Ģimenes valsts pabalstu starpību izmaksās līdz 30. aprīlim

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgādina, ka no 2018. gada 1. janvāra tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu ir par bērnu līdz bērna 20 (iepriekš – līdz 19) gadu vecumam, kamēr viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē (iepriekš – tikai tad, ja nesaņēma stipendiju) un nav stājies laulībā.

VSAA starpību par laika periodu no 2018. gada 1. janvāra, par kuru ir tiesības pabalstu saņemt, izmaksās ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad bērnam laika periodā līdz 2018. gada aprīlim aprit 19 gadi un pabalsta izmaksa tiek pārtraukta. Izglītības iestādes izdota izziņa nav nepieciešama, jo VSAA informāciju saņems no Izglītības un zinātnes ministrijas un pabalstu pārrēķinās bez pabalsta saņēmēja iesnieguma, norāda VSAA.

No 2018. gada 1. marta ģimenes valsts pabalsta saņēmējam par divu un vairāku bērnu audzināšanu no viena gada vecuma līdz 20 gadiem būs piemaksa. Par diviem bērniem – 10 eiro, par trīs bērniem 66 eiro. Par katru nākamo bērnu – par 50 eiro lielāka piemaksa nekā par iepriekšējo, proti, par četriem bērniem – 116 eiro mēnesī, par pieciem bērniem – 166 eiro mēnesī utt. VSAA aprēķinās piemaksas par periodu no 1. marta un izmaksās tās ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.

VSAA piemaksas aprēķinās un izmaksās bez pabalsta saņēmēja iesnieguma, izmantojot informāciju par ģimenes valsts pabalsta saņēmējiem un informāciju, par cik bērniem katram saņēmējam ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts.

Piemērs: Annai ir trīs bērni. Pirmais bērns ir 19 gadus vecs un mācās 12. klasē, otrais bērns, kuram ir 17 gadi, mācās profesionālās izglītības iestādē un saņem stipendiju, trešajam bērnam ir 9 gadi. Anna līdz 2017. gada 31. decembrim saņēma ģimenes valsts pabalstu 34,14 eiro tikai par trešo bērnu. No 1. janvāra Annai pienākas arī ģimenes valsts pabalsts par otro bērnu 22,76 eiro un par pirmo bērnu 11,38 eiro mēnesī. VSAA pārskatīs pabalsta apmēru un līdz 30. aprīlim izmaksās ģimenes valsts pabalstu par janvāri, februāri, martu un aprīli. Papildus no 1. marta Anna saņems piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par trīs bērnu audzināšanu – 66 eiro. Turpmāk no maija Anna saņems 68,28 eiro ģimenes valsts pabalstu, kas kopā ar piemaksu būs 134,28 eiro.

Pārtraucot bērnam mācīties vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai arī, sasniedzot 20 gadu vecumu, pabalsta un piemaksas apmērs tiek pārrēķināts vai izbeigta tā izmaksa.