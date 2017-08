Kā izvēlēties skolēna pirmo datoru

Datora izvēle sākas ar mērķi. Piemēram, pērkot automašīnu, mēs pārdomājam, pa kādiem ceļiem ar to nāksies braukt, cik pasažieru tajā varēs pārvadāt, vai auto nebūs pārāk dārgs, lai to atstātu uz ielas. Tieši tāpat ir jāpārdomā skolēna pirmā datora iegāde – kādam mērķim tas būs nepieciešams.

Ņemot vērā mūsdienu tehnoloģiju attīstības un digitalizācijas tempus, bērnam datoru būtu ieteicams iegādāties ne vēlāk kā 7. klasē. Bet kādu – stacionāro vai klēpjdatoru? Jāatzīst, ka stacionārie datori zaudē popularitāti, un aizvien biežāk mācībās un darbavietās ir redzami klēpjdatori. Mūsdienās tie ir gana jaudīgi, viegli un pats galvenais – sniedz mobilitāti un iespēju strādāt jebkurā vietā.

Klēpjdators ir "must-have" jeb faktiski obligāts vecāko klašu skolēnu atribūts, jo bez tā mācības kļūst ierobežotas un bez interaktīvām iespējām. Uzreiz jānorāda, ka planšete nevar pilnvērtīgi aizstāt klēpjdatoru

Ļauj skolēnam "tjunot" savu datoru

No populārākajām izvēlēm, "MacBook" ar tā standartizēto un "nelokāmo" konfigurāciju un "macOS" operētājsistēmu nebūs labākā izvēlē skolēna pirmajam datoram, it īpaši, ja ir būtisks jautājums par cenu. No plaši lietotām sistēmām atliek "Linux" un "Windows". "Linux" ir bezmaksas un stabilāka, bet pilnvērtīgai lietošanai vajadzīgas papildu zināšanas un prasmes, kuras skolēnam, iespējams, uzreiz nebūs. Tātad, vispraktiskāk būtu sākt ar "Windows", jo tā atbalsta daudz vairāk populāru programmu un ierīču, kā arī ir samērā viegla lietošanā.

Jāņem vērā, ka, attīstot digitālas prasmes un aizraujoties ar programmēšanu, skolēns varēs eksperimentēt savā klēpjdatorā ar divu operatīvo sistēmu uzstādīšanu paralēli – tā ir praktiskāk un produktīvāk. Profesionāliem programmētajiem, savukārt, ļoti labi jāorientējas visās trīs minētajās sistēmās, un jāspēj izstrādāt programmas to populārākajās platformās.

Monitoram jābūt ērtam, redzei draudzīgam un labi redzamam no visiem leņķiem

Praktiski visi klēpjdatoru monitori tirgū ir ar LCD (šķidro kristālu displejs) displejiem. Labāku redzamības leņķi nodrošina LCD monitori ar IPS tehnoloģiju, taču tie ir nedaudz dārgāki. Skolēnam piemērotāks ir matēts ekrāns, jo nodrošina labāku redzamību spožā apgaismojumā, kuru rada piemēram, griestu lampas skolā, kā arī saule. Nav vērts iegādāties skolēna datoru ar skārienjūtīgu monitoru, jo tas ir dārgs un praksē tiks maz lietots.

Foto: Shutterstock

Svarīga īpašība monitoram ir tā izšķirtspēja – 720p, HD, UHD vai 4K ir mums visiem zināmi no TV ekrānu raksturojumiem. Tas pats ir attiecināms uz klēpjdatora monitoru. Izvēloties atceries – jo mazāks ir monitora izmērs (piemēram: 13 vai 14 collas), jo mazāka nozīme ir tā izšķirtspējai. Ļoti ieteicams būtu 15 vai vairāk collu monitoru ar 1080p izšķirtspēju, bet 14 un mazāku collu monitoram mācībām un darbam pat pietiks ar 720p izšķirtspēju.

Nevajag satraukties par atmiņas apjomu, bet pievērst uzmanību tās kvalitātei

Datoram ir divas galvenās atmiņas:

operatīvā atmiņa, kuras galvenais uzdevums ir glabāt datus par tekošām atvērtajām programmām un "aizmirst" datus, kad tie vairs nedarbojas;

pastāvīgā atmiņa, kas glabā sistēmas, dažādu programmu un, protams, lietotāju datus pastāvīgi.

Skolēna datoram ieteicamā ir 4GB operatīvā atmiņa. Ar mazāku operatīvo atmiņu būs grūti vienlaicīgi uzturēt vairākas atvērtas programmas vai mājaslapas, tās strādās ievērojami lēnāk. Pastāvīgai atmiņai ieteicams izmantot SSD, nevis HDD atmiņas veidu. SSD ir jaunās paaudzes atmiņas tehnoloģija, kurai nav fiziski kustošu daļu, tādēļ tā strādā krietni ātrāk. Tātad, ja piemēram, ir jāizvēlas starp vienu terabaitu (1024 gigabaiti) HDD vai 128 gigabaitu SSD, tad noteikti labāk izvēlēties otro variantu.

Ir svarīgi zināt ka, SSD pozitīvi ietekmēs datora darba ātrumu pat vairāk nekā jaudīga procesora izvēle. Jāatceras, ka pastāvīgās atmiņas apjoms neradīs lielas problēmas, jo filmas vai mūzikas jau glabāšana lielākoties notiek "mākoņos" (piemēram, "Spotify") un arī darbam ir iespējas izmantot mākoņdiska pakalpojumus, kurus piedāvā, piemēram, "Google", "Dropbox" vai "Microsoft". Galu galā, ja vietas nepietiek, tad var arī lietot ārējos diskus ar USB savienojumu. Praksē gan labāk izmantot mākoņdisku, jo tiem ir augstāka drošība, tie ir pieejami no visām ierīcēm jebkurā pasaules vietā, kur ir internets, un ar tiem ir viegli strādāt komandā, daloties ar pieeju.

Foto: Panthermedia/Scanpix

Procesoram jābūt ekonomiskam, kā arī pietiekami jaudīgam

Skolēnam, kurš nopietni izmantos datoru mācībām, labāk piemērots būs vismaz "Intel i3" sērijas procesors (vai cita ražotāja līdzīgs modelis). "Core M", "Pentium", "Celeron" un "Atom" ir zemāka līmeņa procesori. Tie vairāk piemēroti nelieliem darbiem. Ja skolēns vēlēsies strādāt, piemēram, ar nelielu video vai bilžu apstrādi, datiem "Excel" failā, programmēšanu, vairāku programmu paralēlu iedarbināšanu, tad šie procesori darbosies ievērojami lēnāk. Protams, ja budžets ļauj, tad var izvēlēties vēl jaudīgāku - i5 - modeli, bet, iespējams, būs jārēķinās ar nedaudz mazāku akumulatora darbības laiku.

Svars, mobilitāte, izmērs un cena

Jārēķinās, ka skolēns nesīs savu klēpjdatoru līdz uz skolu vismaz divas līdz trīs dienas nedēļā. Tātad tam jābūt vieglam: līdz 16 gadu vecumam labāk izvēlēties datorus līdz 1,7 kilogramiem. Tie pārsvarā ir datori ar ekrāna izmēriem līdz 14 collām. Jauniešiem virs 16 gadiem jau var iegādāties lielākus datorus - orientējoši ap 15,6 collām, bet tā svars būs jūtams.

Labu klēpjdatoru, kas atbilst visiem augstākminētajiem kritējiem, Latvijas tirgū var iegādāties 300-500 eiro cenas intervāla.