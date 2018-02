Izdota jauna grāmata bērniem par internetu un drošu tā lietošanu

Grāmata "Sveika, Rūbij! Ekspedīcija internetā" ir turpinājums (trešā grāmata) aizraujošam stāstam par to, kas ir programmēšana un kā darbojas tehnoloģijas un datori. Tās autore ir somu programmētāja un stāstniece Linda Liukasas (Linda Liukas), un šajā grāmatā viņa skaidro, kā darbojas internets un par drošību tajā.

Datori un internets mūsdienu bērniem ir ikdienas sastāvdaļa, un viņi to pieņem kā kaut ko pašsaprotamu. Tomēr tikai retais zina, kas tas īsti ir un kā darbojas. Vai internets ir tāds kā mākonis vai kabeļu mudžeklis? Un kāpēc internetā vajadzīgi cilvēki? Tieši šādus jautājumus Linda Liukasa dzirdējusi no bērniem, kas arī devis ierosmi rakstīt grāmatu. Grāmatas autore uzsver, ka tehnoloģijas un interneta iespējas nemitīgi mainās, tāpēc ir svarīgi gūt priekšstatu par trīs svarīgākajiem interneta līmeņiem: infrastruktūra, protokoli un cilvēku darbības.

Arī šajā grāmatā autore turpina uzsvērt iztēles un radošuma lielo nozīmi mācīšanās procesā. Galvenā varone Rūbija un viņas draugi, baudot ziemas priekus, nolemj uzbūvēt sniega internetu, un caur aizraujošo spēli iepazīst pamatprincipus, kā interneta vidē pārvietojas informācija.

Grāmatā iekļautie uzdevumi būs noderīgs palīgs sākumskolas skolotājiem, lai dažādotu mācību stundu materiālus par interneta darbību un drošu tā lietošanu. Grāmatā sniegti terminu skaidrojumi un uzdevumi izpratnes stiprināšanai. Vairāk uzdevumi ir publicēti arī šajā vietnē.

"Sveika, Rūbij!" grāmatas novērtē ne tikai skolotāji, bet arī vecāki, un atzīst, ka tās sniedz iespēju radoši un izzinoši pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Tā ir iespēja veidot sarunas par tehnoloģijām kā aktuālu tēmu un reizē izprast cilvēku lomu to veidošanā.

17. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā "Ģimeņu sestdienas" ietvaros ikvienam būs iespēja iepazīties ar grāmatu – noklausīties stāstu par Rūbijas un viņas draugu piedzīvojumiem, varēs pildīt uzdevumus no grāmatas un pārbaudīt savas zināšanas par drošu interneta lietošanu. Pasākums notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā (7.stāvs) no pulksten 13 līdz 16, ieeja –bez maksas.

24. februārī no pulksten 16 līdz 17 Ķīpsalā, Latvijas Grāmatu izstādes Jautrajā lasītavā visi tiek aicināti uz Rūbijas dzimšanas dienas svinībām! Tur tiks iepazīta jaunā grāmata, šifrēti Rūbijas atstātie kodi un izgatavosi īpaši apsveikumi.

Grāmata paredzēta bērniem no piecu gadu vecuma. Tās ilustrācijas ir veidojusi pati autore. Grāmatu latviešu valodā izdevusi biedrība "Droši un Koši". No angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite. Grāmatas izdošanu latviešu valodā atbalstījuši SIA "Tieto Latvia", AS "Exigen Services Latvia" un VISMA grupas uzņēmumi Latvijā.