'Kā dzīvoja senie rīdzinieki' – aicina uz ģimenes dienu Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā

Svētdien, 4. martā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs aicina apmeklēt ģimenes dienu "Kā dzīvoja senie rīdzinieki". Programmas piedāvājumā –ekskursija bērniem kopā ar pieaugušajiem "Cilvēku dzīve Rīgas vietā pirms gadu simtiem – priekšmetu liecības un arheologu atklājumi", un radošā darbnīca bērniem "Veidojam, būvējam, zīmējam – kā senie rīdzinieki darināja mājas, traukus, apavus".

Pulksten 11 un 14 uz ekskursiju "Cilvēku dzīve Rīgas vietā pirms gadu simtiem – priekšmetu liecības un arheologu atklājumi" aicinās muzeja pedagoģe, vēsturniece Irēna Strēle. Ekskursija aizvedīs uz senajiem gadsimtiem, kad vēl nebija dibināta Rīga, bet ļaudis šeit dzīvoja un viņu "pēdas" – dažādi būvju elementi, darbarīki, sadzīves priekšmeti, rotaļlietas, rotas un apģērbu detaļas Rīgas zemes kultūrslāņos ir saglabājušies – tos meklē un tulko vēstures pētnieki – arheologi.

Īpašs piedzīvojums ekskursijas gaitā būs – iespēja pašiem apskatīt, aptaustīt, izpētīt vairākus arheoloģiskajos izrakumos atrastos priekšmetus, stāsta muzeja pārstāve Ingrīda Lukašēviča.

Ekskursijas dalībnieki uzzinās, kas bija un kā dzīvoja senie rīdzinieki, kādas bija viņu ikdienas nodarbošanās un prasmes, kā cēla mājas, kā aizsargājās no iebrucējiem, kā darināja apģērbus, kā ģērbās un rotājās, kā ieguva pārtiku un ko ēda, kā tirgojās, kā audzināja bērnus, kādas bija bērnu rotaļlietas, ar ko un uz kurieni kuģoja, kādas bija tradīcijas, ieražas un ticējumi, kā svinēja svētkus. Piedaloties ekskursijā, ikviens varēs secināt – ko mūsdienu cilvēki droši zina par savu seno priekšgājēju dzīvesveidu un kas vēl ir pagātnes noslēpumu plīvurā tīts.

Radošajā darbnīcā "Veidojam, būvējam, zīmējam – kā senie rīdzinieki darināja mājas, traukus, apavus", laikā no pulksten 12 līdz 17, muzeja Kolonnu zālē mazajiem kopā ar lielajiem būs daudzveidīgas izpausmes iespējas. Kādas? Piemēram, varēs justies kā senais namdaris un būvēt mājas no koka klucīšiem, bet, kā vērīgam jaunajam arheologam būs uzdevums no seno trauku lauskām mēģināt salikt veselu māla trauku vai no ādas fragmentiem veidot seno rīdzinieku apavus, savukārt, iespaidojoties no muzejā redzētā, dzirdētā, piedzīvotā – zīmējot un krāsojot ikviens varēs radīt savus mākslas darbus.

Vai zināt leģendu, ka ik pēc simts gadiem, pusnaktī, no Daugavas izpeldot milzīga zivs un pirmajam pretimnācējam jautājot: "Vai Rīga jau gatava?". Ikvienam rīdziniekam jāzina, ka, ja gadījumā atbildi vaicātu viņam, ir jāatbild: "Nē, Rīga vēl nav gatava!". Ja kāds atbildētu, ka Rīga ir gatava, tad Lielā zivs ar astes vēzienu appludinātu visu Rīgu un pilsētas vairs nebūtu. Tātad – Rīga nekad nebūs gatava, tā arvien ir kustībā uz priekšu, tā aug un mēs katrs piedalāmies tās veidošanā.

Lukašēviča atgādina, ka muzejā apskatāma ir gan bērnu, gan pieaugušo apmeklētāju interesi raisījusī izstāde "Laika mūzika. Pulksteņi no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma. 17.- 20.gs.", kurā tikšķ, dimd un skan vairāk kā 150 dažādu gadsimtu laikrāži.

Ģimenes dienas aktivitāšu apmeklētājiem muzejs dāvā īpaši draudzīgo ieejas maksu: pieaugušajiem –2,50 eiro; pensionāriem un studentiem – 1,50 eiro, skolēniem 0,50 eiro, pirmsskolas vecuma bērniem – ieeja bez maksas, programmas piedāvājums – bez atsevišķas maksas.