Jūnija beigās Lucavsalā notiks ģimeņu sporta festivāls

30. jūnijā, no pulksten 9 līdz 21 Lucavsalā norisināsies bērnu un ģimeņu sporta festivāls, piedāvājot dažādas aktivitātes.

Kā informē pasākuma "Gold barbell" organizatori, bērnu sacensības norisināsies 16 stafetēs, bet ģimeņu – divās. Kopumā festivāla dalībnieki varēs izcīnīt 100 balvas. Turklāt pasākumā ieeja ir bez maksas.

Pulksten 10 tiks dots starts bērnu stafetēm, bet ģimeņu sacensības noritēs no pulksten 12 līdz 15. Apbalvošana paredzēta ap pulksten 17.

Stafetēs var piedalīties bērni un jaunieši līdz 14 gadu vecumam, katrā stafetē tiks apbalvoti trīs labākie katrā vecuma grupā.

Pasākumā būs atsevišķi norādītas tās astoņas stafetes, no kuru rezultātiem pēc punktu sistēmas tiks aprēķināts, kuri pieci bērni ( no katras vecuma grupas) piedalīsies finālā. Fināla uzvarētāji (viens no katras vecuma grupas) tiks uz superfinālu, kas norisināsies Ragaciemā.

Ģimenes stafetēs var piedalīties ģimenes, kurās ir viens vai vairāki bērni līdz 14 gadu vecumam.

Paralēli bērnu pasākumiem notiks arī "CrossFit" sacensības, bokss, kurā sportisti cīnīsies "Drosmes ringā", varēs vērot arī fitnesa paraugdemonstrējumus.