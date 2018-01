'Ja nebūtu nejaušās tikšanās Jamaikā, neiepazītu mīlestību un laimi.' Diānas stāsts

Es vienmēr atradīšu izeju, ja ne – atradīšu savu ceļu, šāda aksioma latīņu valodā ir uztetovēta uz Diānas Makbeinas labās rokas apakšdelma, un tetovējums tapis pēc viņas dzīvē svarīgākās satikšanās – sākumā vienkārši ar puisi no Jamaikas Dērveinu Makbeinu (Derwayne McBayne), kurš nu ir viņas vīrs, un jaunā ģimene dzīvo Rīgā un audzina sešus mēnešus veco Džesiku, smaidīgu princesīti ar melniem, sprogainiem matiņiem.

Viena nejauša tikšanās pludmalē, sagaidot saullēktu, acu skatiens, sarunas – un Diānas sirds, pašai nemaz neapzinoties, bija iekarota. Viņa ir 41 gadu veca sieviete, mamma 13 gadus vecam dēlam no pirmajām nopietnajām attiecībām un pusgadu vecajai Džesikai, kura ir jamaikieša meitiņa. Diāna, kā pati saka, ir diplomēta juriste, bet 22 gadus strādā reklāmas jomā, ir mediju eksperte. Arī tagad, auklējot mazo Džesiku, viņa turpina strādāt no mājām.

Kā sākās Diānas stāsts tālajā Jamaikā, kādi šķēršļi pāra attiecību nostiprināšanai bija jāpiedzīvo, kā tagad rit ģimenes dzīve Latvijā un kādi ir viņu plāni, par to stāsta Diāna, ar kuru tiekos pie viņiem mājās, dzīvoklī attālajā Rīgas centrā. Pirms speru kāju pār mājokļa slieksni, mani sagaida astoņus gadus vecais labradors Bono, pretim pa vienai iznāk arī pūkainās un mīlīgās kaķenes Grieta un Mūna. Inspekcija ir veikta un atļauja doties tālāk istabā – akceptēta. Mazā Džesika ir iemigusi, un mēs varam sākt sarunu.

Janvāris Jamaikā – draudzenes kāzas un liktenīgā tikšanās

Tas notika pirms trīs gadiem, janvārī, kad Diāna kopā ar vēl 17 cilvēkiem no Latvijas bija aizceļojuši uz tālo Jamaiku, lai svinētu kāzas. Precējās latviete ar latvieti, taču pāris bija nolēmis kāzu ceremoniju piedzīvot skaistā, eksotiskā vietā, kāda, nenoliedzami, ir Jamaika.

"Mēs divas nedēļas dzīvojām ekskluzīvā "Sandals" viesnīcu tīkla viesnīcā. Nosvinējām draudzenei kāzas, atpūtāmies un izklaidējāmies. Mans (nākamais) vīrs strādāja tai viesnīcā, bet, tā kā es daudz ceļoju, nekad nebiju pievērsusi uzmanību viesnīcu darbiniekiem. Ir tādi, un viss. Bet bija pēdējais vakars Jamaikā, nākamās dienas vakarā bija jālido prom, un mēs nolēmām paklejot vēlreiz pa krodziņiem, izbaudīt šo pēdējo vakaru. Un tieši šajā pēdējā dienā es viņu satiku. Viņš ar kolēģi strādāja nakts maiņā. Tikmēr mēs ar nule kā precētās draudzenes meitu sēdējām viesnīcas teritorijas pludmalē un domājām, ka slinkums uz viesnīcas numuriņu aiziet pēc aliņa, bet visi bāri jau un vēl bija ciet, kad pēkšņi divi puiši pienāca pie mums, apsēdās blakus. Sākām pļāpāt. Tā mēs tur nosēdējām, līdz rīts jau bija uzausis. Bijām samainījušies ar kontaktiem "Facebook", un abas devāmies gulēt," stāsta Diāna.

"Nedaudz pagulējusi, pamodos no tā, ka mans telefons nemitīgi vēstīja, ka pienākušas kādas ziņas. Draudzenei teicu, lai paskatās, kas tur ir, jo pašai no pagājušās nakts ballītes galva vēl gana dulna bija. Izrādās, ka Dērveins man visu laiku sūtīja ziņas," atminas Diāna, kura sākumā nolēmusi neatbildēt uz šīm vēstulēm. Viņa atzīstas, ka pat īsti viņa seju nav varējusi atcerēties, jo visi tumšādainie šķituši gana līdzīgi, bet acis gan viņai palikušas atmiņā. "Tajās bija kaut kas tāds, kaut kas maģisks," saka Diāna, kura turpinājusi vairāk domāt par to, ka jāpošas ceļā, ka jāgatavojas pēdējām vakariņām.

Ja es nebūtu ļāvusies savām sajūtām, intuīcijai, kad satiku Dērveinu, es nebūtu iepazinusi, kas ir laime un mīlestība. Tikai tagad saprotu, ka esmu izmetusi 20 savas dzīves gadus. Diāna Makbeina

Un tad Dērveins aicinājis viņu satikties ārpus viesnīcas, jo tās teritorijā viņš kā darbinieks nevar satikties ar "klientiem". "Ārpus viesnīcas?! Kas, es traka! Mums taču tūrisma kompānija brīdināja, ka nekur ārpus viesnīcas iet labāk nevajag, pie tās teritorijas būdiņā sēž apsardze, kas visu uzrauga. Es mūžā tā nekad nebiju darījusi, bet aizgāju pie policistes un pastāstīju, ka vēlos doties tur un tur, ka ar mani nāks Dērveins, kurš, protams, viesnīcā ir zināms, turklāt mūsu abu datus pierakstīja. Viņš gribēja man parādīt vietējos ciematiņus, vienā no kuriem pats dzīvo. Un tad es nodomāju – ja nu kas, apsardze visu zina," par savu trakulību tagad pasmejas Diāna. Viņa turpina: "Viņš man parādīja, kā dzīvo vietējie iedzīvotāji. Tur būdiņās bija viss kopā un daudz – suņi, kaķi, veci cilvēki, viss ņurkšķēja, ļurkstēja, mūzika skanēja."

Diāna pie sevis nodomājusi, cik žēl, ka tieši pēdējā dienā satikusi "riktīgi foršu džeku", ar kuru bijis varen feini parunāties.