Kā jaunajai mammai vieglāk atgriezties darbā, ieteikumos dalās biznesa trenere Kintija Barloti

Piedzimstot bērnam, 27 procenti sieviešu pārtrauc darbu vai karjeru vispār. Statistika arī liecina, ka, aizejot bērna kopšanas atvaļinājumā, 39 procenti sieviešu un 24 procenti vīriešu pārtrauc esošo darbu uz ilgāku laiku, nekā paredz atvaļinājums, savukārt pēc atgriešanās darbā 42 procentu sieviešu strādā samazinātas darba stundas.

Kā jaunās mammas atgriešanos darbā padarīt patīkamāku un vieglāku gan pašai, gan ģimenei, gan darba devējam, ieteikumos dalās biznesa vadības, līderības pasniedzēja un biznesa trenere Kintija Barloti.

Informācija no Valsts Darba inspekcijas liecina, ka pēc darbinieka atgriešanās no bērna kopšanas atvaļinājuma darba devējam ir jānodrošina iepriekšējais amats vai, ja tas nav iespējams, līdzvērtīgs darbs ar ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un tādiem pašiem nodarbinātības noteikumiem. Jautājums par to, vai izdosies saglabāt darbu un atalgojumu tādā pašā līmenī, nodarbina daudzus jaunos vecākus, kas devušies bērna kopšanas atvaļinājumā.

39 procenti sieviešu pārtrauc esošo darbu uz ilgāku laiku

Pasaules pētījuma dati liecina, ka, piedzimstot bērnam, 27 procenti sieviešu pārtrauc darbu vai karjeru vispār, savukārt vīrieši – tikai aptuveni 10 procenti. Tendences liecina, ka pasaulē arvien vairāk bērnu audzināšanā iesaistās tēvi.

Piedzimstot mazulim, notiek lielas pārmaiņas gan ģimenes vidē, gan daudzu lietu uztverē kopumā. Dzīvē ienāk jaunas daudz svarīgākas prioritātes, tāpēc rodas iespēja paskatīties uz esošo darbu ar citām acīm. Daudzas māmiņas uzdod sev jautājumu, vai atgriezties iepriekšējā darbā. Pirmkārt, jāsaprot, vai šis darbs ir apvienojams ar jaunajiem ģimenes pienākumiem, vai darba apstākļi ir droši un nav kaitīgi veselībai, vai mazuļa barošana ir apvienojama ar veicamo darbu pienākumu, iesaka Barloti.

Likums liek saglabāt darba vietu un atalgojumu

Likums liek darba devējam saglabāt darba vietu, kamēr sieviete ir dekrēta atvaļinājumā. Savukārt Darba likuma 109. pants paredz, ka darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu ar grūtnieci, kā arī ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, – visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam.

Darba likuma 146. panta normas paredz tiesības darbiniekam, kuram ir bērns līdz pusotra gada vecumam, izmantot papildu pārtraukumus bērna barošanai, kas nav īsāki par 30 minūtēm un piešķirami ne retāk kā pēc katrām trim stundām.

Foto: Shutterstock

Tomēr tiklīdz sieviete ierodas darbā, tā var nonākt neapskaužamā situācijā gadījumā, ja darba vietā ir veikta reorganizācija un konkrētā nodaļa vai darbavieta ir likvidēta. Arī darba alga ir jāsaglabā sievietes prombūtnes laikā, taču, atgriežoties darbā, jau tajā pašā dienā var tikt izdots rīkojums par izmaiņām, brīdina eksperte.

Lai atgriešanās darbā būtu kā svētki

Daudzām jaunajām māmiņām atgriešanās darbā ir ilgi gaidīti svētki pēc bērna auklēšanas dienu no dienas. Atkal atpakaļ cilvēkos, darbos un ar jaunām iespējām, taču ir vairāki priekšnosacījumi, kas jāveic, lai patiešām būtu gatava darbiem. Vispirms noteikti vajadzētu pārskatīt un atjaunot datus savā CV, droši var pievienot kādus kursus vai lekcijas, ja tādi ir apmeklēti. Ja jūti, ka vēl neesi gatava pilnībā atgriezties darbā, var apdomāt iespēju strādāt no mājām – mūsdienās interneta vidē iespējams atrast dažādus katra izglītībai un prasmēm atbilstošus piedāvājumus.

