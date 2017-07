Jaunie reindžeri kopā ar domubiedriem iepazīs aizsargājamās dabas teritorijas Ziemeļvidzemē

Lai veicinātu jauniešu izpratni par dabas aizsardzību, Ķemeru Nacionālā parka fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 6. un 7. jūlijā organizē pasākumu "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jaunie reindžeri – dabā ar izpratni", kas notiks Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, informē pārvaldes speciāliste Baiba Roga. Pasākumā piedalīsies jaunie reindžeri no Ķemeru un Gaujas Nacionālajiem parkiem, kā arī citi rezervāta apkārtnē dzīvojošie dabas interesenti no Alojas Ausekļa vidusskolas un Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas, kopumā vairāk nekā 40 jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem.

Pasākuma laikā jaunieši iepazīs un sniegs savu ieguldījumu aizsargājamā biotopa "Karateri" uzturēšanā, kas ir nozīmīga dzīvotne smilšu krupim, bezdelīgactiņām un kreimulām, kā arī dosies aizraujošā pārgājienā pa dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" piekrastes posmu iežu eksperta Andra Grīnberga vadībā. Jauniešus sagaida arī nodarbība par piekrastes augiem, Pārvaldes dabas izglītības centra "Ziemeļvidzeme" apmeklējums, tostarp iepazīšanās ar interaktīvo izstādi "Lasis godā celts", kā arī uzdevumi ar orientēšanās elementiem. Pasākumā paredzētas arī dažādas spēles un uzdevumi dalībnieku saliedēšanai. Kopumā paredzēts īstenot četrus pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Katrā no tiem plānoti Eiropā apdraudētu dabas vērtību uzturēšanas vai atjaunošanas darbi, nodarbības par konkrētajām aizsargājamajām teritorijām un tur sastopamajām dabas vērtībām, dažādas izzinošas un uz sadarbību vērstas spēles un uzdevumi, pārgājieni un orientēšanās uzdevumi, teritoriju kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšana u.tml. 27.–29. jūnijā līdzīgs pasākums sadarbībā ar Lubāna mitrāja informācijas centru notika dabas liegumā "Lubāna mitrājs", 1.–3. augustā tiks organizēts pasākums Gaujas Nacionālajā parkā, savukārt 24.–25. oktobrī – Ķemeru Nacionālajā parkā. Pasākumi tiek organizēti sadarbībā ar Pārvaldes Pierīgas, Vidzemes un Latgales reģionālajām administrācijām, Gaujas NP fondu, kā arī Lubāna mitrāja informācijas centru. Pasākumus finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds (LVAF), tādēļ dalība tajos jauniešiem ir bez maksas. Jauno reindžeru kustība ir starptautiska. Tās aizsākumi meklējami 2002. gadā, kad Eiropas dabas un nacionālo parku jeb Eiroparku federācija izstrādāja tāda paša nosaukuma programmu, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par dabas aizsardzību un kultūrvēsturisko objektu saudzēšanu. Latvijā jaunie reindžeri kopš 2004. gada darbojas Gaujas Nacionālajā parkā, savukārt no 2015. gada – Ķemeru Nacionālajā parkā. Par kustības aktivitātēm ir atbildīgi Pārvaldes dabas izglītības darba speciālisti, taču nozīmīga ir arī sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, tostarp, Ķemeru un Gaujas Nacionālo parku fondiem. Katrā jauno reindžeru grupā ir iesaistījušies vidēji 10 jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Darbojoties jauno reindžeru kustībā, jaunieši dodas dabas izpētes ekspedīcijās, teritorijas sakopšanas talkās, kā arī palīdz profesionālo reindžeru (dabas aizsardzības inspektoru) darbā.