Iemesli, kādēļ vīrietis var negribēt bērnus

Aptuveni 90 procentus vīriešu baida perspektīva kļūt par tēviem, savukārt tikai septiņi procenti sieviešu neredz sevi mātes lomā, šāda, lūk, visai interesanta statistika. Finanšu kritums, sadzīves grūtības, sarežģīta un ļoti delikāta problēma, kad vīrietis nevēlas bērnus, pēdējos gados kļūst arvien aktuālāka.

Portāls "Mama" piedāvā iepazīties ar iespējamiem iemesliem, kādēļ vīrietis var negribēt pēcnācējus.

Ja vīrietis nevēlas bērnu, un jūs kā pāris neesat stājušies nedz oficiālā, nedz civillaulībā, tad iemesli varētu būt šādi:

Infantilisms – tavs partneris patlaban bauda no bērniem brīvu dzīvesveidu un nav gatavs atteikties no ierastā dienas ritma, atpūtas manierēm utt.;

Egoisms – vīrietis zina, ka bērna aprūpe un audzināšana prasa simtprocentīgu atdevi, un viņš nevēlas veltīt sevi tikai autiņbiksītēm, bērnudārzam, skolai utt.;

Vienkārši nav gatavs nopietnām attiecībām un vēl jo vairāk – bērnam. Tautas valodā mēdz sacīt, ka nav vēl "izskrējies";

Muļķīga iejaukšanās no malas – draugi, kuru sievas jau ir laidušas pasaulē mazuļus, un kuri sūdzas par to, ka līdz ar bērna ienākšanu viņu dzīve ir pārvērtusies murgā ar negulētām naktīm, bērnu raudāšanu, nervozu mīļoto utt.;

Nevēlas, lai mīļotā mainītos pēc dzemdībām – ne fiziski, ne emocionāli;

Ne tā sieviete – partneris tevī neredz sava bērna māti.

Kas vīrieti biedē "tēta padarīšanā", to uzzini šajā rakstā , kur vari iepazīties ar 10 tipiskākajām bailēm no tēva lomas.

Ja bērnus nevēlas vīrs, tad ir svarīgi saprast, kas viņu apstādina, un kā tu varētu situāciju ietekmēt par labu sev. Pie visizplatītākajiem iemesliem, papildus iepriekš minētajiem, var nosaukt:

Pārmērīga atbildības sajūta – vīrs baidās, ka netiks galā ar tēva statusa uzliktajiem pienākumiem;

Slikta materiālā bāze: nav sava mājokļa, mašīnas, stabilu ienākumu;

Otrās laulības – vīram jau ir negatīva pieredze pirmajās attiecībās un šķiršanās konflikts, tādēļ viņš baidās no šāda scenārija atkārtošanās. Foto: Shutterstock

Ko darīt

Izzinot iemesla cēloni, varēs saprast, kā risināma šī problēma. Atbildi sev pavisam godīgi: kāpēc tu tieši tagad vēlies bērnu. Tāpēc, ka visas tavas draudzenes dzemdē? Tāpēc, ka, tavuprāt, jau ir pienācis laiks? Vecāki liek noprast, ka pienācis laiks? Vai ar bērna palīdzību tu necenties reanimēt vai saglabāt attiecības? Ja paliksi stāvoklī ar viltu, tu riskē pazaudēt tuvu cilvēku šādas pārsteidzīgas rīcības dēļ. Pacenties šo konfliktu "neiznest" ārpus tavām partnerattiecībām, šī temata apspriešana un spiediena izdarīšana no draugu puses viņš uztvers tikpat sāpīgi kā tu – viņa pagaidām noraudošo attieksmi pret bērnu.

Parunā ar partneri aci pret aci, bet mierīgi un bez uzspiešanas. Nereti vīrieši savas partneres vēlmi laist pasaulē bērnu uztver kā šā brīža kaprīzi, neapdomātu un nenopietnu. Liec saprast savu pozīciju, paskaidro, cik tev patiešām ir svarīgi tuvākajā nākotnē kļūt par māti. Parādi, ka tieši savu partneri vēlies par tēvu savam bērnam. Norādi, ka gadiem ilgi tu negaidīsi, dod viņam ierobežotu laiku apdomāšanai. Cik radikāli tu rīkosies, atkarīgs no situācijas un tavas nostājas.

Reāla pieredze un speciālista komentārs

Šis jautājums patiesībā ir gana aktuāls daudziem. Lūk, kādas sievietes jautājums un psiholoģes atbilde no portāla "Cālis" arhīva materiāliem!