Papildus tam būtu vērts paveikt arī vairākas citas lietas, ja plāno atgriezties darbā, piemēram, sagatavot darbā atgriešanās plānu, kas ietver ģimenes, juridiskos, skaistuma un citus jautājumus. Atkarībā no bērniņa vecuma un situācijas ģimenē jau laikus jāsāk meklēt auklīti. Šī nodarbe var aizņemt pat pusgadu, jo mierīgi un ar pilnu atdevi varēs strādāt tikai tad, ja mazulis būs drošās rokās. Tāpat savlaicīgi jāsazinās ar uzņēmuma personāla departamentu, lai vienotos par atgriešanās datumu, vajadzīgajiem dokumentiem u.tml.

Izvērtēt emocionālo un fizisko slodzi

Būtu ieteicams censties atgriezties darbā ceturtdienā vai piektdienā, jo sākt ar pilnu darba nedēļu varētu būt pārāk liela emocionālā un fiziskā slodze. Iesākumā pat viena diena bez mazuļa var būt grūta. Ieteiktu sagatavot arī sava mazuļa fotogrāfiju vai izveidot foto galeriju, lai neizjustu sāpes par atšķirtību no sava mazā mīļuma, saka Barloti.

Svarīgi ir arī parūpēties par savu veselību un neizlaist ēdienreizes, jo organismam ir nepieciešama daudz lielāka enerģijas deva, noteikti jāatceras arī pirms iešanas uz darbu vai uz interviju pārbaudīt savu skapja saturu, jo drēbju izmērs var neatbilst tavam tagadējam izmēram.

Lai atkal uzsāktu darba gaitas pēc mazuļa kopšanas atvaļinājuma, ieteicams ieviest dienasgrāmatu un veikt pamatīgu savas dienas plānojumu. Atšķirībā no darba kalendāra plānojuma, jauno vecāku dienas plānojumā jāiekļauj daudz un dažādu svarīgu lietu, kas saistītas ar mazuli. Tas ir ļoti svarīgi, jo, atšķirībā no agrākās darba un atpūtas dzīves, mazulis noteikti ir ieviesis pamatīgas pārmaiņas!

Foto: Shutterstock

Deleģē pienākumus gan darbā, gan mājās

Kad šis jautājums ir atrisināts, jāķeras klāt visas dienas un nedēļas laika plānojumam. Ja iespējams vienoties ar darba devēju par garāku pusdienu pārtraukumu, var paspēt mazuli pabarot, neatņemot bērnam tik ļoti svarīgo mātes pienu. Darba likums nosaka darba devējam pienākumu darbiniekam, kuram ir bērns līdz pusotra gada vecumam, piešķirt papildu pārtraukumus bērna barošanai, kas nav īsāki par 30 minūtēm un ne retāk kā pēc katrām trim stundām.

Lai paspētu visu laicīgi un neiedzītu sevi un ģimeni liekā stresā, darbu deleģēšanu jāpielieto gan mājās, gan profesionālajā vidē. Parasti jaunās māmiņas vēlas pierādīt citiem, ka ar visu spēj tikt galā vienas pašas. Ja mamma atsāk darba gaitas, tad lietas, ko kādreiz sieviete veica visas dienas garumā, jāuzņemas kādam no ģimenes. Noteikti nevajag aizmirst draugus, kaimiņus, attālus radus, kurus var iesaistīts dažādu darbu palīdzēšanā kaut vai reizi nedēļā, vai pat reizi mēnesī.

Tas pats attiecas uz darba vidi. Nekautrējies kādu no pienākumiem palūgt veikt darba kolēģim vai savam darbiniekam. Lai atgriešanās darba vidē būtu vieglāka un darbiniece par daļu aktuālo notikumu būtu jau informēta, ieteicams rakstīt e-pastus un uzturēt kontaktus ar saviem darba kolēģiem.