Ja mamma ir vecāka par tēti: riska faktori

Protams, īsta mīlestība vecumu nepazīst, tikai ne tālu nav tā, ka viskaislīgākās, romantiskākās attiecības iziet "īstuma" pārbaudi. Vienas sagrauj sadzīve, citas izrādās neaizsargātas laika priekšā, bet vēl trešās piemeklē nepieņemas atšķirības abu starpā, bet ceturtās sagrauj bērna ienākšana ģimenē. Tāpat psihologi ir pārliecināti, ka savienībā, kurā vīrietis ir jaunāks par sievieti, iespēja uz ilglaicīgām un laimīgām attiecībām ir mazāka proporcionāli pāra vecuma atšķirībām – jo lielāka, jo mazāka, tā, atsaucoties uz psihologu skatījumu, vēsta "Detimail".

Vecuma starpībai ir nozīme

Tiek uzskatīts, ka vecuma starpība līdz pieciem gadiem pāra attiecībās vispār nespēlē nekādu lomu ģimenes dzīvē, bet no pieciem līdz septiņiem gadiem – jau kļūst pamanāma, no septiņiem līdz desmit gadiem – pietiekami spēcīgi ietekmē sievietes pašsajūtu, no desmit un vairāk – burtiski skar visas pāra attiecību sfēras. Tā ir teorija, bet prakse parāda, ka sava vecuma pieņemšana un partnera vecums, pašvērtība, līderība ģimenē, savstarpējā sapratne – tas lielā mērā ir atkarīgs no katra kultūras līmeņa, viņa audzināšanas, dzīves uzstādījumiem un vērtībām.

Bieži sievietes, ja viņas ir daudz nobriedušākas personības un intelektuāli pārākas, salīdzinot ar saviem partneriem, kļūst par tādām kā vecākajām, neatkarīgi no vecuma. Šādos gadījumos pat divu gadu starpībai (ja vecāks stiprā dzimuma pārstāvis) būs nozīme – tā var ievērojami pasliktināt abu attiecības.

Riska faktori

Protams, arī vienaudžu laulībā neviens nav apdrošināts pret dažādiem pārbaudījumiem, ņemot vērā statistiku par šķirtajām ģimenēm. Mūsdienās ģimenes savienība vispār var būt riskanta. Tomēr, ja vīrietis ģimenē ir krietni jaunāks, pastāv vēl dažādi papildu riska faktori.

Sievas līderība

Neatkarība, pastāvība, pārliecība par sevi – tās ir tās iezīmes, kuras nereti pievelk jaunus vīriešus pie sievietēm, kuras ir vecākas par viņiem. Tikai ģimenes dzīvē šīs īpašības ne vienmēr spēlē to pozitīvāko lomu. Ja mājās valda matriarhāts un vīrietis atrodas otrajā plānā, tas viņu pilnībā var apmierināt, tiesa, līdz brīdim, kamēr viņš pats sāk justies pietiekami nobriedis un pašpietiekams. Lūk, tad gan var rasties nopietni konflikti! Vēl viens punkts, kas saistīts ar bērnu audzināšanu: mamma, kura komandē tēti, ir antipedagoģiska parādība. Pat ja viņa to nedara atklāti, bērni vienalga jūt, ka tēva autoritāte sarūk, kas, pilnīgi dabiski, nevar neietekmēt tēva un bērnu attiecības un vīrieša pašvērtību.

Atšķirība interesēs

Ja pārī katrs ir no atšķirīgas paaudzes, arī partneru intereses var izrādīties pilnīgi atšķirīgas. Piemēram, jaunais vīrs var tiekties pēc jautrām kompānijām, bet tajā laikā viņa sieva vēlas klusu vakaru mājīgā gaisotnē. Viņa dievina teātri, bet viņš – datorspēles. Vai arī viņam patīk ātrās uzkodas, bet viņa dod priekšroku veselīgam uzturam. Kopīgu interešu trūkums vecuma starpību padara vēl reālāku, jā, un nereti kļūst arī par iemeslu dažādām domstarpībām.