"Nespēju pieņemt lēmumu – vai palikt kopā ar savu draugu arī turpmāk. Pazīstam viens otru jau vairāk nekā piecus gadus, kopā dzīvojam aptuveni trīs gadus. Esam viens otram ļoti pieķērušies.

Viss it kā ir kārtībā, bet... es vēlos bērniņu. Man jau ir 28 gadi, beidzot esmu arī nedaudz nostabilizējusies – gan emocionāli, gan materiāli. Man ir labs darbs, savs dzīvoklis. Protams, arī mīļš vīrietis (34 gadus vecs), kas varētu būt mana bērna tēvs.

Diemžēl mans vīrietis bērnus nevēlas. Viņš jau ir bijis precējies un no šīs laulības viņam ir divi bērni (16 gadus vecs dēls un 12 gadus veca meita). Attiecības vispār ar bērniem viņam ir ļoti labas, bērniem viņš ļoti patīk, bet ar saviem bērniem viņš tiekas reti, tikai pāris reizes mēnesī. Tas ir gan laika, gan naudas trūkuma dēļ.

Pieņemu, ka bērnus viņš nevēlas tādēļ, ka tie prasīs papildus izdevumus (naudas jau vienmēr ir par maz).

Es ļoti vēlētos arī apprecēties, bet arī to viņš nevēlas. Tādēļ, ka tikko izšķīries, baidās kļūdīties, vēlas baudīt dzīvi utt. Man ir nojauta, ka viņš nevēlas uzņemties atbildību. Savulaik apprecējies tikai tādēļ, ka meitene gaidījusi no viņa bērnu, vecāki piespieduši, tagad, kad beidzot ticis no saistībām vaļā, nevēlas "iejūgties" jaunās saistībās.

Es viņu nemanot iesaistu dažādos mājas pienākumos, lai gan daru to ļoti saudzīgi, citādi viņam šķiet, ka to komandēju vai mācu viņu dzīvot.

Rūpes par mums abiem man paņem lielu emocionālo enerģiju, es vairs nespēju viņam pateikt – "lūdzu, appreci mani!" vai "es gribu iet pati savu ceļu!" Kā lai pieņemu pareizo lēmumu?"

Atbild psiholoģe Benita Griškeviča:

"Kas gan tavā vīrietī ir tik brīnumains un trausls, ka tev par viņu jārūpējas, tērējot lielu emocionālo enerģiju un atņemot spēju runāt ar viņu par to, kas tev svarīgs tavā dzīvē? Ir saprotams, ka jauneklim 18 gadu vecumā uzņemties gādību par ģimeni ir pārāk smags uzdevums, šo pārbaudījumu viņš nav izturējis.

Tavam vīrietim ir 34 gadi, un var tikai piekrist tam, ko tu saki – viņš izvairās no atbildības. Droši vien viņam pašam nav nojausmas, kad viņš būtu gatavs uzņemties rūpes par bērnu, kad varētu sākt pēc tā pilnīgi apzināti ilgoties. Varbūt šis laiks viņam pienāks pēc 10 gadiem, varbūt viņš šādas ilgas neizjutīs nekad. Izskatās, ka viņam ir liela vēlēšanās pašam būt aprūpējamā lomā. Vai mājas pienākumi, par ko tu raksti, nav saistīti ar vienkāršām ikdienas rūpēm un pašapkalpošanos? Kādēļ viņš nevar nopelnīt pietiekami daudz naudas, lai varētu biežāk satikties ar saviem bērniem? Kāds ir viņa ieguldījums kopīgajos tēriņos (īre u.tml.)?

Tu vēlies pieņemt lēmumu un jautā, kā lai to izdara. Jāapsver iespējamie zaudējumi un ieguvumi un jādod sev laiks. Tu pieļauj domu par šķiršanos – tas nozīmē, ka emocionāli jau sāc attālināties no viņa. Šis cilvēks ir tev mīļš, un kopā pavadīti trīs gadi. Atsakoties no viņa, tu zaudē to, kas tev ir šobrīd, bet tev paveras iespēja dibināt citas attiecības ar vairāk nobriedušu vīrieti, kas vēlētos dibināt ģimeni un audzināt bērnus. Paliekot kopā, tev nav jāzaudē šīs attiecības, bet droši vien uz kādu laiku jāatsakās no domas par bērnu, un tu iegūsti cerību, ka vīrietis reiz būs pietiekami pieaudzis, lai vēlētos precēties un radīt bērnu, un ka šī bērna māte būsi tu."