Izaicinājums – priecīgi vecāki: 10 stratēģiski padomi, kas palīdzēs mīlēt sevi

Dienu no dienas mums jābūt pakļautiem dažādiem plāniem, naudas jautājumiem un sociālajiem pieprasījumiem, un tas viss vēl jāpakārto bērnu audzināšanai, kura, kā mēs visi zinām, var būt ne tikai priecīga, bet arī pilna dažādiem pārbaudījumiem.

Sociālais spiediens pieprasa, lai mēs būtu efektīvi un labi darbinieki, bet ģimenē – labi partneri un vecāki, bet dažreiz mūs nepamet sajūta, ka netiekam galā. Ikdienas dzīve nereti liek mums krist depresijā, piedzīvot trauksmi, vientulības sajūtu un pārslodzi – tas, protams, negatīvi ietekmē spēju audzināt bērnus ar prieku un ar pārliecības sajūtu, ka mēs visu darām pareizi.

Bērnu audzināšana ir darbs, bet mīlestība pret sevi ļaus ar vecāku lomas izaicinājumu tikt galā daudz labāk un par to priecāties. Lūk, amerikāņu zinātņu doktores Marikas Lindholmas portālam "Psychologies Today" ieteiktās 10 stratēģijas vecākiem ar paskaidrojumiem, kādēļ ir vērts sevi mīlēt un kādu pozitīvu efektu var sasniegt ģimenes dzīvē! Lindholma ir portāla "Esme" radītāja, un šī vietne sniedz atbalstu vientuļajiem vecākiem, bet vēl viņa ir vairāk nekā desmit gadus strādājusi par pedagoģi.

Rūpējies par sevi un lai miegs ir tavas dzīves prioritāte. Nogurums un neizgulēšanās ir bieži vecāku pavadoņi, bet tā tam nevajadzētu būt. Iespēju robežās centies par sevi rūpēties tāpat, kā to dari par bērnu – domājot par veselīgu ēdienu, miegu un fiziskām aktivitātēm. Upurēt rūpēšanos par sevi ir viena no vissliktākajām lietām, ko pieļauj vecāki, un ne tikai tāpēc, ka bērns no tevis mācās kā piemēra, bet arī tāpēc, ka tiešā veidā ietekmē tavas prasmes kā vecākam. Noguruši, izsmelti vai pat slimi vecāki piedzīvo negatīvas emocijas, kas kaitē visai ģimenei.

Neslēpies no savām dvēseles sāpēm. Jāārstē ir ne tikai fiziskas traumas, bet arī psiholoģiskās. Svarīgs solis sevis mīlēšanā – emocionālā dziedināšana. Atteikšanās pārstrādāt pagātnes ciešanas ir bīstama, jo bērna audzināšanā neizbēgami tiks uzplēstas vecās rētas. Savu dvēseles sāpju izpratne un darbs ar tām ir svarīgs elements sevis mīlēšanā.

Foto: Shutterstock

Centies saglabāt optimismu. Tev ir nosliece uz pesimismu? Pastāvīga kaut kā slikta gaidīšana pārvērtīs tevi par satrauktu vecāku. Ceļš pie jau daudz optimistiskāka skatījuma uz dzīvi no tevis prasīs smadzeņu "pārmācīšanu", bet tas ir tā vērts. Sāc pierakstīt visādus gadījumus, kad tava optimistiskā prognoze nav piepildījusies, un atzīmē visas savas pozitīvās darbības un to rezultātus. Ticība sev un citiem tiks nodota arī bērnam.

Slavē sevi. Bērni pārbauda mūsu pacietību un mūsu robežas, kas tev var izsaukt nepilnvērtības sajūtu. Tā vietā, lai sev iegalvotu, ka tu netiec galā, pārslēdzies uz to, kas izdodas labi. Katru dienu domā par to, ko tu sniedz savam bērnam un cik labi tiec galā. Paglaudi sev galvu par katru mazo sasniegumu. Apgūstot ieradumu sevi slavēt, tu samazināsi nevajadzīgo vainas sajūtu, kuru piedzīvo daudzi vecāki.

