Jautājums psihologam: bijusī vīramāte bērniem par mani stāsta riebeklības

Attiecības ar vīramāti ne visās ģimenēs ir tik harmoniskas, kā gribētos vēlēties. Protams, ir arī gana daudz labu piemēru, tomēr nereti starp vīramāti un vedeklu notiek viena vienīga plūkšanās. Aplūkosim vienu piemēru no dzīves, kad vīramāte, tiesa, jau bijusī, mazbērniem par viņu mammu stāsta ne īpaši patīkamas lietas.

"Bijusī vīramāte regulāri par mani runā visādas riebeklības bērnu klātbūtnē. Vecākā man visu izstāsta, bet jaunākais kā papagailis atkārto: "Mamma jūs slikti baro." Kā man reaģēt uz to? Manuprāt, labāk nekāda vecmāmiņa, nekā šāda…" pēc psihologa padoma portālā "Parents" vērsusies kāda izmisusi sieviete.

Atbildi sievietei sniedz ģimenes psiholoģe Līna Kogana-Lernere:

"Šķiršanās rada nepieciešamību pārkārtot attiecības ar radiniekiem, tostarp ar vecmāmiņām un vectētiņiem. Un ir ļoti svarīgi, lai starp divām ģimenēm, kuras piedalās bērna audzināšanā – mammas un tēta ģimenes, – būtu panākta vienošanās principiālos jautājumos.

Pietiekami bieži šķiršanās gadījumā vecmammas nostājas sava bērna pusē – šķirtā vīra vai sievas. Šajā gadījumā bērniem var nākties dzirdēt ļoti nepatīkamas atsauksmes par saviem vecākiem. Tas, ka bijusī vīramāte par tevi runā visādas riebeklības, kad neesi klāt, var būt liecība par viņas aizvainojumu dēla dēļ. Bet, kad šīs nepatīkamās lietas dzird tavi bērni, viņi pārdzīvo to, ko psiholoģijā mēdz saukt par "lojalitātes konfliktu". No vienas puses, mazs bērns nespēj neko iebilst šiem negatīvajiem komentāriem, ko dzird no vecmammas, bet, no otras puses, nekādi nereaģējot uz šiem vārdiem, viņš jūtas vainīgs mammas priekšā.

Ir ļoti saprotami tavi centieni mainīt šo sarežģīto situāciju. Te būtu svarīgi "atdalīt" attiecības starp tevi un bijušo vīramāti un attiecības starp taviem bērniem un viņu vecmammu. Šo satraucošo situāciju būtu vēlams apspriest ar tavu bijušo vīru, un, iespējams, pēc tās pārrunāt jautājumu ar viņa mammu. Svarīgi, lai bijusī vīramāte no jums abiem dzirdētu, ka tu ļoti cieni viņas rūpes par mazbērniem, bet uzstāj, lai viņa savas pretenzijas pret tevi apspriež aci pret aci ar tevi vai savu dēlu, bet nevis ar bērniem.

Visticamāk, ka tev ar bijušo vīru jau ir pieredze kopīgu lēmumu izstrādē pēc šķiršanās: jūs esat vienojušies par apmeklējumu biežumu, kad bērni pavadīs laiku ar tēti. Iespējams, šī pieredze palīdzēs apspriest arī sarežģīto situāciju un atrast labāko veidu, kā šo vēsti nodot bijušajai vīramātei."