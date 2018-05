Frāzes, kuras nekādos apstākļos nedrīkst teikt savai mammai

Laiks ir nepielūdzams, un agri vai vēlu tas atņem mums pašus tuvākos cilvēkus, bet viņu vidū ir pats dārgākais un tuvākais cilvēks pasaulē – mamma. Viņa ir vienīgais un īpašākais cilvēks pasaulē, jo dāvā mums dzīvību un savu uzmanību ilgus gadus. Jā, tā dara visas mammas, bet viņu ieguldījumu mūsu attīstībā nemaz tā nevar novērtēt.

Mamma ir mums blakus gultā, kad slimojam, mamma ir pie loga, kad vēlā nakts stundā nenākam mājās, iepriekš par to nepabrīdinot, mamma ir klāt visās mūsu dzīves uzvarās – vislaimīgākā!

Bet mēs tik reti viņai sakām šķietami triviālos vārdus par to, cik stipri viņu mīlam, par to, ka viņa ir visbrīnišķīgākā un visvajadzīgākā. Aizdomājies par to!

Dzīvē mēdz gadīties viss kaut kas, un dažreiz mēs esam pārlieku cietsirdīgi, kad varam izteikt kādu frāzi, ievainojot mammu līdz asarām. Kādu dienu viņa aizies un par visu vairāk uz pasaules mēs nožēlosim, ka nepaguvām viņai palūgt piedošanu par šādiem vārdiem.

Psihologu veidotajā portālā "Wiolife" apkopota virkne frāžu, kuras nekādā gadījumā nevajadzētu sacīt mammai, lai cik liels sarūgtinājums tev tajā brīdī būtu. Pirms Mātes dienas, kas šogad tiek svinēta 13. maijā, pamēģini atcerēties, vai ko tādu neesi teicis savai mammai un ja nu tā reiz gadījies, palūdz piedošanu!

Man nav laika

Mamma tevi nēsāja deviņus mēnešus, naktis negulēja, kad biji zīdainis, strādāja divos darbos, lai samaksātu par tavu privātskolotāju… Cēlās līdz ar saules ausmu, bet naktīs vārīja boršču un marinēja dārzeņus, lai gan gribēja apgulties un… nomirt. Vai vienkārši ne ar vienu nesarunāties. Viņa vienmēr uzklausījusi tavus stāstus, žēlojusi, sildījusi ar savu mīlestību un ne reizi uz tavu lūgumu nav atbildējusi: "Man nav laika".

Es tevi neieredzu

Viņa tevi mīl. Neraugoties ne uz ko. Lai kas tu nebūtu: veiksmīgs uzņēmējs, mēnešiem pazudis komandējumos, pieticīgs klerks vai vienkārši absolūts neveiksminieks, kurš lūdz no vecākiem –pensionāriem – naudu.

Es to neēdīšu

Tad piecelies un pagatavo pats! Lai pagatavotu šīs pieticīgās vakariņas, mamma pie plīts stāvējusi pāris stundas. Nepatīk? Pamēģini, ja nu tev izdodas labāk!

Tu mani tādu izaudzināji

Var būt, ka mamma audzināšanā ir pieļāvusi kļūdas (nav veltījusi pietiekami daudz uzmanības, sodījusi pārāk stingri), bet viņa no sirds ir centusies no tevis izaudzināt cilvēku ar lielo burtu. Un ja reiz tu saproti, ka tevī ir trūkumi, neviens netraucē tev pašam tos izskaust.

Foto: Shutterstock

Tu nekad neesi mīlējusi tēvu

Ja nebūtu mīlējusi, tu nebūtu nācis pasaulē…

Tēvs pareizi darīja, ka tevi pameta

Šis ir visbriesmīgākais, ko sievietei var pateikt. Kaut kad tava māte satika tavu tēvu un viņu ļoti iemīlēja. Tik stipri, ka sagribēja no viņa bērnu. Tā tu nāci pasaulē. Abi vecāki pieļāva kļūdas. Kad tēvs pameta mammu, viņa ļoti cieta, taču visiem spēkiem centās to neizrādīt. Un naktīs raudāja spilvenā. Un, iespējams, raud līdz šim brīdim…

Tu vienalga nesapratīsi

Un ja nu tā nemaz nav? Mamma vienmēr cenšas tevi saprast, bet dažreiz atrast attaisnojumu.

Tu pārāk maz lasi

"Bet, vai tu zini, cik sludinājumus es izlasīju, lai atrastu šo mazītiņo dzīvoklīti, kurā tu daudzus gadus juties komfortabli? Un cik kulinārijas recepšu esmu izlasījusi, lai gatavotu garšīgi…"

Tu esi neizglītota. Pat augstskolu neesi beigusi. Nelien!

Toties mamma ir izgājusi tādu dzīves skolu, kas tev pat sapņos nerādās! Un, starp citu, ar savu "neizglītoto prātu" ir atradusi veidu nopelnīt naudu tavai spožajai izglītībai.

Foto: Shutterstock

Atvaino, es neatbraukšu uz tavu dzimšanas dienu/Ziemassvētkiem…

Ikviena mamma piedzīvo šoku, kad saprot, ka viņas mīļais bērns ir kļuvis jau pavisam pieaudzis. Pēdējos 20 gadus (bet dažreiz arī vairāk) visas viņas domas bija tikai par tevi. Kā dzīvot tālāk? Pakāpeniski mamma no jauna mācās rūpēties tikai par sevi, bet tavu apciemojumu vienalga gaida ar īpašu nepacietību un satraukumu.

Es nezvanīju, jo biju ļoti aizņemts

Bet mamma slimoja, jutās vientuļi, knapi izvilka līdz algai/pensijai un jau trešo reizi mēnesī aizņēmās naudu no kaimiņienes.

Tu man nesniedzi pietiekami daudz mīlestības

Mīlēja, kā spēja… Varbūt, ka arī ne tik stipri, kā tu vēlējies, toties ar visu sirdi…

Tu ļoti slikti izskaties

Mamma, pirmkārt, ir sieviete, tādēļ kritika par viņas ārieni ir ļoti sāpīga. Turklāt, iespējams, skaistumkopšanas salonus viņa neapmeklē tādēļ, ka viņai tam vienkārši nepietiek naudas.

Atvaļinājumā braukšu pie jūras, nevis pie tevis

Ļoti žēl, jo viņai tieši šobrīd ir īpaši vientuļi un gribējās uz pāris dienām atgriezties tajos laikos, kad istabas bija pilnas smieklu, pie galda sēdēja visa ģimene…

Tu sabojāji man dzīvi. Tu man neesi māte

Bez komentāriem. Šis izteiciens ir ārpus visa un to nevajadzētu teikt nekādos apstākļos.