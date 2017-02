Kā iekārtot māju, lai jebkura vecuma bērns būtu drošībā

Pierādīts, ka ļoti bieži negadījumi ar bērniem notiek tieši mājās, tādēļ ir svarīgi padarīt savu mājokli drošu . Izstādē "Māja I 2017", kas notiks no 9. līdz 12. martam Ķīpsalā, īpaša uzmanība tiks veltīta drošības tēmai, tostarp arī bērnu drošībai.

Bērna ziņkārība un vēlme eksperimentēt ne vienmēr atbilst spējai izvērtēt situāciju un reaģēt uz briesmām, tādēļ par viņu drošību ir īpaši jāparūpējas. Pasaules Veselības organizācijas pētījuma "Pārskats par bērnu traumatisma profilaksi pasaulē" norāda, ka bērni vecumā līdz četriem gadiem 87 procentos gadījumu traumas gūst mājās, bet vecumā no pieciem līdz deviņiem gadiem – 59 procentos gadījumu. Turklāt aptuveni divas trešdaļas no visiem traumatisma gadījumiem ir novēršami. Tādēļ izstādē "Māja I 2017" varēs atrast dažādus risinājumus, kas padarīs tavu mājokli drošāku. Tos varēs atpazīt pēc zīmes "Drošam mājoklim!".

Vilinošie logi – bīstamākais mājokļa elements

Logi vienmēr piesaista bērnu uzmanību, taču tas vienlaikus ir viens no lielākajiem draudiem mājoklī. Mūsdienās logiem parasti ir zems rokturis, kuru bērns var viegli aizsniegt. Izstādē varēs iepazīties ar dažādām drošības sistēmām, ko piedāvās "Aldens Holding". Piemēram, logu bloķētāju, kuru var ierīkot metāla, plastmasas un arī koka konstrukciju logos, neatkarīgi no furnitūras un profila veida. Turklāt to uzstādīšana neprasa īpašas iemaņas vai meistaru palīdzību, un ierīce nodrošina arī papildu aizsardzību pret zagļiem.

Otrs risinājums ir iemontēt logu rokturi ar slēdzeni, kas piemērots visu veidu PVC logiem un durvīm. Atslēga fiksē rokturi divos stāvokļos: logs ir aizvērts, logs atrodas puspavērtā jeb vēdināšanas stāvoklī. Ne mazāk būtisks ir fakts, ka abas šīs ierīces labi iederēsies jebkurā interjerā.

Foto: Shutterstock

Kas slēpjas aiz šiem vārtiem

Nav noslēpums, ka teritorijas aiz aizslēgtiem vārtiem vai žogiem bērniem šķiet ļoti vilinošas. Taču vecāki meklē risinājumus, lai bērns bez viņu ziņas tur neatrastos. Palīgā var nākt "Preiss būve" vārtu slēdzenes, kas neļaus bērniem pašiem brīvi piekļūt pie baseina vai citām bīstamām vietām. Piemēram, "Locinox" vārtu slēdzene funkcionē līdzīgi bērnu drošajiem pudeļu korķiem – lai to atvērtu, slēdzenes rokturim jānospiež poga. Turklāt šīs slēdzenes detaļas ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda un poliamīda, tādēļ tā ir noturīga pret rūsu, un saimnieks var būt drošs, ka ierīce kalpos ilgi.

Ar bērniem – bez baseina?

Bieži vien vecāki atsakās pagalmā ierīkot baseinu, baidoties par bērna drošību. Taču mūsdienās ģimenēm nebūt nav no tā jāatsakās. Izstādes dalībnieks "SPA Servisa centrs" piedāvā dažādus risinājumus. Piemēram, ierīkot baseina pārklāju, kas spēj noturēt lielu svaru, tādējādi pasargājot bērnu no iekrišanas ūdenī. Absolūtai drošībai ir iespējams ieviest arī signalizāciju, kas ziņo, līdzko baseinā kāds iekļuvis. Bīstama var būt arī flīzētā zona pie baseina, taču to var pārklāt ar īpašu materiālu, uz kura pēc peldes basās un slapjās kājas neslīdēs.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Protams, ikviens vecāks vēlas pasargāt savus acuraugus no ķīmiskām vielām, tādēļ ir noderīgi zināt, ka baseinu var tīrīt ar samazinātu ķimikāliju saturu vai arī tās neizmanto nemaz.

