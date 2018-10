Ģimenes pieaugums: kāpēc enerģijas un laika rezerves nevajadzētu taupīt uz partnerattiecību rēķina

Bērniņa gaidības un piedzimšana ir brīnumains un skaists notikums, tomēr nav noslēpums, ka tas ir arī pārbaudījums attiecībām. Psiholoģe Kristīne Balode skaidro, kas grūtniecēm un jaunajām māmiņām būtu jāzina par pāru attiecībām, lai tās būtu spēcīgas un noturīgas, kā arī – ko darīt, ja izjūti atbalsta trūkumu attiecībās.

Darbu dalīšana – cīņa pret nogurumu

Viens no iemesliem pāru nesaskaņām neilgi pēc bērna piedzimšanas ir nogurums. Lielisks palīgs, lai cīnītos ar nogurumu, ir darbu dalīšana. Abiem vecākiem jāiesaistās bērniņa audzināšanā un kopšanā. Pirmie mēneši ir visgrūtākie, kad jāmostas arī naktīs. Mazuļa mierināšanu un barošanu nakts stundās nepieciešams dalīt – lai izvairītos no tā, ka to uzņemas darīt tikai viens no vecākiem. Ja pāris abpusēji piekrīt, risinājums cīņai pret ilgstošu nogurumu var būt arī bērna auklītes piesaistīšana. Palīdzība jo īpaši noderīga būs dienās, kad bērniņa vecāki vēlēsies pavadīt laiku divatā, lai stiprinātu savstarpējās attiecības.

Laika trūkums partnerattiecībās

Uzņemoties atbildību par ģimenes jaunpienācēju, un, apmierinot bērna pamatvajadzības, visbiežāk tiek meklēta iespēja, kur iegūt papildu laiku un enerģiju šo vajadzību izpildīšanai. Dzīves pieredze rāda, ka nereti laika un enerģijas resursus mēģinām "iedzīt" uz partnerattiecību rēķina.

"Es gribētu uzsvērt, ka šādi rīkojamies ne tikai, lai rastu resursus jaunās vecāka lomas iepazīšanai un piepildīšanai, bet ļoti bieži bērniņa piedzimšana paspilgtina jau iepriekš novārtā atstātās partnerattiecības. Šādu situāciju varētu salīdzināt ar ziediem puķudobē – tie augs un ziedēs krāšņāk, ja rūpēsimies par tiem. Partnerattiecības sniedz mums lielāku piepildījumu un baudu, ja tajās tiek ieguldīts laiks un rūpes," uzsver psiholoģe Balode.

Uzmanības sadalīšana

Pēc bērna piedzimšanas nogurums un laika trūkums sev ir normāla un bieži sastopama parādība. Iespējams, tavs partneris šādas izmaiņas pirmajā mirklī var nesaprast, tādēļ ir ļoti svarīgi izrunāties un uzklausīt vienam otru. Līdz ar bērniņa ienākšanu ģimenē, mainās vecāku priekšstati par to, kā vērtējam partnerattiecības un kādas vajadzības mēģinām tajās apmierināt.

Brīdī, kad sieviete nepietiekami velta uzmanību savam partnerim, viņa iegūst laiku un enerģiju, lai pilnveidotu savi kā māmiņu. Kā vīriešiem, tā arī sievietēm ir jāuzklausa vienam otru – ir vērts ņemt vērā, ka pēc pirmajiem bērniņa mēnešiem kļūst arvien vieglāk, līdz ar to arī sievietei ir vieglāk sadalīt savu uzmanību.

Attiecību palīgs – pāru konsultants

Lai iemācītos partnerattiecības sajust un piedzīvot kā baudas avotu, ir nepieciešams laiks un vēlme kaut ko darīt lietas labā, kā arī pozitīva attieksme. Pāru konsultants var būt ievērojams atbalsts partnerattiecību izaicinājumu pārvarēšanā.

"Strādājot psiholoģiskā atbalsta darbu, man bieži nākas pārliecināties, cik spēja lūgt un pieņemt palīdzību ir izšķiroša cilvēciskā spēka un atbildības pazīme. Mēs diemžēl dzīvojam kultūrā, kurā daudziem cilvēkiem partnerattiecības bieži vien nav pat personisko pamatvērtību top pieciniekā. Šādu parādību ļoti uzskatāmi parāda laika un enerģijas daudzums, ko ieguldām attiecību pilnveidošanā. Tāpat to pierāda arī fakts, ka bieži vien nenovērtējam attiecību vērtību un priekšrocību tajās būt," stāsta psiholoģe Balode.

Plašāku informāciju par partnerattiecībām pēc bērniņa dzimšanas, kā arī par citām noderīgām tēmām varēs uzzināt "Gaidību 4dienā". Seminārs norisināsies ceturtdien, 25. oktobrī, no pulksten 11 līdz 13 tirdzniecības centrā "Domina Shopping", Ieriķu ielā 3, Rīgā (centrālajā laukumā pie restorāna "Vairāk Saules"). Dalība seminārā ir bez maksas.