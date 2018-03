Kā labai mammai kļūt vēl labākai: astoņi vienkārši padomi

Jaunais gads jau krietni iešūpojies. Vai arī tu esi no tiem cilvēkiem, kuri sev kaut ko ir apsolījuši gadu mijā? Atmest kaitīgos ieradumus un sākt sportot? Vairāk lasīt vai uzsākt mācības? Ļoti iespējams, ka labas mammas jaunajā gadā sev nosolījušās kļūt par vēl labākām.

Bet tagad, kad jaunajā gadā apritējuši jau divi mēneši, īsti nezini, ar ko sākt? Par vēl labāku mammu tu vari mēģināt kļūt, ieklausoties šajos portāla "Mama-likes" piedāvātajos vienkāršajos padomos. Cerams, ka tev izdosies iecerētais!

Iemācies vairāk laiku veltīt miegam

Agri vai vēlu, bet mammas organisms pat pierod pie neizgulēšanās, taču pilnvērtīga miega trūkums var atsaukties uz veselību un arī ārējo izskatu. Bet – vai tad mamma var būt laimīga ar "maisiņiem" zem acīm un sāpēm mugurā? Bērniem jāredz laimīga, enerģijas pilna mamma. Tātad tev ir jāiemācās izgulēties, nekautrēties palūgt palīdzību tuviniekiem, samazināt savu atbildības nastu un izdomāt, kā iespējami veiksmīgāk pacelt mazuli, lai neciestu tavs mugurkauls.

Seko līdzi savām emocijām

Iemācies nepacelt balsi uz bērnu – tas ir svarīgs vecāku uzdevums. Lai gan dažreiz mēdz būt visai grūti apvaldīt dusmas, tomēr centies izvairīties no kliegšanas. Bērns lieliski saprot, ka pret viņu paceļ balsi, un diezin vai no tā viņš kļūs laimīgāks.

Te atradīsi vecāku ieteiktus paņēmienus, kā savaldīties un nekliegt uz bērnu.

Piedalies kopīgās nodarbēs

Gudras mammas vienmēr zina, kā lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Tā vietā, lai "sēdētu" internetā, labāk doties uz kādiem radošuma kursiem, kas paredzēti vecākiem kopā ar bērniem. Tie ir interesanti, noderīgi un palīdz attīstīties.

Foto: Shutterstock

Mazāk laika pavadi viedierīcēs

Ja mamma bieži spēlēs spēlītes viedierīcēs, bērni to visu noskatīsies un darīs tāpat. Bet atkarība no viedierīcēm negatīvi atsauksies uz mazuļa attīstību. Saskaņā ar statistikas datiem, "no viedierīcēm atkarīgie" bērni bieži cieš no aptaukošanās, tāpat viņiem var tikt novērota lēnāka attīstība. Tāpēc – ņem vērā, ir vērts atteikties no savas iecienītās viedierīces par labu bērnam.

Kādas mammas pārdomas par to, kā vienkāršot dzīvi sev un bērnam, lasi šeit.

Sāc bērnus slavēt par maziem panākumiem

Vecāku sajūsma un uzslavas bērnus motivē daudz efektīvāk nekā saldumi vai dārgas rotaļlietas. Bērnu ir jāslavē par nenozīmīgiem panākumiem. Savukārt par neveiksmēm bērnu vajadzētu nevis sodīt, bet gan atbalstīt ar siltiem vārdiem: "Nākamreiz tev noteikti izdosies."

Kā pareizi slavēt bērnu, lasi šajā rakstā.

Ēd mazāk saldumu

Bet ja neizdodas atteikties no iecienītajiem desertiem, tad labāk pāriet uz melno šokolādi ar riekstiem. Tajā ir maz kaloriju un tā ir tikpat garšīga, kā piena šokolādes tāfelīte.

Foto: Shutterstock

Iepazīstini bērnu ar brīvprātīgo darbu

Tas bērnam palīdzēs iemācīties cienīt to, kas viņiem pašiem ir, un izrādīt līdzjūtību pret apkārtējo pasauli. Dažreiz var apmeklēt kādu veco ļaužu pansionātu un mācīt bērnam būt pieklājīgam sarunās ar vecajiem ļaužiem.

Runā ar katru no bērniem aci pret aci

Izrunāšanās no sirds paredz atklāt savus noslēpumus un padalīties pārdzīvojumos. Bērni kļūst emocionāli tuvāki vecākiem, kuri bieži ar viņiem sarunājas vienatnē un glabā viņu "mazos noslēpumus". Lielā ģimenē, kurā aug vairāk bērnu, mēdz būt tā, ka atvases nav tik atklātas, tādēļ šādas sarunas – aci pret aci – ir ļoti nepieciešamas.