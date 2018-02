Februārī Leļļu teātris vismazākos skatītājus aicina uz pirmizrādi – 'Pasaka par Diegabiksi'

25. februārī Latvijas Leļļu teātrī gaidāma pirmizrāde Māra Koristina iestudējumam "Pasaka par Diegabiksi", kas paredzēts pašiem mazākajiem teātra skatītājiem no divu gadu vecuma.

Kopā ar mākslinieci Anitu Znutiņu-Šēvi, komponistu Silvestru Zemgalu, dziesmu tekstu autori Dainu Strelēvicu un aktieriem Santu Didžu, Miķeli Žideļūnu un Artūru Putniņu tapis mazā bruņurupucēna piedzīvojumu stāsts par laimes meklējumiem.

Diegabiksis, bravūrīgi un viszinoši dodoties pasaulē, cer atrast lielo laimi - vēlams tādu, kuras iegūšanai nav īpaši jānopūlas, jo bezrūpīga dzīve mazajam ceļa gājējam šķiet daudz vilinošāka. Taču ceļotāja gaitās Diegabiksim nāksies sastapties ar neparedzētām grūtībām un noskaidrot, vai bez darba un pūlēm maz ir iespējams sasniegt to, ko vēlies.

Režisors Māris Koristins stāsta: "Esmu no tās paaudzes, kam šķiet, ka gan bērniem, gan vecākiem joprojām ir nepieciešams tas sirsnīgais, patiesais, varbūt arī naivais vēstījums par pamatvērtībām, pamatpatiesībām šajā tik ļoti saraustītajā un modernajā pasaulē. Šis ir stāsts par zinātkāro Diegabiksi, kurš iet pasaulē laimi meklēt un tic, ka kaut kur ir tā vieta, kur bez liekām pūlēm, vairāk ar izmanību un viltību varēs to atrast. Kaut kur jau mēs visi esam tādi "diegabikši", kam drīzāk gribas dzīties pēc ilūzijas, nekā novērtēt to, kas mums ir apkārt, mācīties un pieaugt. Pasakas vēstījums ir ļoti vienkāršs – laimi nevar atrast, to var tikai pats radīt. Tik vienkārši un tik sarežģīti reizē. Tas atkal un atkal jāatceras ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem."

Tuvākās izrādes norisināsies 25. februārī, 8. un 24. martā, 5. un 22. aprīlī.