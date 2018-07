Izveidots finanšu kalkulators pabalstu aprēķināšanai ģimenēm, kas uzņems bērnu nama bērnus

Vairāk nekā divas trešdaļas audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju atzīst, ka pieejamā informācija par valsts un pašvaldību nodrošinātajiem pabalstiem un papildu piemaksām ne vienmēr ir pietiekami izsmeļoša, uztverama un viegli saprotama, liecina uzņemošo ģimeņu atbalsta programmas "Plecs" veiktā aptauja.

Lai ikvienai ģimenei, kas plāno uzņemt bez vecāku gādības palikušu bērnu vai ir to jau izdarījusi, finansiālā atbalsta sistēmā orientēties būtu vieglāk, izstrādāts vienots risinājums – finanšu kalkulators, ar kura palīdzību iespējams gan noskaidrot konkrētā gadījumā pienākošos pabalstus, gan aprēķināt to apjomu.

Atbalsts ir, izpratne – nepietiekama

Aptuveni 30 procenti jeb 204 000 ģimeņu Latvijā ir apsvērušas iespēju ģimenē uzņemt bez vecāku gādības palikušus bērnus. Tomēr šobrīd kopumā ir tikai aptuveni 8000 ģimeņu, kas to jau ir izdarījušas, un bērnunamos vēl mīt vairāki simti bērnu. Lai sniegtu atbalstu esošajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem un iedrošinātu arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju uzņemties rūpes par bērniem, kas palikuši bez vecāku aizgādnības, tiek nodrošināta finansiāla atbalsta sistēma – valsts un pašvaldību pabalsti un piemaksas bērnus uzņemošajām ģimenēm.

Šī gada jūnijā veiktā aptauja, kurā savu viedokli izteikuši vairāk nekā simts audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju, rāda, ka izpratne par valsts un pašvaldību pabalstiem joprojām nav pietiekama. Aptaujātie atzīst, ka informācija par pabalstiem ir ļoti svarīga, taču šī brīža zināšanas par iespējām un veidiem tos saņemt nav pietiekamas. Turklāt teju visi respondenti norāda, ka vienota, skaidra pieejamo pabalstu skaidrojoša rīka ieviešana atvieglotu pabalstu saņemšanas procesu un uzlabotu izpratni par saistītiem jautājumiem.

Risinājums – pabalstu aprēķināšanas rīks

"Esam mērķtiecīgi strādājuši, lai no 2018. un 2019. gada gan audžuģimenēm, gan adoptētājiem krietni palielinātu atbalstu un mazinātu barjeras vēlmei uzņemt ārpusģimenes aprūpē esošos bērnus. Īpaši svarīgi ir šo pārmaiņu izskaidrošana ģimenēm saprotamā un vienkāršā veidā. Kopīga darba rezultātā esam radījuši unikālu risinājumu, kas uzņemošajām ģimenēm viesīs skaidrību par tām pieejamo atbalstu," pauž Jānis Reirs, labklājības ministrs.

Lai audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem būtu vieglāk orientēties plašajā pabalstu un atlīdzību labirintā, "Swedbank" Finanšu institūts un atbalsta programma "Plecs" sadarbībā ar Labklājības ministriju un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru izstrādājuši kalkulatoru, kas palīdzēs aprēķināt ar bērniem saistītos pabalstus tiem vecākiem, kuri apsver vai plāno adoptēt, ņemt aizbildnībā vai audzināšanā bērniņu.

Foto: Shutterstock

"Bērniņa pieņemšana ir ļoti nopietns un atbildīgs solis jebkurā ģimenē, ko pavada bažas un reizēm liela neziņa par gaidāmo. Viens no būtiskākajiem neziņas cēloņiem ir finansiālais aspekts. Ir daudz un dažādi pabalsti un atlīdzības, tomēr to skaits un samērā lielā sarežģītība rada grūtības tikt skaidrībā, cik lielu atbalstu tieši var saņemt. Tas ierobežo ģimenes finanšu plānošanu un neļauj koncentrēties uz būtiskākiem ar bērniņa pieņemšanu saistītiem jautājumiem. Pabalstu sistēmas vienkāršošana prasa laiku un politisko motivāciju, līdz ar to, lai veicinātu ģimeņu izpratni par saņemamā atbalsta iespējām, esam radījuši specializētu rīku pabalstu un atlīdzību apmēra noteikšanai, ja bērniņu plānots adoptēt, pieņemt aizbildnībā vai audžuģimenē," stāsta "Swedbank" Finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons.

Rīks pieejams šeit un ar tā palīdzību ikvienam, kas apsver kļūšanu par aizbildni vai audžuģimeni vai ir to jau īstenojis, ir iespēja ātri, vienkārši un bez maksas noskaidrot saņemamos pabalstus, kā arī to apmērus. Ievadot kalkulatorā savus ieņēmumus, jau esošo bērnu skaitu ģimenē, adopcijas plānus un citu informāciju, tiek automātiski aprēķināti gan konkrētajā situācijā pieejamie pabalsti, gan to maksāšanas kārtība.

Latvija bez bērnu namiem

Pabalstu aprēķina rīks ir vēl viens nozīmīgs solis ceļā uz Labklājības ministrijas izvirzīto mērķi – visu Latvijas bērnu namu likvidēšanu līdz 2021. gadam, ļaujot ikvienam tajos mītošajam bērnam nonākt ģimenē. To iespējams panākt, turpinot sabiedrības informēšanu un veicinot izpratni par aizbildņu un audžuģimeņu lomu sabiedrībā.

"Mūsu veiktais pētījums uzrāda, ka viena no būtiskākajām barjerām, ar ko saskaras gan potenciālās, gan esošās uzņemošās ģimenes, ir bailes un kautrība atklāti interesēties par pabalstiem, uz kuriem ģimene var pretendēt, jo: "padomās, ka to dara naudas dēļ." Šis jaunais pabalstu aprēķināšanas rīks ir vēl viens solis, lai izšķiršanās par bērna uzņemšanu ģimenēm būtu vieglāka ne tikai no emocionālā, bet arī finansiālā aspekta," teic atbalsta programmas "Plecs" vadītāja Līva Fomrate.