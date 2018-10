Ģimenes dzemdību psihoemocionālie aspekti – svarīgākie jautājumi, kas jāuzdod sev

Ne tik sen bija laiks, kad dzemdībās nedrīkstēja piedalīties neviens, sievietes dzemdēja vienas medicīniskā personāla uzraudzībā un jaunie tēvi pat netika ielaisti pēcdzemdību palātās, par ģimenes dzemdībām nebija ne runas. Deviņdesmitajos gados situācija mainījās, dzemdībās varēja piedalīties dzīvesbiedri un citi tuvākie (draudzenes, māsas, mammas) – šī tēma kļuva ārkārtīgi populāra.

Pirms vairākiem gadiem Latvijā bija vērojams ģimenes dzemdību bums. Tagad tas ir pierimis, pieredze ir uzkrāta un secinājumi apkopoti. Šodien sabiedrība uz šo procesu raugās nosvērtāk, un tas ir labi, jo mierīgā vidē ir vieglāk izdarīt pareizo izvēli, uzskata “iVF Riga” klīnikas un Cilmes šūnu centra sertificēta ārste, psihoterapijas speciāliste Dr. Jana Tivari.

Tā kā nu ir iespējams izvēlēties, katram topošajam vecākam ir jāatbild sev uz dažiem jautājumiem. Sievietei sev jāuzdod jautājums: "Vai es vēlos dzemdēt viena vai kopā ar kādu? Ar kuru?" Vīrietim: "Vai es vēlos un varu piedalīties dzemdībās?" Grūtības slēpjas tajā, ka nav vienas atbildes uz šo jautājumu, katram jāatrod sava, un lēmums jāsaskaņo ar partneri. Daļa cilvēku labi zina, kas viņiem vajadzīgs, un tad nav problēmu, bet daļai tas ir mokošu un ilgu pārdomu rezultāts. Kā izdarīt izvēli? Uz ko balstīties lēmuma pieņemšanā?

Pirmkārt, uz savām vajadzībām un sajūtām un, otrkārt, uz patiesu un maksimāli objektīvu informāciju par dzemdību procesa norisi. Var un vajag uzklausīt citu pieredzes stāstus, jo mēs spējam "pielaikot" un izmantot citu cilvēku pieredzi, tomēr tikpat svarīgi ir rast izsmeļošas atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem un ieklausīties sevī. Neviens cits nevar pateikt, kā būs pareizi tieši tev, tomēr ir labi, ja ir iespēja atkal un atkal šo jautājumu pārrunāt, dalīties pieredzē un diskutēt – tas palīdz izdarīt izvēli. Tāpēc šī tēma būs aktuāla tik ilgi, kamēr vien pasaulē sievietes dzemdēs bērnus, norāda Tivari.

Bērna ieņemšanā piedalās divi – vīrietis un sieviete. Bet fizioloģiski iznēsāt jaunu dzīvību un laist to pasaulē var tikai sievietes. Lai sieviete varētu aktīvi un veiksmīgi dzemdēt, viņai ir ārkārtīgi svarīgi atrasties drošā vidē. Mūsdienās, kad fiziskā drošība nav apdraudēta, ir centrālapkure, elektrība, ūdens un citi civilizācijas labumi, runa ir par emocionālo drošību. Īpaši aktuāls šis jautājums ir tām, kuras dzemdē pirmo bērniņu.

Tivari akcentē, katrai sievietei ir svarīgi saprast, kādiem jābūt apstākļiem, lai viņa varētu justies droši, mierīgi, atslābināties un dzemdēt. No vienas puses, dzemdības ir dabisks process, kas norit pats no sevis. No otras puses, tas ir medicīnisks stāvoklis, kas saistīts ar atrašanos dzemdību centros un slimnīcās, kur apkārtējā vide ne vienmēr atbilst sievietes emocionālajām vajadzībām. Bieži, īpaši pirmajās dzemdībās, sieviete nezina, kā tas notiks, un var piedzīvot lielu spriedzi un bailes, kas kavē dzemdības. Tādos gadījumos radīt drošību ap dzemdētāju var viņas vīrietis, draudzene, māsa, dūla vai cits tuvs cilvēks, kuram sieviete uzticas. Protams, tā var būt arī vecmāte vai ārsts, ar kuru sievietei izveidojušās uzticamas attiecības.

Ja sieviete ir sapratusi, ka vēlas, lai kāds ir blakus, jāsaprot, kurš tas būs. Tas ir jāsajūt un arī rūpīgi jāpārdomā. Iespējams, ka sievietei ir lieliskas attiecības ar savu vīrieti, bet viņš uzskata, ka tā ir sieviešu darīšana un kategoriski atsakās. Ko darīt? Iespējams, sievietei ir ļoti ciešas attiecības ar mammu, kura ļoti vēlas atbalstīt un piedalīties, bet pati topošā māmiņa nav īsti pārliecināta, vai to vēlas. Vai arī - topošais tētis ļoti grib būt klāt, bet pati sieviete nezina, vai spēs justies pilnīgi brīvi, viņam klātesot.

“Ir simtu viens jautājums, ar ko saskaras sieviete, domājot par ģimenes dzemdībām. Arī vīrietim ir jautājumi par dzemdību norisi un viņa lomu tajās. Tāpēc ir svarīgi par šiem un citiem ģimenes dzemdību aspektiem runāt plašāk”, atzīmē Tivari.

