Greizsirdība… Šīs jūtas ir pazīstamas gandrīz ikvienam, kas kaut reizi piedzīvojis attiecības. Daudzi pāri izjukuši tikai nebeidzamu pārmetumu un aizdomu par krāpšanu dēļ. No otras puses, dažreiz arī ļoti labas attiecības vienkārši kļūst garlaicīgas, nomācošas. Un tādā gadījumā ir pat noderīgi likt partnerim kļūt nedaudz greizsirdīgam, lai atdzīvinātu savstarpējās jūtas. Un tomēr: greizsirdība ir laba vai slikta? Temats tiek aplūkots psihologu veidotajā "Wiolife".

Kādos gadījumos greizsirdība grauj attiecības

Greizsirdība var izjaukt pat vismīlošāko pāri. Un viss ir tikai tāpēc, ka atmosfēra attiecībās kļūst nepanesama abiem partneriem. Speciālisti greizsirdību iedala trīs tipos, un šajos gadījumos attiecības tiek sagrautas pilnībā vai beidzas ar citādāk skumjām sekām.

Pazeminātas pašvērtības greizsirdība

Ja viens no partneriem sevi nenovērtē, viņš neapzināti uzskata, ka nav sava partnera vērts. Tādēļ arī viņam ir lielāka nosliece noticēt partnera krāpšanai, nekā viņa mīlestībai. Tāpat zema pašvērtējuma komplekss dažus cilvēkus piespiež ar greizsirdības palīdzību pievērst sev uzmanību. Jo, redz, pazemināts pašvērtējums neļauj cilvēkam justies vajadzīgam, mīlētam. Tā rezultātā viņam šķiet, ka visi citi ir labāki, gudrāki un pievilcīgāki par viņu. Tas kalpo par iemeslu greizsirdībai, ko pavada bailes pazaudēt mīļoto cilvēku un palikt vientulībā.

Cilvēks ar zemu pašvērtējumu ar pastāvīgām aizdomām "izved" sevi un partneri. Agri vai vēlu šādām attiecībām pienāk beigas.

Kā norāda psiholoģe Iveta Gēbele, greizsirdība ir pietiekami nopietna lieta, lai par to runātu. "Bieži vien greizsirdības cēlonis ir zems pašvērtējums un nepilnvērtības izjūta: "Es esmu nepietiekami laba sieva, lai viņš ar mani pavadītu laiku kopā..." Lai mazinātu savas greizsirdības izpausmes, sievietei ir lietderīgi sākt ar savas pašvērtības celšanu, vispirms savās acis, un tad arī tas kā sniega bumba pāries uz pārējiem. Tiesa, tai pat laikā ir jāizvērtē, kas ir radījis iemeslu greizsirdībai, un jāizdara vajadzīgie secinājumi," uzskata psiholoģe, bet plašāk par to lasi rakstā šeit.

Diktatora greizsirdība

Parasti šis greizsirdības veids rodas attiecībās, kurās viens no partneriem izdara spiedienu uz otru, lēmumus pieņem vienpersoniski, ir pieradis komandēt un kontrolēt situāciju. Tāds autoritatīvs uzvedības stils raksturīgs attiecībās – "diktators-upuris".

Diktatoram rodas tāda kā īpašnieciska greizsirdība. Viņš partneri uztver nevis kā individuālu personību, bet kā kaut ko, kas pieder viņam. Parasti otrs partneris necieš no zema pašvērtējuma un viņu ne īpaši satrauc tā otra jūtas. Bet, ja aiztiks to, kas pieder viņam, viņš sevi uzskatīs par aizskartu.

Diktators ir greizsirdīgs uz savu upuri ne tikai par vīriešiem (sievietēm). Šīs jūtas izplatās arī attiecībā pret draugiem, kolēģiem, hobijiem, citām nodarbēm, kurām partneris velta savu laiku. Pilnīgi dabiski, ka šādas attiecības ir nolemtas izgāzties. Pastāvīga kontrole un presēšana nevienu laimīgu nav padarījusi.

Krāpnieka greizsirdība

Cilvēks, kas pats nav spējīgs būt uzticīgs, vienmēr pret otru izturas ar aizdomām. Pataloģisks krāpnieks pastāvīgi atrodas stresa stāvoklī.

Un kā nu ne! No vienas puses ir jāslēpj savu sānsoļu pēdas, bet no otras – rodas šaubas, ka viņš tāpat var tikt piemānīts. Tādēļ tas, kurš pats krāpj, ar savu greizsirdību no pacietības izvedīs otru partneri.

Krāpnieka greizsirdībai ir vēl citi iemesli. Bieži, lai slēptu savus sānsoļus, cilvēks ir tendēts apvainot tajā otru. Tas ir labs uzmanības novēršanas manevrs. Partneris, kuru terorizē ar greizsirdības lēkmēm, kā pēdējais aizdomāsies par sava partnera krāpnieciskajiem gājieniem.