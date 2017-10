Jauniešiem bezmaksas seminārā stāstīs par studēšanas iespējām ES

19. oktobrī no pulksten 16 līdz 18.30 Eiropas Savienības (ES) mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā notiks informatīvs bezmaksas seminārs "Studē Eiropā!"

Cilvēkiem Eiropas Savienībā ir iespējas mācīties citam no cita un sadarboties pāri valstu robežām, izstrādājot un īstenojot kopīgus projektus un apgūstot labas mācīšanas un mācīšanās metodes, izcilus pētījumus un inovācijas.

Vidusskolu pēdējo klašu skolēniem un citiem interesentiem, kuri jau nākamajā rudenī vēlas uzsākt studijas ārvalstu augstskolā, šis ir piemērotākais laiks izzināt un izvērtēt iespējas. Ar ko jārēķinās, dzīvojot ārvalstīs, kur un kā atrast piemērotāko skolu, kādi svešvalodu testi jāpilda un kā saņemt studiju kredītu? Seminārā Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāve Marta Rubīna ieteiks, kas būtu jāņem vērā, apsverot studiju uzsākšanu ārpus Latvijas.

Studiju un zinātnes administrācijas pārstāve Evija Jauja informēs par iespējām un nosacījumiem valsts galvota kredīta saņemšanai studijām ārvalstīs.

Pasākuma otrajā daļā ikviens aicināts satikt konsultantus no dažādām organizācijām, lai noskaidrotu atbildes uz individuāliem jautājumiem gan par studijām ES valstīs, gan starptautiskajiem svešvalodu testiem. Tīklošanās daļā piedalīsies Igaunijas vēstniecība Latvijā, kuras pārstāvis angļu valodā konsultēs par studijām Igaunijā, un Vācijas Akadēmiskās Apmaiņas Dienesta (DAAD) pārstāvji, kas sniegs padomus interesentiem, kuri meklēt piemērotu studiju programmu un studiju vietu Vācijā.

Jauniešiem noderēs tikšanās arī ar "Baltic Council for International Education", izglītības aģentūru, kas ir "Universities and Colleges Admissions Services" (UCAS) dokumentu iesniegšanas centra Lielbritānijas universitātēm oficiālais pārstāvis, kā arī pilnvarotais IELTS, "Cambridge English, ACCA", "University of London External Exams", "Open University" un citu angļu valodas eksāmenu un testu centrs. Tīklošanās daļā piedalīsies arī Francijas Institūts Latvijā – organizācija, kas dod ieskatu frankofonajā vidē un palīdz sagatavoties starptautiski atzītiem franču valodas zināšanu apliecinošiem diplomiem (DELF-DALF, DFP).

Vietu skaits ierobežots, tāpēc interesenti aicināti pieteikties iepriekš. To var izdarīt šeit.

Visi pasākumi ES mājā ir bezmaksas. Par izglītības, mācību un jauniešu iespējām ES plašāk vari lasīt te.