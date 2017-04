Ja es būtu drosmīgs: atbild 7. klases skolēni

Par to, ko jaunieši darītu, ja pamostos drosmīgi, stāsta 7. klases skolēni. Šā gada matā sociālajos tīklos arī veikta 16–18 gadus vecu jauniešu aptauja, kurā savās pārdomās kopumā dalījušies 512 jaunieši.

Lūk, 10 labās lietas, ko jaunieši darītu, ja viņiem pietiktu drosmes!

Palīdzētu citiem

"Aizstāvētu tos, kuriem dara pāri", "Nebaidītos palīdzēt citiem" – pamostoties drosmīgi, jaunieši nebaidītos palīdzēt tiem līdzcilvēkiem, kuri tiek apcelti un aizskarti. Viņiem šķiet svarīgi aizstāvēt vājākos un darīt visu iespējamo, lai citi netiktu pazemoti, taču tas prasa uzdrīkstēšanos.

Nebaidītos kļūdīties

Jaunieši atzīst, ka nepatīkami komentāri no skolasbiedriem, apkārtējo nosodījums, kā arī bailes nepareizi atbildēt uz skolotāja uzdoto jautājumu iedveš bailes. Vairāki no aptaujātajiem jauniešiem pat atzīst - drosme palīdzētu viņiem regulāri iet uz skolu, nebaidoties saņemt komentārus par savu izskatu vai atzīmēm. Būdami drosmīgāki, jaunieši vairs neuztrauktos par iespēju kļūdīties, bet gan vairāk uzdrošinātos un mācītos no kļūdām.

Pārvarētu kautrīgumu

"Teiktu to, ko vienmēr esmu vēlējusies", "Nebaidītos uzdot jautājumus", "Pateiktu pasaulei, ko domāju", "Cilvēks, kurš ir godīgs un atklāts, ir arī drosmīgs" – ne viens vien no viņiem ar pārliecību runātu ar klasesbiedriem, vecākiem un citiem cilvēkiem, vairs neizvairoties no mulsinošām situācijām. Drosme viņiem palīdzētu izteikt savas patiesās domas un viedokli arī tad, ja pārējie tam nepiekrīt un domā citādāk. Viņuprāt, vajadzīga liela drosme, lai nebaidītos no apkārtējo nosodījuma un spētu atklāties līdzcilvēkiem – arī brīžos, kad tik ļoti gribas no "rūgtās" patiesības izvairīties.

Foto: Shutterstock

Apgūtu ko jaunu

Vairāki jaunieši apgūtu kādu jaunu prasmi, piemēram, iemācītos kāda instrumenta spēli, kļūtu atraktīvāki. Drosme viņiem palīdzētu piedalīties dažādos priekšnesumos un pat vadīt tos. Tāpat drosme palīdzētu pārvarēt bailes uzstāties auditorijas priekšā.

Būtu atklāti

Spētu citiem pateikt "nē"

Bieži vien svarīgi iemācīties ne tikai to, kā ļauties jaunām iespējām, bet arī to, kā pateikt "nē", izvērtējot prioritātes. Aptaujātie jaunieši atzīst, ka drosmes trūkuma dēļ bieži vien piekrīt kam tādam, kam patiesībā nemaz nevēlas piekrist.

Darītu pasauli labāku

"Pirmā lieta, ko es darītu, - es palīdzētu arī citiem kļūt drosmīgiem" – vairums Latvijas jauniešu nesavtīgi norāda, ka, kļūstot drosmīgiem, viņi vēlētos veidot labāku ne tikai savu dzīvi, bet arī visu pasauli. Jaunieši dalītos savā drosmē ar līdzcilvēkiem, viņiem palīdzot un iedvesmojot arī citus uzdrošināties un sasniegt savus mērķus.

Izrunātos ar mammu

"Pateiktu vecākiem savas domas", "Izrunātos ar mammu par savām problēmām" – ikdienā jaunieši baidās izteikt savu sarūgtinājumu un vecākiem stāstīt par savām raizēm. Būdami drosmīgāki, jaunieši izrunātos par visu, kas viņos raisa pārdomas un par ko viņi ir norūpējušies.

Pieņemtu pareizos lēmumus

Bailes kļūdīties, pieņemot lēmumu – tā ir ikdienišķa lieta, ar ko saskaras ikviens no mums. Arī aptaujātie jaunieši uzskata, ka drosme palīdzētu pieņemt pareizos lēmumus, kas labvēlīgi ietekmētu viņu nākotni.

Būtu priecīgi

Būt priecīgam – pat tik vienkāršai un šķietami pašsaprotamai lietai nepieciešama drosme. Drosme iet roku rokā ar spēju dzīvē saskatīt labo, būt priecīgam un laimīgam.

Lai stiprinātu Latvijas skolu jauniešu pašapziņu un mērķtiecību, kā arī motivētu viņus veikt patstāvīgas izvēles un vairotu drosmi rūpēties par citiem, Latvijā sākta jauna skolu programma – MOT. Izvēlies drosmi! Tā Latvijā darbojas kopš 2016. gada 1. septembra.Vairāk par jauno motivācijas programmu skolu jauniešiem var uzzināt šeit.