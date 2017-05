Sociālos tīklus saviļņojis kāds ieraksts tviterī, kurā netradicionāla ģimene pauž sašutumu par to, ka kāda fotogrāfe tieši šī iemesla dēļ atteikusi fotosesiju. Jāatzīst, ka komentāros pie ierakstiem ir redzamas divas sabiedrības daļas –tie, kuri saprot fotogrāfes Lauras Šūlmeisteres nostāju, kā arī tie, kuri viņas rīcību uzskata par diskriminējošu.

Fotografs atteica gimenes fotosesiju, jo esam 2 mammas. Nu vienreiz sēžu un raudu. Diskriminācijas neesot.— reālaIVFmamma (@realaGrutniecba) May 16, 2017

Lūk, Laura pauž savu viedokli, kādēļ rīkojusies tieši tā:

"Pateicoties šim ierakstam tviterī, vēlos publiski atbildēt, ja jau mans vārds publiski tiek apspriests pēc privātas sarakstes un man tiek celta neslava bez jebkādiem paskaidrojumiem no autores puses ar vienu vien teikumu: fotogrāfs atteica fotosesiju, jo esam 2 mammas. Un kā fotogrāfu nosaukusi mani. Jā, es atteicu. Ļoti pieklājīgi. Vēlos paskaidrot, ka manī nav nekāda naida pret cilvēkiem, kuri ir izvēlējušies šādu dzīves ceļu. Bet es esmu pareizticīga kristiete un apliecinu tradicionālu pasaules un ģimenes uzskatu saskaņā ar tām vērtībām, kuras pauž mana baznīca un Svētie Raksti. Un pati pēc tiem cenšos dzīvot.



Tieši tamdēļ es vienmēr cenšos darīt tikai to, kas saskan ar to, kam pati ticu un ko atbalstu. Un tagad vesels bars klaigājošu cilvēku mani apvaino par to. Tātad, sanāk, ka man nav tiesību uz saviem uzskatiem un vērtībām. Autore norāda, ka viņa sēž un raud. Es arī sēžu un raudu, jo sveši, nezināmi cilvēki, pateicoties viņai, sāk nākt manā feisbuka lapā un apdāvina mani laipni ar vienu zvaigznīti, pateicoties tvitera ierosinājumam, tādā veidā graujot manu sirdsdarbu un iztikas avotu. Viņiem pat prātā neienāk, cik daudz pūļu un mīlestības šajā darbā ieliktas. Bet, ja man ir jāpastāv par to, kam es ticu, tad es izvēlos to. Kristus mīlestībā – Laura Šūlmeistere."

Uzrunājām arī netradicionālo ģimeni, bet nesaņēmām atbildi, tādēļ viņu plašāks viedoklis par situāciju paliek nezināms.