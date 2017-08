Izdota grāmata par drošu un atbildīgu interneta lietošanu skolēniem

Klajā nākusi 8-12 gadus veciem bērniem domāta grāmata par drošu un atbildīgu interneta lietošanu "Planēta 7", kas bez maksas tiks izplatīta Latvijas skolās.

Grāmatas izdevējs ir Latvijas Drošāka interneta centrs, un tā izdota ar Eiropas Komisijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas līdzfinansējumu.

Kultūras ministrijas pasūtītā pētījuma rezultāti liecina, ka pusei Latvijas iedzīvotāju ir nepieciešams pilnveidot medijpratību – meklēt, analizēt un kritiski izvērtēt informāciju, kuru piedāvā neskaitāmi laikraksti, televīziju kanāli un interneta resursi. Piemēram, tikai 40 procenti Latvijas iedzīvotāju spēj atšķirt uzticamu informāciju no meliem. Liela daļa Latvijas iedzīvotāju neprot kritiski izvērtēt interneta meklēšanas programmu (piemēram, Google, Bing vai citu) piedāvātos rezultātus un neatšķir sponsorētās saites no pārējām. Pētījumā arī atklāts, ka piektā daļa cilvēku mēdz dalīties ar informāciju internetā, to pat nepārbaudot. Īpaši tas raksturīgs jauniešiem.

"Drošāka interneta centra ekspertu pieredze liecina, ka Latvijas sabiedrībai ir vēl jāmācās lietot internetu gudri, jo digitālo tehnoloģiju efektīva izmantošana ir viens no mūsu valsts konkurētspējas pamatiem. Bērni internetu uzsāk izmantot ļoti agri, tāpēc tā jēgpilna lietošana ir jāapgūst jau pamatskolā. Mūsu mācību līdzeklis būs lielisks palīgs skolu pedagogiem, vecākiem un bibliotekāriem," uzskata Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska.

Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Beļskis uzsver: "Mums ir svarīga bērnu izglītošana par mūsdienu tehnoloģiju nozīmīgumu un tā pielietojumu ikdienā. Ir svarīgi bērniem ne tikai tehniski mācēt lietot digitālās tehnoloģijas, bet, lietojot tās, prast radīt jaunas idejas, dalīties ar tām, strādāt ar datiem un informāciju, kā arī prast savstarpēji sadarboties."

Skolēnam ir jāprot domāt, lietot, strukturēt, salīdzināt, analizēt, izvērtēt un radīt savas zināšanas – šie septiņi vārdi ir kā pamats nule kā izdotajai grāmatai par gudru un drošu interneta lietošanu "Planēta 7" 8-12 gadus veciem bērniem. Interaktīvais un bērniem viegli uztveramais mācību materiāls palīdzēs apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas, kas ir nepieciešamas gan veiksmīgam mācību procesam, gan ikvienai dzīves situācijai darbā ar digitālajām tehnoloģijām jēgpilni un droši. "Drošāka interneta centrs ievēro pēctecību mācību materiālu izdošanā – 2015. gadā izdotā "Vaifija skola" pašus mazākos ieved droša interneta pasaulē, "Planēta 7" turpina medijpratības stiprināšanu formālās izglītības īstenošanas gaitā nākamajā vecumposmā, skaidro grāmatas autore Liene Valdmane.

Mācību materiāls ir integrējams dažādu mācību priekšmetu saturā, stiprinot bērnu rīcībspēju informācijas sabiedrībā. "Planēta 7" atspoguļo mūsdienu dzīvi, kur ik uz soļa ir jādomā, jāizvērtē, jāanalizē, jāspēj salīdzināt, strukturēt, jārada mākslas darbi un jāprot lietot tās zināšanas, ko radījuši citi, kā arī jāprot jēgpilni lietot ierīces, tehnoloģijas, jāpēta, jārada jaunas zināšanas, atbildīgi jādalās ar tām. Grāmatā praktiski uzdevumi strukturēti piecās nodaļās: "Ar mobilo kabatā..."; "Lielais nezināmais – informācija"; "Esi atbildīgs!"; "Es piedalos!"; "Domā līdzi!".