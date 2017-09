Ģimenes ar bērniem īpašā pasākumā aicina doties ceļojumā kosmosa pasaulē

Skolēnu vasaras brīvlaiks, atpūšoties, ceļojot un baudot bezrūpīgās dienas, paskrējis nemanot. Taču tas nepavisam nenozīmē, ka tagad, jaunajam mācību gadam atsākoties, nav iespējams doties aizraujošā piedzīvojumā. "Kidding" Zinātkāres klubs aicina ģimenes ar bērniem kopā doties "Ceļojumā kosmosā", piedaloties izglītojošās spēlēs un eksperimentu sērijā.

Pasākums notiks sestdien un svētdien, 16. un 17. septembrī, no pulksten 12 līdz 17 tirdzniecības centrā "Domina Shopping".

Piedzīvojums kosmosā sāksies, izvēloties pavisam netālu galamērķi – ceļojumu Saules sistēmā. Šova laikā ikviens interesents varēs iepazīties ar visu astoņu Saules sistēmas planētu noslēpumiem. Vai zināji, ka uz Merkura viens gads ir īsāks par dienu, savukārt uz Marsa atrodas augstākais vulkāns? Interesanti ir tas, ka Jupiters ir kā liels putekļu sūcējs – uz tā nepārtraukti krīt dažādi meteorīti.

Droši vien esi dzirdējis, ka zinātnieki ir atklājuši, ka uz Marsa ir ūdens. Tas izdevies, vienīgi pateicoties izpētes robotam, kas tika nogādāts uz Marsa virsmas. Marsa izpētes robota laboratorijā gan maziem, gan lieliem izgudrotājiem būs iespēja iejusties inženiera lomā un izveidot savu zondes nosēšanās kapsulu.

Mazajiem pētniekiem interesi noteikti raisīs teleskopi. Ar to palīdzību astronomi ir atklājuši ļoti daudz jaunu galaktiku, zvaigžņu un planētu. Teleskopi deva cilvēkiem iespēju izpētīt un saprast Saules sistēmu un to, ka Zeme ir apaļa un riņķo ap Sauli. Pirms mūsdienu lielajiem un sarežģītajiem teleskopiem, sākumā bija paši pirmie teleskopi, kādus tos radīja Galileo Galilejs un Johanness Keplers. Ikviens varēs izveidot pats savu teleskopu un pārbaudīt to darbībā.

Tie, kas vēlēsies uzzināt atšķirību starp svaru un masu, ir aicināti apstāties gravitācijas stendā. Lai samazinātu savu masu, mazāk jāēd vai vairāk jāsporto, taču svaru samazināt iespējams, samazinot gravitāciju. Šeit varēsi uzzināt, kā izmainītos ķermeņa svars, nonākot uz citām Saules sistēmas planētām.

"Kidding" Zinātkāres klubs ir izglītojoši-izklaidējošu pasākumu sērija ģimenēm ar bērniem vecumā no pieciem līdz 12 gadiem, kas šogad "Domina Shopping" notiek reizi ceturksnī. Tā mērķis ir radīt un veicināt bērnu interesi par eksaktajām zinātnēm, piesaistot viņus pasaules izziņai ar dažādu darbnīcu, interaktīvu risinājumu un šova programmu palīdzību.