīk" jeb laiku.

Lūk, tik viegli un vienkārši meitenei, kura demonstrē "glamūrīgu dzīvi", pārvērst modi par "duckface" (lūpas pīles formā) un nepieciešamību pēc lūpu palielināšanas!

Attiecību izjukšana

Pieaugušo dzīvē līdzīgi kompleksi var rasties neveiksmīgu attiecību izjukšanas gadījumā, kad partneris ir pametis bez paskaidrojumiem. Vai ar paskaidrojumiem, kas saistīti ar ārieni – kas ir vēl sliktāk.

Sieviešu fantāzija ar tādu jūtu līdzdalību kā vaina un kauns, atrod atbildi "nepareizu formu" vai "nestandarta izmēru" ausīs, degunā, vaigu kaulos…

Bet, ja tas ir noticis pēc bērna piedzimšanas vai jaunā mamma patiešām kādu laiku nebija formā, tad pat pēc atgriešanās savā agrīnajā figūrā viņa jutīs kompleksus pāris lieku centimetru dēļ.

Foto: Shutterstock

Kā atbrīvoties no kompleksiem, kas saistīti ar savu ārieni

Pēc Gončarovas teiktā, parasti psihologi klientēm nosprauž šādu mērķi: apzināties, ka daudzas problēmas ir izdomātas, un mierīgi pieņemt savus reālos trūkumus. Savukārt terapija, kas palīdzēs tikt galā ar šo uzdevumu, ir ieskicēta turpmākajās rindiņās…

Palūkoties bailēm sejā. Paņem dažas papīra lapas un uz katras no tām uzraksti pa vienam no taviem vislielākajiem kompleksiem.

Apraksti dažos teikumos, kas notiks, ja tu pasaulei parādīsi, no kā tu kautrējies.

Uzvelc tērpu, kas akcentē tavus "briesmīgos" trūkumus un dodies sabiedrībā (uz kafejnīcu, lielveikalu). Paseko savām sajūtām un cilvēku reakcijai, bet pēc tam uz papīra lapas uzraksti, vai tavas bailes sakrita ar realitāti. Visticamāk, ka nē.

Atbildi sev uz jautājumiem. Pēc kādiem parametriem es izvēlos, kādi cilvēki man būs apkārt? Vai viņu āriene ir ideāla un kas ietekmē manas attiecības ar šiem cilvēkiem? Pamēģini sevi nostādīt viņu vietā. Viss nav tik slikti, tiesa?

Nekontaktējies ar "labvēļiem", kuri apstiprina tavu trūkumu esamību vai "iesēj" jaunus kompleksus ar pazīstamo frāzi: "Nu kurš gan cits tev to pateiks, ja ne es?" Mācies noteikt robežas un iesākumam atceries frāzi: "Paldies, bet, šķiet, ka es nevaicāju tavas domas".

Fotosesija. Lai tā būtu maksimāli patiesa un dabiska. Neiežmiedzies, nemaskējies, esi apmierināta ar sevi. Bet pēc tam paskaties uz fotogrāfijām svešām acīm – un tu sapratīsi, ka kompleksi ir absolūti nevietā.