Foto: Shutterstock

Atšķirība attiecībā par vecāku lomu

Zināms, ka vidēji statistiskais vīrietis tēva lomai nobriest daudz vēlāk, nekā sieviete – mātes lomai. Gadu starpība šo problēmu tikai pastiprina. Laikā, kad pieaugusi, nobriedusi sieviete izjūt spēcīgu vēlmi kļūt par māti, potenciālais tēvs pilnībā var uzskatīt, ka "viņš vēl nav padzīvojis priekš sevis", "nav nostājies uz kājām" vai vienkārši – "nav gatavs". Kad bērns tomēr ienāk ģimenē, šāds vīrietis, pieradis būt mīļotās sievietes pilnīgā aprūpē, var izrādīt savu neapmierinātību, ka tagad viņam uzmanības vairs nepietiek, un tas ir klasisks iemesls iekšējiem ģimenes konfliktiem.

Bērni no pirmās laulības

Vecuma atšķirība (ja sieviete vecāka) pietiekami bieži nozīmē, ka viņai aiz muguras jau ir ģimenes dzīves pieredze, un pilnīgi iespējams, ka ir jau viens vai pat vairāki bērni. Tipiska situācija, tomēr ne vienmēr tik vienkārša, jo, redz, bērns no pirmās laulības, nemaz to nenojaušot, izpilda katalizatora lomu pāra attiecībās. Viņa klātbūtne "jaunlaulāto" dzīvē gandrīz vienmēr uz āru izsitīs iepriekš slēptas problēmas, ja tādas pastāv. Diemžēl tādā gadījumā bērns var izšķirt divus cilvēkus, kuri it kā patiešām vēlas būt kopā, taču neprot kopā pārvarēt radušās grūtības.

Sievietes kompleksi un vīrieša uzplaukums

Psihologi uzskata, ka laulība ar krietni jaunāku vīrieti paceļ sievietes pašapziņu. Skaidrs, ka tā arī vajadzētu būt, jo sieviete, kura ir vecāka par vīru un vienlaikus par sevi nav pārliecināta, diezin vai spēs būt laba sieva. Tādā gadījumā sākas aizdomas par neuzticību, prasības pēc patiesu jūtu pierādīšanas, apvainošanās uz līdzenas vietas un līdzīgas, attiecību graujošas, lietas. Diemžēl ne visām sievietēm izdodas palikt par sevi pārliecinātām, ja viņām vecuma pazīmju parādīšanās sakrīt ar pievilcīgā vīra uzplaukšanu. Skumji, bet daži vīrieši "pašos uzplaukuma laikos" pēkšņi saprot, ka viņu laulība ir kā "izmēģinājums", un tā ir lemta neveiksmei.

Foto: Shutterstock

Tie, kuri ir draudzīgi, nebaidās no trauksmes

Ja vīrietis un sieviete ne tikai mīl viens otru, bet, kā mēdz teikt, skatās arī vienā virzienā, vienlīdz atbildīgi attiecas pret bērnu audzināšanu, pārlieku nepievērš nozīmi ārējam izskatam un nav tendēti būt kompleksainiem, tad, protams, viņi spēs radīt laimīgu ģimeni, lai kāda arī nebūtu vecuma starpība. Bez tam ģimenē, kurā mamma ir vecāka, var veidoties īpaši patīkams klimats bērnu attiecībai, un, lūk, kāpēc:

Ir labi, kad ir gudra un īpaši piemērota sieviete mātes lomai, un enerģisks, pilns kreatīvu ideju tēvs;

Brīnišķīgi, kad acu priekā ir mīlestības piemērs, kas nelūkojas uz vecuma aizspriedumiem;

Patīkami, kad mamma cenšas nestrīdēties ar tēti par sīkumiem, jo viņa taču ir pieaugusi un daudz ko dzīvē saprot;

Mamma, kura kopj sevi un ilgi paliek jauna – labs piemērs meitenei, bet puikam – iemesls, ar ko lepoties;

Fiziski spēcīgs tētis – lielisks partneris skaļām kustību spēlēm, sporta sacensībām, pārgājieniem.

Un tomēr – ģimenes laime nav atkarīga no tā, kurš no laulātajiem ir piedzimis agrāk vai vēlāk. Laime dzīvo tur, kur to sargā un saudzē, kur tās dēļ cilvēki ir gatavi pacīnīties. Saudzē savu ģimeni!