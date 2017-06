Kā 14 gadus vecu jaunieti joki var novest pie dzimumnoziedznieka statusa; policija mudina aizdomāties

Latvijas likumdošana paredz, ka no 14 gadu vecuma iestājas kriminālatbildība, ja pusaudzis pastrādājis noziegumus, kas kvalificējami kā kriminālpārkāpumi. Tieši tas pats attiecas uz noziegumiem pret tikumību. Varētu rasties jautājums, kā gan 14 gados bērns jau var nonākt līdz dzimumnoziedznieka statusam? Pavisam vienkārši – pat neapzinoties, domājot, ka asprātīgi pajokosies, piemēram, nosūtot caur internetu kāda drauga kailfoto trešajai personai.

Valsts policijas (VP) rīcībā bieži nonāk informācija saistībā ar nepilngadīgu personu seksuāla rakstura materiāla noplūdi interneta vidē, kuru nereti jaunieši izplata savā starpā. Reizēm pat kā joku, neapzinoties, kādas tam var būt sekas un atbildība, uzsver VP Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics.

Tā kā patlaban skolēniem ir vasaras brīvlaiks – daudz neaizpildīta laika, ļoti iespējams, ka šādas nodarbes varētu ienākt prātā ne vienam vien. Turklāt Eiropas policijas birojs (EUROPOL) patlaban arī rīko informatīvo kampaņu, kurā piedalās lielākā daļa Eiropas Savienības dalībvalstu, tostarp arī Latvija. Tās laikā EUROPOL dalībvalstis vērš uzmanību noziegumiem interneta vidē, kuros bērni un nepilngadīgie intīmas sarakstes laikā var kļūt par seksuāla rakstura piespiešanas un izspiešanas upuri.

Kampaņai sākoties, EUROPOL izveidojis aptuveni 10 minūšu garu videoklipu, kurā uzskatāmi parādīts, kā šāda veida noziegumi var notikt un, kā nekļūt par to upuri. Video skaties šeit:

VP Kriminālizmeklēšanas pārvaldes psiholoģe Dace Landmane skaidro, ka ar darbībām, ko bērns joka, šantāžas, izsmiešanas vai citu motīvu vadīts, var nokļūt uz apsūdzēto sola. Likums liedz izplatīt aizliegtus pornogrāfiska satura materiālus, tādēļ ikviena bilde, kurā ir kails nepilngadīgais vai cits aizliegta satura materiāls, un kurš tiek pārsūtīts tālāk, var būt iemesls, lai jauno cilvēku policija uzaicinātu uz sarunu.

Tiesa, Landmane nezināja teikt, vai Latvijā kāds nepilngadīgais par šādu rīcību jau ir notiesāts. Viens gadījums bijis, kad pēc ballītes pirtī, kur lietots alkohols, puiši ņirgājušies par kādu visai nabadzīgā (domāts – maz apģērba gabalu) apģērbā tērptu meiteni, viņas foto no ballītes pārsūtot virknei kopīgu paziņu. Psiholoģe nezināja teikt, vai šī lieta līdz prokuratūrai nonāca, bet nobijušies visi bijuši gan. Policija cenšas šajā jautājumā strādāt preventīvi, lai nevienam jokošanās nebeigtos ar tiesu un zīmogu uz mūžu – esmu dzimumnoziedznieks. "Vajag aizdomāties, kā šādi joki var sabojāt visu dzīvi. Piemēram, jaunietis nākotnē vēlēsies strādāt policijā vai dienēt armijā, un būs nepieciešama izziņa, bet tur – tiesāts par dzimumnoziegumiem. Un nevienu jau neinteresēs iedziļināties, pēc kāda panta, neklausīsies centienos pierādīt, ka neesmu izvarotājs," tā Landmane.

Policija šim jautājumam jau iepriekš centusies pievērst uzmanību. Piemēram, patlaban nedz pieaug, nedz samazinās to gadījumu skaits, kad nepilngadīgie internetā kļūst par upuriem pieaugušajiem, kuri uzdarbojas ar viltus profilu. Šī tendence esot nemainīga. Kā stāstīja Landmane, bijis šāds gadījums ar 12 gadus vecu meiteni, kura domājusi, ka sarakstās ar pazīstamu 15 gadus vecu puisi, bet realitāte bija pavisam cita. Aiz profila slēpās pieaudzis vīrietis, kurš centās meiteni pavest netiklībā.

