Jaunajām un topošajām mammām piedāvā bezmaksas nodarbības smēķēšanas atmešanai

Rīgā un Rīgai tuvējās apkaimēs dzīvojošas jaunās un topošās māmiņas, kuras vēlas atmest smēķēšanu, aicinātas pieteikties smēķēšanas atmešanas grupā. Bezmaksas nodarbības notiks no 6. līdz 27. jūlijam krīzes centrā "Māras centrs", Rīgā.

Pirmā – informatīvā smēķēšanas atbalsta grupas nodarbība notiks piektdien, 6. jūlijā, no pulksten 18 līdz 19.30. Tās laikā būs iespēja iepazīties ar grupas vadītāju, kvalificētu psiholoģi Austru Ošleju, kā arī uzzināt vairāk par turpmākām nodarbībām. Pārējās trīs atbalsta grupas nodarbības plānotas vienu reizi nedēļā, piektdienās, sākot no 13. jūlija, no pulksten 18 līdz 21.

Uz nodarbībām aicināta ikviena smēķējoša Rīgā vai Rīgai tuvējās apkaimēs dzīvojoša jaunā vai topošā mamma, kura vēlas atmest smēķēšanu, vai ir saņēmusi veselības aprūpes speciālista rekomendācijas pārtraukt smēķēšanu un ir motivēta to darīt.

Nodarbību laikā speciālista vadībā būs iespēja saņemt palīdzību un atmest smēķēšanu, kā arī apgūt jaunas iemaņas, kā veiksmīgi pārvarēt vēlmi atsākt smēķēšanu pēc atbalsta grupas nodarbību noslēguma.

Pieteikties nodarbībām var mājaslapā "Nesmekesu.lv" vai rakstot uz e-pasta adresi atbalsts.atmesanai@gmail.com, norādot sekojošu informāciju – "Vārds, uzvārds, tālr. numurs, – māmiņu grupa". Jautājumu gadījumā iespējams sazināties ar organizatoriem, zvanot uz tālruņa numuru - 26180109.