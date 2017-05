To, ka šis ir cits laikmets, kurā dzīvojošie bērni atšķiras no saviem vecākiem, atzīst gana daudz dažādu speciālistu, kas strādā ar bērniem. Un savs viedoklis ir arī Paulai Sniedziņai, kura pati vēl nav mamma, bet ikdienā strādā ar dažāda vecuma bērniem, esot instruktore ūdens atrakciju parkā.

Paulas vadzis ir lūzis un viņa vēlējās, lai skaļāk izskanētu viņas novērojumi par mūsdienu bērniem, tādējādi aicinot arī citus diskutēt un kopā domāt, kā situāciju labot.

Lūk, Paula atklāj savu viedokli un aicina citus dalīties ar saviem, pievienojot viedokļus pie komentāriem!

"Cik patiesībā nežēlīgi var būt bērni un jaunieši pret saviem vienaudžiem! Novēlēt meitenei salauzt sprandu, aizrādīt par viņas figūru vai apspriest finansiālo stāvokli ģimenē. Visam jau ir savas robežas! Fuj, nekas vairāk!

Un ne tikai komentāros viss tas melnums, bet dažreiz pat ikdienā paliek kauns to bērnu vietā, kuri panesas garām kundzītei tā, ka štoks no rokām izkrīt, un vēl pa starpai skaļā balsī nokliedz "b…" (necenzēts vārds). Vēl arī tas, ka trīs puišeļi pieiet pie bezpajumtnieka un sāk spārdīt viņa maisus ar tukšajām pudelēm. Nu kas tev liek to darīt?! Tas varbūt ir viņa bizness, bet tu ej un speciāli pazemo cilvēku gaišā dienas laikā! Ļauj taču dzert viņam savu "trojnoj" (trīskāršo) un vienkārši paej garām! Nemaz nerunājot par to, ka darbā daudz sanāk sastapties ar "mazajiem huligāniem", kuriem mutiski aizrādījumi un noteikumi nav nekas, kā tikai ņirgājošs smaids sejā. Gadījumi "iz dzīves", kur pati esmu iejaukusies, sarakstu varētu vēl turpināt.

Ko es ar to vēlos pateikt? Ka, jā, neviens no mums aptuvenajā vecuma posmā no 12-16 nav bijis zeltiņš vai baltiņš, taču kaut kā mums bija respekts pret citiem cilvēkiem, neatkarīgi no sociālā stāvokļa. Nemaz nerunājot par to, kad kāds cienījams pensionārs iekāpa autobusā – pamet acis un jau trīs pieceļas, lai laistu apsēsties! Kur nu vēl tas, kad kāds ko strikti aizrādīja, fuj, sasarkuši gājām prom...

Vēl vairāk pierādās tas, ka internets, materiālisms un tik "cool" modernie telefoni, precīzāk, to neprasme izmantot pareizi, degradē mazos. Tas ir skumji.. Esiet bērni, nevis viens otru pazemojoši monstri!

Tikai mans subjektīvais viedoklis un tas, ko pati novēroju ikdienā."

Vai arī tev ir savi novērojumi? Vai viss ir tik melns? Dalies ar savu viedokli!