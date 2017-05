"Es laikam tūliņ nomiršu, nāc paskaties, vai tu redzi to pašu ko es?" tā Simonai Šponai sacīja ginekoloģe, kad tika veikta pirmā ultrasonogrāfiskā izmeklēšana. Trīs! Pārsteigta bija gan ārste, gan Simona, kura šajā reizē vizītē bija ieradusies bez vīra. Simonas bērniņi piedzima šā gada 18. janvārī Rīgas Dzemdību namā , šogad pirmie un pagaidām, cik zināms, – vienīgie šā gada trīnīši . Ko nozīmē auklēt trīņus, cik daudz spēka tas prasa no vecākiem, par to stāsta Simona, 34 gadus veca rīdziniece.