Otra tendence, kas pēdējā laikā uzņemot apgriezienus, ir tāda, ka bērni paši sevi filmē kailus un tad dalās ar šiem video savā starpā. Šādas nodarbes aktuālas jau esot 12 gadus veciem bērniem. Landmane stāstīja vēl vienu pavisam šokējošu gadījumu, kad kāda astoņus gadus veca meitene, neapzinoties, kādu aplikāciju lieto, filmēja un visas viņas darbības tika rādītas tiešsaistē – tualetes apmeklēšana, iešana vannā utt. Viņa vispār neesot sapratusi, ka atrodas tiešsaistē, un meiteni redz ļoti daudz cilvēku.

Vecākiem būtu saviem bērniem jāskaidro, ka šajā pusaudžu vecumā var gadīties, ka kāds šodien ir draugs, bet rīt vairs nav. Tā saucamās draudzības starp pusaudžiem nereti beidzas visai ātri, un tad atriebības vai izmiešanas vadīti, bērni pārsūta sava bijušā drauga kailfoto tālāk.

Kā trešo izplatītāko tendenci Landmane minēja 12-14 gadus vecu jaunieši nodarbi – sūtot viens otram dažādus internetā atrastus pornogrāfiska satura materiālus. Ja, piemēram, klases grupā tiek ielikts kāds šāds video, to redz līdz 30 jauniešu, bet kāds izdomā, ka pārsūtīs vēl grupai no treniņiem, kāds vēl izdomā tieši tāpat… Pēc Landmanes teiktā, šis gadījums ir patiess, kad no viena jaunieša sūtīts video kopumā aptvēris ap 1000 bērnu lielu auditoriju. Un, ja šādu video saņem astoņus gadus vecs bērns?

Vecākiem vajadzētu savām atvasēm nodot vēstījumu – katrs šāds pārsūtītais video vai bilde, kura satur aizliegtu pornogrāfiska satura materiālu, ir kriminālpārkāpums. Tāpat pašiem vecākiem vajadzētu modrāk raudzīties, kādas lapas ir pieejamam mājās pieslēgtajam internetam.

"Skumji ir tikties ar šiem jauniešiem, kuri nesaprot, ko ir izdarījuši un kāpēc," atzīst Landmane, kura ikdienā strādā ar nepilngadīgajiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ ir nonākuši policijas redzeslokā. Savukārt tie, kuri kļuvuši par upuriem, bieži jūtas bezspēcīgi, viņos aug vainas un kauna sajūta, viņi ir apjukuši, ja kāds mēģina šantažēt un pieprasīt naudu. Tādēļ vecākiem ar bērniem vajadzētu veidot uzticības pilnas attiecības, lai bērns šādā brīdī varētu pateikt, kas noticis. Ģimenēs, kurās valda emocionāli siltas attiecības, vecāki arī esot ļoti atbalstoši šādos gadījumos, tomēr nevarot teikt, ka par upuriem vai pāri darītājiem, proti, bilžu sūtīšanas iniciatoriem, būtu jaunieši no nelabvēlīgām ģimenēm. Nē, šie bērni nāk no dažādām ģimenēm, un ar sekstingu nodarbojas gan meitenes, gan zēni, apliecina policijas psiholoģe.

Rinkevics sacīja, ka pirms kāda laika veikts pētījums pierādījis, ka katrs desmitais bērns savā bērnībā, līdz pilngadības sasniegšanai, kaut reizi ir kādam nosūtījis savu fotogrāfiju, par kuru vēlāk dzīvē viņam bijis kauns. Policijas pārstāvis aicināja tos, kuri saņem šādu, piemēram, kaila paziņas bildi, pastāstīt par to pašam cietušajam, lai viņš kopā ar vecākiem varētu vērsties policijā.

Lai būtu labāka izpratne, citējam likuma pantu:

Krimināllikuma 166. pants paredz atbildību par pornogrāfiska priekšnesuma demonstrēšanas, intīma rakstura izklaides ierobežošanas un pornogrāfiska rakstura materiāla aprites noteikumu pārkāpšanu. Proti, par tāda pornogrāfiska priekšnesuma apmeklēšanu vai demonstrēšanu vai par tādu pornogrāfiska rakstura materiāla apriti, kurš satur bērnu pornogrāfiju, cilvēka seksuālas darbības ar dzīvnieku, nekrofiliju vai dzimumtieksmes apmierināšanu vardarbīgā veidā, vainīgā persona var tikt sodīta ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Par nepilngadīgā pamudināšanu, iesaistīšanu, piespiešanu piedalīties vai izmantošanu pornogrāfiskā priekšnesumā vai pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā vainīgo personu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas personas pamudināšanu, iesaistīšanu, piespiešanu piedalīties vai izmantošanu pornogrāfiskā priekšnesumā vai pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā, – sods ir brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Protams, ir vēl virkne citu pantu, kas piemērojami konkrētās situācijās, bet šis tikai ieskatam, lai jauniešiem varētu labāk ieskaidrot, ka šī lieta ir pavisam nopietna.

