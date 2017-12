Īsto Ziemassvētku vecīti no Lapzemes bērni no Latvijas varēs satikt 5. decembrī

Vienu dienu, 5. decembrī, Latvijas bērni varēs tikties ar Ziemassvētku vecīti, kurš Rīgā ieradīsies no Lapzemes, Rovaniemi ciema, kur atrodas Ziemassvētku vecīša galvenā mītne. Šo iespēju Latvijas bērniem, izveidojot svētku programmu, sarūpējusi Somijas vēstniecība Latvijā kopā ar citiem sadarbības partneriem.

No pulksten 17 pie universālveikala "Stockmann" Rīgā visiem Latvijas bērniem būs iespēja tikties ar īsto Ziemassvētku vecīti, piedaloties īpašā svētku pasākumā.

Ziemassvētku vecītis no Lapzemes jau rīta pusē ieradīsies starptautiskajā lidostā "Rīga", kur viņu sagaidīs Somijas vēstnieks Latvijā Olli Kantanens (Olli Kantanen). Pēc sagaidīšanas lidostā Ziemassvētku vecītis kopā ar Somijas vēstnieku apciemos Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mazos pacientus. Dienas gaitā Ziemassvētku vecītis apmeklēs arī Rīgas domi, atnesot rīdziniekiem sveicienus no Somijas, kura 6. decembrī svin savu valstisko simtgadi.

Olli Kantanens, Somijas vēstnieks Latvijā: "Gan Somijā, gan Latvijā Ziemassvētki ir laiks, ko mēs pavadām kopā ar ģimeni. "Kopā" ir arī Somijas valsts simtgades svinību moto. Novēlu gan somiem, gan mūsu draugiem Latvijā un visā pasaulē skaistus Somijas simtgades svinību svētkus un prieka pilnu Ziemassvētku gaidīšanas laiku."

Pulksten 16.45 no Rātslaukuma kopā ar bērniem Ziemassvētku vecītis dosies gājienā uz universālveikalu "Stockmann", kur pulksten 17 sāksies svētku programma, ko apmeklēt tiek aicināti visi Latvijas bērni. Te, sēžot ragavās, Ziemassvētku vecītis teiks savu uzrunu, svētku programmā piedalīsies Jauniešu un bērnu vokālā un deju studija un popgrupa "Kukaiņi", par svētku noskaņojumu gādās Ziemassvētku orķestris. Klātesošie varēs piedalīties spēlēs, konkursos un radošās darbnīcās. Ar tulka palīdzību bērni varēs brīvi sazināties ar Ziemassvētku vecīti.

Laikā no 13. novembra līdz 26. novembrim "Stockmann" Latvijā organizēja konkursu "Vēlies satikt īsto Ziemassvētku vecīti?". Konkursa mērķis bija sekmēt un atbalstīt ģimeņu aktivitāti un radošo pašizpausmi, stiprināt ģimeniskās saites un turēt godā Ziemassvētku tradīcijas. Konkursa dalībnieki, bērni līdz 12 gadu vecumam, rakstīja vai zīmēja savu stāstu par to, kādēļ tieši viņš vēlas satikt īsto Ziemassvētku vecīti no Lapzemes. Konkursa komisija būs izvērtējusi darbus un 5. decembrī tiks paziņoti uzvarētāji, kuri saņems dāvanas, kā arī nosaukts galvenās balvas ieguvējs, kurš saņems trīs biļetes lidojumam uz Lapzemi no sadarbības partera "Finnair".