Visur esošās un biedējošās durvis

Bieži vien sadzīviska rakstura traumas notiek tieši saskarē ar durvīm, nejauši ieverot pirkstus. No tā pasargās "Reaton" ierīces "Pirkstu ķērājs" un "Durvju vēršanās kontrolieri", kas neļauj tās strauji aizvērt vai atvērt. Pārsvarā šādas durvis izmanto skolās, bērnudārzos, slimnīcās un poliklīnikās, taču kādēļ gan tādas neierīkot arī mājoklī?

Spoguļojies bez bailēm

Kad atvasīte tikko sākusi apgūt mājokli, ir svarīgi padomāt par spoguļiem. Vispiemērotākie ģimenēm ar bērniem ir no organiskā stikla gatavotie spoguļi, kādus izstādē prezentēs "Plastics". Tie ir viegli un mazāk plīstoši, tādēļ nav tik bīstami, ja tomēr gadās negadījums. Turklāt tos var atrast dažādās formās un stilos, tādēļ nebūs grūtības izvēlēties tieši savam mājoklim piemērotāko.

Foto: Shutterstock

Lai kāpnes nav slidkalniņš

Ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem kāpnes ir viena no bīstamākajām vietām mājās. Kad bērns jau paaudzies un pa tām pārvietojas bez vecāku uzraudzības, tad par papildu drošību var parūpēties, uzliekot pretslīdes gumijas, kas būs īpaši noderīgas lakotu kāpņu īpašniekiem. Ja mammas satraucas par gumiju vizuālo izskatu, tad simpātiskāka varētu šķist pašlīmējošā caurspīdīgā aizsargplēve, kas nodrošina tādu pašu efektu. "Kāpņu stils" izstādē piedāvās arī lakas ar zemu slīdamības koeficientu. Turklāt kāpnēs var ieviest arī apgaismojumu ar led spuldzēm. Tāpat arī būvniekiem ir jāpievērš uzmanība pareizai pakāpiena izbūvei, jo nepareizs augstuma un dziļuma samērs var būt iemesls negadījumiem uz kāpnēm.

Spēlējam ugunsdzēsējus

Diemžēl neviens nav pasargāts no ugunsnelaimes, tādēļ ikvienam mājokļa īpašniekam ir svarīgi nodrošināties ar dūmu detektoru. Tāpat mājās vienmēr ir jābūt ugunsdzēšamajam aparātam, taču ne vienmēr tas paglābj no nelaimes – ir jāprot to arī izmantot. Izstādes drošības zonā "FN serviss" piedāvās bērniem apgūt ugunsdzēšanas prasmes un piedalīties lielajā ugunsdrošības spēlē.

Foto: DELFI

Drošības zona darbosies visās četrās izstādes dienās

Izstādē "Māja I 2017" atklās Baltijā pirmo Mājokļa drošības mēnesi, kas notiks ik gadu martā. Gan pieaugušie, gan arī bērni visās četrās izstādes dienās ir aicināti apmeklēt Drošības zonu Izstāžu centra hallē Nr. 1, balkonā, lai aizraujošā veidā izglītoties dažādos mājokļa drošības jautājumos, piedalīties informatīvos semināros un praktiskās nodarbībās.

Izstādi "Māja I" rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1.

Izstādes darbalaiks:

9.–11. marts no pulksten 10 līdz 19.

12. marts - no pulksten 10 līdz 17.

Ieejas biļešu cenas:

Ieejas biļete – seši eiro;

Pensionāriem, studentiem – 4,40 eiro;

Skolēniem, invalīdiem – 3,50 eiro;

Bērniem līdz septiņu gadu vecumam – bez maksas;

Ģimenes biļete (2 pieaugušie un 2 bērni līdz 18 gadu vecumam) – 12,50 eiro.

Grupu (10+) biļešu cenas:

Grupas ieejas biļete (skolēniem, studentiem) – trīs eiro.