Ģimenēm draudzīgākās pašvaldības – Ozolnieku, Siguldas un Olaines novads

2017. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pirmo reizi organizēja konkursu "Ģimenei draudzīga pašvaldība". Par ģimenēm visdraudzīgāko tika atzīts Ozolnieku novads, iegūstot augstāko konkursa komisijas vidējo vērtējumu otrajā kārtā no visām pašvaldību grupām. Republikas nozīmes pilsētu pašvaldību grupā uzvarēja Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Reģionālas nozīmes attīstības centru novadu pašvaldību grupā – Siguldas novada pašvaldība. Savukārt pārējo 89 novadu pašvaldību grupā pirmo vietu izcīnīja Olaines novada pašvaldība.

Apbalvošanas ceremonija notika šodien, 14. decembrī, Rīgas Motormuzejā.

VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts apbalvošanas ceremonijā uzsvēra: "Latvijas jēga ir tikai tad, ja arī pēc 100 gadiem te skanēs latviešu valoda, godā tiks turēta mūsu kultūra un vērtības, ja skanēs mūsu bērnu smiekli un čalas. Tāpēc ir patiess lepnums piedalīties pašvaldību rīkotajos pasākumos ģimenēm, kuros ģimenes, jo īpaši daudzbērnu, tiek celtas godā. Bērni ir mūsu ilgtspējas un drošības garants."

"Ozolnieku novada iedzīvotāju skaits ik gadu pieaug, un tas visspilgtāk apliecina, ka Ozolnieku novads ir lieliska mājvieta ģimenēm ar bērniem," atzīst Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš. "Pie mums ir svaigs gaiss, plaša dažādu sportisko aktivitāšu pieejamība, ērti gājēju celiņi pastaigām, daudz bezmaksas pasākumu un daudz jaunu cilvēku apkārt."

Konkursa galvenā uzvarētāja, Ozolnieku novada pašvaldība, no VARAM balvā saņēma 20 000 eiro ģimenēm noderīgu pasākumu veikšanai 2018. gadā. Savukārt konkursa uzvarētājas katrā pašvaldību grupā saņem 10 000 eiro naudas balvu katra.

Papildus konkursa komisija izcēla arī citu pašvaldību veikumu dažādās jomās. Ventspils pilsēta no konkursa dalībniekiem tika atzīta par pašvaldību ar ģimenei draudzīgāko infrastruktūru. Mārupes novadā ir visvairāk jaundzimušo mazuļu un tiem daudzveidīgākais atbalsts, bet no konkursa dalībniekiem liels daudzbērnu ģimeņu skaits un tām sniegtais atbalsts ir Dobeles novada pašvaldībā. SIA "Jūrmalas Mežaparki" specbalvu – rotaļu laukumu – dāvāja savam favorītam no deviņām konkursa finālistēm – Gulbenes novada pašvaldībai.

Konkursa finālistes un uzvarētājas dažādās nominācijās saņēma dažādas balvas no konkursa atbalstītājiem.

Jau vēstījām, – lai noteiktu pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, VARAM šogad pirmo reizi rīkoja konkursu "Ģimenei draudzīga pašvaldība".

Konkursā piedalījās 55 pašvaldības, kas tika vērtētas trīs pašvaldību grupās – republikas nozīmes pilsētu pašvaldības, reģionālas nozīmes attīstības centru novadu pašvaldības un pārējo 89 novadu pašvaldības. Informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem pašvaldības iesniedza vasaras sākumā, oktobrī norisinājās iedzīvotāju balsojums, bet novembra otrajā pusē un decembra sākumā konkursa žūrija apmeklēja deviņas pašvaldības – konkursa finālistes, kas tika izvēlētas, pamatojoties gan uz iesniegtajiem datiem, gan iedzīvotāju balsojumu.

Konkursa "Ģimenei draudzīga pašvaldība" finālā vietas izcīnīja deviņas pašvaldības, kas tika noteiktas, vērtējot pašvaldību iesniegto informāciju un iedzīvotāju sniegto vērtējumu vietnē "Vietagimenei.lv". Konkursa finālistes republikas nozīmes pilsētu pašvaldību grupā: Daugavpils, Jelgavas un Ventspils pilsētu pašvaldības; reģionālas nozīmes attīstības centru novadu pašvaldību grupā: Gulbenes, Siguldas un Tukuma novadu pašvaldības; pārējo 89 novadu pašvaldību grupā: Babītes, Olaines un Ozolnieku novadu pašvaldības. Konkursa uzvarētājas tika noteiktas, pamatojoties uz konkursa komisijas vērtējumu pēc vizītēm pašvaldībās.