Iemācies sev piedot. Katrs cilvēks laiku pa laikam nogurst un kļūst neizturams, un katrs vecāks dažreiz sarunā lietas, kuras pēc tam nožēlo. Pamēģini pats sev piedot tāpat kā piedod citiem. Pieņemšanai un piedošanai ir nozīmīga loma veselīgās attiecībās – ieskaitot arī attiecības pašam ar sevi.

Koncentrējies uz pateicību. Bērni sniedz bezgalīgi daudz iemeslu izjust pateicību – pirmkārt, par beznosacījuma mīlestību pret tevi. Pateicības sajūta par lieliem un maziem dzīves mirkļiem "strādā" tavas pašapziņas un labklājības vārdā. Centies katru dienu domas ievirzīt par pateicību un tās nozīmi.

Radi apbalvojumu sistēmu. Būt vecākiem nav vienkārša lieta, izdomā sev apbalvojumus. Iziešana gaismā kā balva par kādu grūti paveicamu apmācības darbu vai palīdzēšanu bērnam sagatavoties kontroldarbam. Vai arī par godu Mātes dienai izveido rituālu – iegādāties sev jaunas kurpes. Tā var sev atgādināt, ka tavs darbs ir atzinības vērts. Bērna audzināšana var būt nepateicīga nodarbe, tādēļ laiku pa laikam sevi palutini.

Foto: Shutterstock

Atsakies no nereāliem mērķiem. Nolikt sevi situācijā, kad visticamāk tev draud neveiksme, ir pretstats sevis mīlēšanai. Jau vienkārši apģērbt bērnu un savlaicīgi ierasties bērnudārzā vai skolā – ne vienmēr ir vienkāršs uzdevums, pievienojot vēl papildus pulciņus, sadzīvi, veselības jautājumus, problēmas darbā – un situācija ne vienmēr būs stabila. Meklē kompromisus mērķu nospraušanā, lai nepazaudētu kontroli, nepieļautu kļūdas un nepiedzīvotu izgāšanos. Plānošana un līdzsvars starp ģimeni un darbu – mobila lieta, sargā sevi un iepretim panākumiem virzies uzmanīgi.

Iemācies teikt "nē". Daudzi vecāki cenšas būt arī apzinīgi pilsoņi, sabiedrības locekļi, kā arī patikt cilvēkiem, tādēļ uzņemas uzdevumus, kuru izpildei patiesībā viņiem nav nedz laika, nedz spēka. Tavs regulārais "jā" varbūt arī palīdzēs tev iepatikties apkārtējiem, bet tas tiks sasniegts uz tavas labsajūtas rēķina. Uzdāvini sev papildu laiku un spēkus. Patiesu prieku atnesīs tas, par ko tu patiešām esi ieinteresēts un tam nav saistības ar nevajadzīgiem pienākumiem.

Plāno avantūras un piedzīvojumus. Periodiski aizbēgšana no rutīnas ir nepieciešama tavai psihei – un arī bērnu psihei. Pierādīts, ka pie dabas pavadīts laiks samazina stresu un labi ietekmē vecāku un bērnu attiecības. Atcel parastos plānus, izraujies svaigā gaisā, pie dabas, kaut vai tikai pilsētas parkā. Bērni būs ļoti priecīgi, bet tu pats apstākļos bez ierastā stresa un haosa, sajutīsi savu vērtību.

Vecāki sapņo par to, lai bērns sevi mīlētu un sargātu, bet ne vienmēr paši ir spējīgi šo domu parādīt ar personīgo piemēru. Ne jau velti tu to vēli saviem bērniem, tādēļ parādi ar savu piemēru, kā tas darāms. Balvā tu iegūsi labu pašvērtējumu, pašsajūtu un mīlestību pret sevi.