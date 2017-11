Ikgadējā Ziemassvētku vecīšu skrējienā vāks līdzekļus bērniem ar kustību traucējumiem

10. decembrī pulksten 11.30, Rīgā, Doma laukumā, jau desmito reizi norisināsies Ziemassvētku vecīšu labdarības skrējiens. Sirsnīgais notikums pulcēs gan mazus, gan lielus skrējējus, kuri, tērpušies Ziemassvētku vecīšu tērpos, veiks simbolisku skrējienu pa Vecrīgas ielām. Labdarības akcijā ir aicināts piedalīties ikviens – gan individuāli, gan kopā ar ģimeni, draugiem vai darba kolektīvu

Ikgadējais skrējiens allaž ir pulcējis simtiem dalībnieku un piesaistījis uzmanību ar savu atraktivitāti un pozitīvo enerģiju. Desmit gadu laikā labdarības skrējiens kļuvis par brīnišķīgu tradīciju, kas ļauj aktīvām ģimenēm un atraktīvām uzņēmumu komandām vienoties labam un cēlam darbam. Uz brīdi iejūtoties Ziemassvētku vecīša tēlā, 1,7 kilometrus garā distance ir pa spēkam ikvienam, skrienot, ejot vai mazākajiem dalībniekiem vizinoties ragaviņās.

"Rīgas Starptautiskā Rotary" kluba organizētais skrējiens tiek rīkots sadarbībā ar labdarības organizāciju "Ziedot.lv". Piedalīšanās Ziemassvētku vecīšu skrējienā notiek par simboliskiem ziedojumiem. Šī gada mērķis ir ziedojumos savākt vismaz 10 000 eiro, lai vismaz seši bērni ar kustību traucējumiem varētu apmeklēt 250 rehabilitācijas nodarbības ar speciālu gaitas robotu "G-EO System". Nodarbībās bērni varēs trenēt gaitu pa līdzenu virsmu, imitēt kāpšanu pa trepēm, kas palielina iespējas patstāvīgi spert pirmos soļus.

Palīdzēt līdzcilvēkiem aicina "Rīgas starptautiskā Rotary" kluba prezidents Kregs Tomsons (Craig Thompson): "Latvijā ir daudz bērnu, kurus jau kopš mazotnes skārusi smaga slimība vai trauma, kas atstājusi sekas uz turpmāko dzīvi. Nereti šo bērnu ģimenēm nepietiek līdzekļu, lai nodrošinātu saviem bērniem ilgstošus un regulārus rehabilitācijas pasākumus. Valsts sniegtais atbalsts ir nepietiekams. Rehabilitācija ir dārga, un daudzi vecāki to nevar atļauties, tāpēc aicinu ikvienu piedalīties Ziemassvētku vecīšu labdarības skrējienā un atrast savu svētku sajūtu, vienlaikus palīdzot un padarot gaišāku ikdienu tām ģimenēm, kuras kā svētku brīnumu gaida iespēju, lai viņu bērni varētu saņemt rehabilitācijas kursu. Šī palīdzība un rehabilitācijas kurss būs vēl viens solis tuvāk bērnu sapnim, lai arī viņi paši kādreiz varētu piedalīties šādā labdarības skrējienā."

Pulcēties Ziemassvētku vecīšu skrējienam interesenti aicināti 10. decembrī jau no pulksten 10.30 Rīgā, Doma laukumā, bet starts tiks dots pulksten 11.30. Par tērpu skrējiena dalībniekiem galva nav jālauza – tos sagādās pasākuma organizatori. Visi dalībnieki pēc skrējiena tiks apbalvoti ar medaļām un arī kādu kārumu no pasākuma atbalstītājiem. Labdarības skrējiena atbalstītāji būs parūpējušies par pārsteiguma balvām ne tikai ātrākajiem skrējējiem, bet arī atraktīvākajiem un atbilstoši tematikai interesantāk ģērbtiem skrējējiem. Tāpat kā iepriekš, arī šogad suņu saimnieki var līdzi ņemt savus četrkājainos draugus, no kuriem tematiski visoriģinālāk tērptie suņi varēs pretendēt uz simpātiju balvām no pasākuma atbalstītāja.

Pieteikties labdarības skrējienam, veicot ziedojumu, iespējams jau tagad – "Ekase.lv." Individuālajiem dalībniekiem ziedojums ir 15 eiro, ģimenēm (diviem pieaugušajiem un diviem bērniem) – 30 eiro. Pieteikties labdarības skrējienam var arī grupas, sākot no 20 cilvēkiem, veicot grupas ziedojumu.

Desmit gadu laikā Ziemassvētku vecīšu labdarības skrējienos pulcēti vairāk nekā 5500 dalībnieku, kuri kopumā saziedojuši vairāk nekā 100 000 eiro tādiem labdarības projektiem kā enterālo maisījumu iegāde smagi slimu bērnu dzīvības uzturēšanai, reitterapijas nodarbībām, bāreņu patvēruma nama atbalstam, mobilajam bērnu veselības centram un smagi slimu bērniņu māmiņu atbalstam.