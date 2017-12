Idejas, kas ļaus bērniem ieraudzīt pasaules un emociju daudzveidību ārpus interneta

Kad mēs augām, vide un tehnoloģiju risinājumi bija pavisam citi. Kā saprast, kas interesē digitālā laikmeta bērnus? Mobilie telefoni, planšetes un datori kļuvuši par neatņemamu mūsdienu raksturojošo elementu.

Tehnoloģiju straujā attīstība ir skārusi arī ģimenes dzīvi, jo bez dažādām viedierīcēm mūsu ikdiena un komunikācija vairs nav iedomājama. Tās jau agrā vecumā nonāk arī bērnu rokās, un no tā mēs nevaram izvairīties. Ir jāpieņem, ka viedierīču esamība nav īslaicīgs burbulis, kas drīz pārsprāgs, bet gan būtiska sastāvdaļa mūsu atvases turpmākajā dzīvē, norāda Labklājības ministrijas un kampaņas "Maziem mirkļiem ir liela nozīme" radošās komandas pārstāve Aiga Ozoliņa.

Viss, lai ir ar mēru - vēsta sens latīņu sakāmvārds. Līdzīgi ir ar viedierīču lomu mūsu bērnu un pašu dzīvē. Arvien biežāk novērojams, ka publiskās vietās vecāki ar bērniem nevis pavada laiku sarunājoties, bet katrs sēž savā telefonā vai planšetē. No pirmā mirkļa var šķist, ka šajā situācijā ieguvējs ir sabiedrība, jo bērns ir kluss, mierīgs, kafejnīcu personāls ir apmierināts, vecāki un apmeklētāji pie citiem galdiem var koncentrēties uz savām lietām, bet ne vienmēr tas tā ir.

Katrā bērnā jau no dzimšanas mīt dabīga zinātkāre, un mēs, vecāki, to varam veicināt, jo neviena sirsnīga un atklāta saruna nevar aizstāt visspēcīgākā datora intelektu. Turklāt viedierīču pārmērīga lietošana rada arī dažādus riskus bērnu un mūsu pašu datu drošībai.

Mēs, vecāki, varam veiksmīgi integrēt viedierīces savā ģimenes ikdienā. Mums katram pienāk brīdis, kad aptrūkstas idejas, kā pavadīt lietainās brīvdienas vai kā piepildīt laiku, braucot vilcienā. Šādās situācijās lieti noder planšetes vai datori, kur pameklēt idejas un ieteikumus arī no citiem vecākiem, uzsver Ozoliņa.

Vecākiem ir jāiemācās filigrāni organizēt savu laiku. Nogurušai māmiņai, rūpējoties par bērnu un mājas soli, ir svarīgi atvēlēt laiku gan sev, gan vīram. Jābūt līdzsvaram starp laika balansu - ģimene un es pats. Pēdējā laikā ir mainījies arī ģimenēs esošais pienākumu modelis - attīstoties tehnoloģijām, sieviešu un vīriešu mājas soļa pienākumi ir izlīdzinājušies.

Tehnoloģijas ļoti atvieglo ikdienu, jo vairs nav jāpavada diena veļas mazgāšanai. Tagad ir tik pašsaprotami ielikt drēbes veļasmašīnā, ieslēgt to un turpināt darīt citus darbus. Drēbju mazgāšana vairs nav tipisks sieviešu darbs, jo arī vīrieši māk ieslēgt veļas mašīnas vai grīdas tīrīšanas robotus. Šīs ir ierīces, kas ļauj mums organizēt savu laiku un veltīt to sev un ģimenei.

Svarīgs aspekts savstarpējo attiecību veidošanā ģimenēs ir tas, cik ilgi bērni dzīvo pie vecākiem. Pilsētās dzīvojošie jaunieši ar vecākiem dzīvo ilgāk kopā nekā jaunieši, kas dzīvo laukos, jo viņiem nākas doties studēt uz pilsētu, tikmēr pilsētās dzīvojošie var turpināt dzīvot vecāku siltajā ligzdiņā.

Foto: Shutterstock

Katrā ģimenē ir savi paradumi, kas ir pārmantojušies no iepriekšējām paaudzēm. Un katrai ģimenei ir savi paradumi, kas izveidojušies laika gaitā. Bērni ir vecāku spogulis, mēs no bērnu uzvedības varam nolasīt paši savu uzvedību dažādos sabiedrības modeļos un ieraudzīt bērnu uzvedībā mūsu paradumus. Kāda būs mūsu rīcība pie galda, tādu sagaidīsim arī no bērniem, cik vecākiem ir svarīga kārtība, tāda būs arī bērniem, kāda būs attieksme pret pašu vecākiem un vecākiem cilvēkiem sabiedrībā, tādu arī pārņems bērni.

Veltīsim vairāk laika saviem bērniem – kaut piecas minūtes vairāk aprunājoties vai sirsnīgi spēlējoties, mudina kampaņas organizatore.

Lūk, dažas idejas, kas ļauj bērniem ieraudzīt pasaules un emociju daudzveidību arī ārpus interneta dzīlēm:

Uzzīmēsim zīmējumu, lietojot tikai vienu zīmuli, vērosim, cik dažādi toņi iespējami;

Apskatīsimies kartē – vai mūsu pilsētā (valstī) ir iela, kas nosaukta tādā pašā vārdā (uzvārdā) kā tev (vecākiem, vecvecākiem utt.);

Parādīšu tev māju, kur bērnībā dzīvoja vecmāmiņa (vectēvs);

Noskaidrosim, kādas Ziemassvētku tradīcijas ir citās valstīs;

Padomāsim, kādu jauku pārsteigumu mēs varētu sagādāt vecmāmiņai (opim, māsai utt.);

Sarīkosim dzejas vakaru. Dzejā pateiktais skan tik īpaši!

Vairāk ideju atradīsi šeit.